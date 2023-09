Onzichtbare QR-code op het iPhone-scherm

De QR-code is zo klein afgedrukt op het iPhone-scherm, dat je het met het blote oog nauwelijks kunt zien. Maar toch is de code aanwezig, meldt The Information. Apple doet het al sinds 2020 en bespaart daarmee honderden miljoenen dollars. Ook binnenin de iPhone zijn allerlei QR-codes aanwezig, die veel beter te herkennen zijn. Apple kan hiermee de oorsprong van bepaalde componenten achterhalen en bij defecten gemakkelijker opsporen waar de oorzaak zit.



De QR-codes worden in verschillende productiestadia op het glas van de iPhone gegraveerd. De ene is “zo groot als een zandkorrel” en alleen zichtbaar met speciale apparatuur. De andere zit aan de binnenkant van het display, langs de bezel. Apple heeft miljoenen dollars besteed aan het ontwikkelen van de barcodes en het installeren van laserscanners bij toeleveranciers Lens Technology en Biel Crystal. Zij maken het glasplaatje dat het iPhone-scherm bedekt. Het ontwikkelen van dit soort barcodes was behoorlijk moeilijk. Aanvankelijk werd de code met een laser in het glas geëtst, maar dit verzwakte het scherm. Bij valtesten kwamen er scheuren in het glas, precies op de plaats waar de QR-code was aangebracht. Inmiddels is er een methode gevonden die beter bevalt.



In deze fabriek wordt Gorilla Glass gemaakt, onder andere voor de iPhone.

Minder afval tijdens productie

Aan de hand van de codes kan Apple precies het aantal kapotte schermen in de gaten houden, die door toeleveranciers worden weggegooid. Aanvankelijk werden 3 op 10 glasplaatjes weggegooid, nu is dat 1 op 10. Hoe minder fouten er in de productie worden gemaakt, hoe lager de kosten voor Apple zijn.

Het is precies bekend welk bedrijf het glas gemaakt heeft en op welke datum het is geproduceerd. De andere barcodes en QR-codes die je binnenin op allerlei iPhone-onderdelen vindt worden al langer gebruikt om bijvoorbeeld gelekte onderdelen te kunnen traceren. Bij The Information kun je meer hierover lezen.