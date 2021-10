We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: The Problem With Jon Stewart

Jon Stewart riep ‘toevallig’ dat er zoveel moois te beleven is op Apple TV+, een dag voordat zijn eigen show in premiere ging. De voormalige host van The Daily Show keert terug op televisie, in een format dat lijkt op Last Week Tonight with John Oliver. Stewart geeft daarbij verschillende mensen een podium tijdens de 1 uur lange praatshows. Apple heeft al een tweede seizoen besteld, dus fans hebben iets om naar uit te kijken.

Bekijken: The Problem With Jon Stewart





Nieuw op Apple TV+: Blush

Blush is een hartverwarmend filmpje over liefde en over een astronaut die gestrand is en een buitenaardse bezoeker tegenkomt. Deze sci-fi short is geproduceerd door Skydance Animation. De astronaut komt na een crash terecht op een afgelegen dwergplaneet en leert daar hoe leuk het is om een nieuw leven op te bouwen. Geschreven en geregisseerd door Joe Mateo, die eerder aan Big Hero 6 en Prep & Landing werkte.

Er komt nog meer aan van Skydance Animation aan, de cartoondivisie van het productiehuis dat ook Star Trek, Mission Impossible en Terminator maakte. Zo staan de films Luck en de musical Spellbound op de rol, plus een serie over een meisje dat een gezin zoekt, genaamd The Search for WondLa. Wie het leuk vindt om kinderseries te kijken op Apple TV+ kan ook terecht bij Wolfwalkers, Wolfboy and the Everything Factory en oude bekenden zoals The Snoopy Show.

Bekijken: Blush

Forever Rich

Te zien bij: Netflix

Een opkomende rapper draait door als een vernederende video viral gaat. Om zijn eer te redden, moet hij de strijd aangaan. Een hele nacht lang.

Just Mercy

Te zien bij: Netflix

De jonge advocaat Bryan Stevenson besluit om na zijn studie naar Alabama te verhuizen en daar samen met advocaat Eva Ansley onterecht veroordeelde gevangenen te helpen. Een van zijn eerste en meest spraakmakende zaken is die van Walter McMillian, die onterecht veroordeeld is tot de doodstraf vanwege de moord op een 18-jarig meisje. Bryan raakt verwikkeld in een juridisch en politiek steekspel en krijgt te maken met openlijk racisme in zijn strijd voor gerechtigheid. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Luna Park (S01)

Te zien bij: Netflix

Een vrijgevochten jonge vrouw die in een circus is opgegroeid, ontdekt in het Rome van de jaren 60 onverwachts dat ze tot twee totaal verschillende werelden behoort.

Black as Night

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een inventief tienermeisje laat haar kindertijd achter zich wanneer ze de strijd aangaat met een groep dodelijke vampiers in Black as Night, een actie-horror met een sterk sociaal geweten en een bijtend gevoel voor humor. Vijftien jaar nadat de orkaan Katrina New Orleans verwoestte, laat een nieuwe dreiging zijn sporen na in New Orleans in de vorm van doorboringswonden in de kelen van de kwetsbare ontheemde bevolking van de stad. Wanneer haar drugsverslaafde moeder het laatste slachtoffer wordt van de vampieren, zweert de 15-jarige Shawna (Asjha Cooper) om de score gelijk te trekken. Samen met drie betrouwbare vrienden smeedt Shawna een gewaagd plan om het landhuis van de vampieren in het historische French Quarter te infiltreren, hun leider te vernietigen en zijn volgelingen terug te brengen naar hun menselijke vorm. Maar het doden van monsters is geen gemakkelijke taak, en al snel komen Shawna en haar team terecht in een eeuwenoud conflict tussen strijdende vampier groepen, elk vechtend om New Orleans als hun permanente thuis te claimen.

The Protégé

Te zien bij: Amazon Prime Video

Anna en Rembrandt zijn twee van ‘s werelds belangrijkste huurmoordenaars met een gezamenlijk, geheimzinnig verleden in Vietnam. Wanneer Anna’s mentor Moody wordt vermoord, moeten de twee rivalen een ongemakkelijke alliantie vormen en terugkeren naar Vietnam om de moordenaar op te sporen.

Escobar: Paradise Lost

Te zien bij: Videoland

Oscarwinnaar Benicio del Toro zet in dit misdaaddrama een onthutsende vertolking neer als de beruchte Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar. De film draait echter in eerste instantie om Nick (Josh Hutcherson uit The Hunger Games), een jonge surfer die tijdens een bezoek aan zijn broer in Colombia het gevoel krijgt dat al zijn dromen in vervulling zullen gaan. Hij wordt er namelijk halsoverkop verliefd op de bloedmooie Maria (Claudia Traisac). Alles verloopt zoals in een droom tot hij haar oom leert kennen, de voornoemde Escobar. Zijn relatie komt plots in heel ander daglicht te staan. Voortaan kan de minst verdachte zet hem zijn leven kosten.

Free Guy

Te zien bij: Pathé Thuis

Guy beleeft elke dag hetzelfde. Hij gaat naar zijn werk in de bank, overleeft een overval, speelt een potje softbal en gaat naar bed. Totdat hij een bijzondere bril vindt.

Cruella

Te zien bij: Pathé Thuis

PREMIUM VOD. Al langer bij andere streaming videodiensten te zien. Londen, jaren 70. Jonge oplichtster Estella, een slimme en creatieve jongedame, is vastbesloten om bekend te worden met haar modeontwerpen. Op een dag wordt Estella’s talent ontdekt door Barones von Hellman, een verwoestend chique en angstaanjagend haute modelegende. Maar hun relatie zet bepaalde zaken en onthullingen in gang en zal er uiteindelijk voor zorgen dat Estella haar slechte kant omarmt en de modieuze en wraakzuchtige Cruella wordt.