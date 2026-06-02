Vanaf vandaag is er een nieuwe concurrent voor Apple Pay bijgekomen. BUUT Pay is een nieuw betaalmethode voor je iPhone, waarmee tieners via NFC met hun iPhone kunnen betalen.

Apple Pay is al sinds de start in Nederland in 2019 een doorslaand succes. Het wordt door inmiddels alle banken ondersteund en bijna iedereen met een iPhone maakt er gebruik van. Maar niet als je onder de zestien bent. Vanwege regels vanuit Apple en de banken werkt Apple Pay alleen voor 16 jaar en ouder. In dit gat springt jongerenbank BUUT van ABN AMRO en Tikkie. Met BUUT Pay kunnen ook kinderen met hun iPhone betalen, zelfs als ze onder de 16 jaar zijn.

BUUT Pay van start

Al sinds iOS 18.1 biedt Apple ontwikkelaars de mogelijkheid om een alternatief voor Apple’s eigen Wallet-app in te stellen en daarmee ook een andere dienst voor contactloze betalingen. Onder druk vanuit de EU moest Apple de NFC-chip en het Secure Element openstellen voor alternatieven voor Apple Pay. Sindsdien zijn er nog maar weinig Europese alternatieven gekomen. In mei vorig jaar was er wel Curve Pay, maar dat zette nog geen zoden aan de dijk. Wat dat betreft lijkt BUUT Pay een grotere kans van slagen te hebben.

In september 2025 ging BUUT van start. BUUT valt onder ABN AMRO en is bedacht door de makers van Tikkie. De bank richt zich uitsluitend op tieners tot 16 jaar en biedt kinderen en ouders om potjes te maken. Ouders hebben inzage in wat hun kinderen uitgeven en kunnen ook een eigen potje maken van waaruit ze geld kunnen overmaken naar een potje van een kind. Betalen moest altijd via de fysieke BUUT-pinpas, maar nu kan dat dus ook met BUUT Pay.

BUUT Pay werkt via de BUUT Wallet, waar voor elk van je potjes als het ware een digitale pas aan gekoppeld is. Je gebruikt BUUT Pay net als Apple Pay: je drukt twee keer achter elkaar op de zijknop van de iPhone, scant je gezicht of vingerafdruk met Face ID of Touch ID en je kunt contactloos betalen met de iPhone. Maar in plaats van dat je meerdere passen van meerdere rekeningen ziet zoals bij Apple Pay, zie je bij BUUT Pay de verschillende potjes die horen bij je account. Zo kan een kind dus zelf kiezen vanuit welk potje hij of zij een betaling doet.

Ouders bepalen zelf via hun eigen BUUT-app of ze mobiel betalen via de iPhone voor hun kind activeren. Ook kunnen zij limieten instellen en inzicht krijgen in de betalen, net zoals dat nu gaat voor betalingen met de fysieke pinpas.

