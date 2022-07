We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Nieuw op Apple TV+: Black Bird

Er is een nieuwe spannende psychologische thriller op Apple TV+ te zien: Black Bird met Taron Egerton. De eerste twee afleveringen zijn nu te streamen. Black Bird vertelt het verhaal van een gevangene die een seriemoordenaar probeert te ontmaskeren. Naast Egerton zien we Paul Walter Hauser, Sepideh Moafi, Greg Kinnear en Ray Liotta. De serie is gebaseerd op een waargebeurd verhaal: de zoon van een gevierde American football-speler wordt veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en krijgt de keuze om zijn straf uit te zitten, of in een maximum beveiligde gevangenis vrienden te worden met een vermoedelijke seriemoordenaar, Larry Hall (gespeeld door Hauser). Keene grijpt zijn kans om eerder vrij te komen en moet achterhalen waar de lichamen van meerdere jonge meisjes zijn verstopt. Maar gaat Hall zijn geheim verklappen?

Bekijken: Black Bird

Nieuw op Apple TV+: Duck and Goose

Een leuke nieuwe serie voor de allerkleinsten: Duck and Goose. Deze serie is gebaseerd op de bestseller van Tad Hills, over twee gevederde vrienden die ook wel eens ruzie hebben. Totdat ze ontdekken dat ze dankzij hun verschillen op nieuwe ideeën kunnen komen en alledaagse problemen op een nieuwe manier kunnen oplossen. De regisseur is Brian Muelhaupt van Sesame Street en er doet een reeks aan prominente stemmen mee die we ook uit andere kinderseries kennen, zoals ‘Bob the Builder’ en ‘Harriet the Spy’. Die laatstgenoemde serie is ook te zien op Apple TV+.

Bekijken: Duck and Goose

National Treasure

Te zien bij: Disney+

Legende. Vader. Leugenaar? National Treasure werpt een gedurfde en indringende blik op de verontrustende aanwezigheid van seksueel misbruik door bevoorrechte publieke figuren en onderzoekt de impact die zulke historische beschuldigingen hebben op beide partijen in de zaak.

King of Stonks (S01)

Te zien bij: Netflix

Felix Armand wil aan de top staan. Want als hij daar eenmaal is, kan hij eindelijk een fatsoenlijk mens zijn. Hij is tenslotte het verdomde meesterbrein achter het meest succesvolle FinTech-bedrijf aller tijden, en dat van heel Duitsland: de CableCash AG. Helaas is alles al opgeblazen in Felix’s gezicht tijdens de beursgang: Witwassen van geld, bedrog van investeerders, internetporno. Als middelgroot bedrijf krijg je van het Duitse publiek zeker geen applaus voor het gebruik van dergelijke methoden.

Capitani (S02)

Te zien bij: Netflix

In een Luxemburgs dorpje waar iedereen geheimen voor elkaar heeft, onderzoekt de norse politie-inspecteur Luc Capitani de verdachte dood van een vijftienjarig meisje.

Superman: Man of Tomorrow

Te zien bij: HBO Max

Maak kennis met Clark Kent. Hij werd als kind van de stervende planeet Krypton naar de aarde gestuurd. Inmiddels is hij een jonge man en werkt in Metropolis als stagiair bij de Daily Planet, samen met verslaggever Lois Lane. Zijn superkrachten houdt hij aanvankelijk verborgen, tot het niet langer kan. Volg de jonge held terwijl hij de bloederige strijd aangaat met intergalactische premiejager Lobo en vecht voor zijn leven met de buitenaardse Parasite. De wereld leert Superman kennen… maar eerst moet Superman de wereld redden!

Infiltrant

Te zien bij: HBO Max

Als kind van een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader, heeft Sam altijd tussen twee werelden geleefd. Wanneer Sam voor zijn werk moet infiltreren in een Marokkaanse drugsfamilie, komt hij in aanraking met een emotie die hij altijd heeft gemist: hij voelt zich thuis. Hoe langer hij zich in de kringen van deze familie begeeft, des te meer ervaart hij een gevoel van broederschap. Sam raakt verwikkeld in het grootste dilemma van zijn leven: waar ligt zijn ware loyaliteit?

Collection

Te zien bij: Amazon Prime Video

In de wereld van het incasseren van schulden, heeft elke beslissing een prijs. Een rouwende vader worstelt met zijn keuzes in de meedogenloze, manipulatieve wereld van invorderaars en de maffia. Hij moet beslissen: waar geluk of geld?

Remco vs Pharma

Te zien bij: Videoland

MS-patiënt Remco van Wijk gaat de strijd aan met Big Pharma als hij zijn 16.000 euro per jaar kostende medicijn zelf gaat koken vanuit een zelfgebouwd lab in een Haagse bunker. Daarnaast besluit hij op eigen houtje af te reizen naar Mexico om een risicovolle stamceltransplantatie te ondergaan.

The Batman

Te zien bij: Pathé Thuis

Twee jaar lang heeft Bruce Wayne (Robert Pattinson) de straten van Gotham City bewaakt als de Batman. Hij is een schrikbeeld voor criminelen geworden en heeft zo de duistere kant van de stad leren kennen. Met slechts een paar trouwe bondgenoten – butler Alfred Pennyworth (Andy Serkis) en inspecteur James Gordon (Jeffrey Wright) – in een stad waar corruptie hoogtij viert, staat de eenzame held voor de gewone burgers symbool voor wraak. Als een moordenaar het op sadistische wijze gemunt heeft op de elite van Gotham, leidt een spoor van cryptische aanwijzingen ‘World’s Greatest Detective’ naar de onderwereld, waar hij in contact komt met Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/de Penguin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) en Edward Nashton/de Riddler (Paul Dano). Als het bewijs duidelijkere vormen begint aan te nemen, komen de grootse plannen van zijn tegenstander aan het licht. Batman moet nieuwe samenwerkingen aangaan, de dader ontmaskeren en afrekenen met het machtsmisbruik en de corruptie waar Gotham City al zo lang onder lijdt.

Monstri (Monsters)

Te zien bij: Cinemember

Dana en Arthur zijn al bijna 10 jaar samen. Naar de buitenwereld tonen ze zich als een gelukkig stel, maar binnenshuis is dit absoluut anders. De twee bevinden zich in een huwelijkscrisis en weten niet meer wat ze met elkaar aan moeten. Arthur vlucht in de Grindr-app en Dana stort zich in allerlei ontmoetingen met vreemden. Een prachtig, Roemeens speelfilmdebuut over thema’s als egoïsme, onmogelijke liefde en loslaten. De film viel onder andere in de prijzen op de Berlinale.

