iCulture Vandaag: dit was vrijdag 1 oktober 2021

We hebben de iPhone 13’s nu anderhalve week in huis; een mooie gelegenheid om in onze iPhone 13 Pro-review uitgebreid aandacht te besteden aan de plus- en minpunten. We kijken wat de grootste verbeteringen zijn, vertellen over onze ervaringen met batterijduur, scherm en camera en hebben ook een mening of deze smartphones wel het label ‘Pro’ verdienen. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Zo maak je zelf Wallet-kaarten voor op locatie.

Alles over wandelstabiliteit: krijg een melding bij een verhoogde kans op vallen.

Accessoires en devices

​ Lees onze iPhone 13 Pro review en ontdek wat we vinden van de vernieuwingen. Is het vernieuwend genoeg ten opzichte van vorig jaar? En is het totaalpakket indrukwekkend of valt het juist wat tegen?

Apps

Stoppen met roken? Dit zijn de beste apps!

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Telegram Messenger (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 9.0+) - Chatthema’s, livestreams en leesbevestigingen in kleine groepen. Ook vind je nu interactieve emoji in de app.