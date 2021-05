Weekend-kijktips: The Mosquito Coast, Nomadland en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: The Mosquito Coast

Er is een nieuwe spannende serie op Apple TV+: The Mosquito Coast. We volgen een Amerikaans gezin dat door het Zuidwesten van de Verenigde Staten reist en op weg is naar Centraal Amerika. Waarom? Dat is nog even onduidelijk. In ieder geval zijn de twee kinderen van het gezin het constante op de vlucht zijn wel een beetje zat. Het is voor jou als kijker de opdracht om te ontdekken wat er aan de hand is. De eerste twee afleveringen zijn nu te kijken, daarna volgen wekelijks nieuwe afleveringen.

The Mosquito Coast is een verfilming van het boek uit 1981 van Paul Theroux. Eerder werd het al omgezet naar een film met Harrison Ford en Helen Mirren, die overigens geen groot succes was. Nu speelt Justin Theroux (neef-van) en Melissa George de hoofdrollen.

In The Mosquito Coast volgen we Allie, een uitvinder die erg idealistisch en anti-consumptie is. Het gezin is op de vlucht voor de feds en het lijkt erop dat dat al een tijdje gaande is, waarbij ze meerdere identiteiten gebruiken. Met brokjes informatie moet je zelf achterhalen wat er gaande is. Nu maar hopen dat het de komende afleveringen ook zo spannend blijft.

Bekijken: The Mosquito Coast

Nomadland

Te zien bij: Disney+

Nomadland is een Amerikaanse dramafilm uit 2020 die geschreven en geregisseerd werd door Chloé Zhao. De film werd geïnspireerd door het gelijknamig non-fictieboek van schrijfster Jessica Bruder. De hoofdrollen worden vertolkt door Frances McDormand en David Strathairn. Nomadland won recent drie Oscars. De film werd uitgeroepen tot beste film, Chloe Zhao won de Oscar voor beste Regie en Frances McDormand kreeg het beeldje voor beste actrice.

Star Wars: The Bad Batch (vanf 4 mei)

Te zien bij: Disney+

Star Wars: The Bad Batch is een animatieserie gemaakt voor de streamingdienst Disney+. Het maakt deel uit van de Star Wars-franchise en fungeert zowel als een vervolg op en een spin-off van de serie Star Wars: The Clone Wars.

Yasuke (S01)

Te zien bij: Netflix

Een vredige schipper die ooit bekendstond als de zwarte samoerai, neemt een meisje met mysterieuze krachten onder zijn hoede en raakt opnieuw verzeild in een conflict.

Shazam!

Te zien bij: Disney+

De 14-jarige Billy Batson voelt zich begiftigd met de kracht van de tovenaar Shazam om tegen de krachten van het kwaad te vechten. Shazam gaat op zoek naar de grenzen van zijn capaciteiten met de vrolijke roekeloosheid van een kind.

Fatma (S01)

Te zien bij: Disney+

Na een tragische gebeurtenis verandert een onopvallende schoonmaakster in een seriemoordenaar en neemt wraak voor oud leed, terwijl ze haar vermiste man zoekt.

Tom Clancy’s Without Remorse

Te zien bij: Amazon Prime Video

De explosieve ontstaansgeschiedenis van actieheld en elite Navy SEAL John Clark – één van de meest populaire personages in het Jack Ryan-universum van auteur Tom Clancy – ontdekt in Tom Clancy’s Without Remorse een internationale samenzwering terwijl hij gerechtigheid zoekt voor de moord op zijn zwangere vrouw.

Promising Young Woman

Te zien bij: Amazon Prime Video

Promising Young Woman vertelt het verhaal van Cassie (Carey Mulligan), zij had een veelbelovende toekomst tot een mysterieus incident haar leven omgooide. Sindsdien is niets in haar leven nog wat het lijkt en leidt ze een dubbelleven. Overdag is ze een charismatische, veelbelovende jonge vrouw, ’s nachts struint ze elke nachtclub af waar ze zich dronken voordoet om zich te laten oppikken door zogenaamd bezorgde mannen. Tot op een dag een onverwachte ontmoeting haar de kans geeft om haar verleden recht te zetten.

Moneyball

Te zien bij: Film1

Deze dramafilm volgt het waargebeurde verhaal over de directeur van het honkbalteam de Oakland A’s, die ongewone methodes gebruikt om de beste spelers aan te trekken.

The Handmaid’s Tale (S04)

Te zien bij: Videoland

Het vierde seizoen van The Handmaid’s Tale is nu ook te zien bij Videoland. Dit seizoen ging in februari 2020 in productie, maar kreeg te maken met vertragingen door de oprukkende coronacrisis. Een groot deel van de planning en productie moest worden gewijzigd. Er zijn daarom minder mensen in scenes te zien en de locaties zijn anders dan gepland. Volgens uitvoerend producent Bruce Miller was de grootste uitdaging om de cast naar Canada te krijgen. In dit seizoen kunnen we een “gevoel van woede en onvrede” verwachten, aldus de makers. De thema’s hebben te maken met het post-Trump-tijdperk.

Sleep Tight

Te zien bij: Ziggo

Het enige wat de modaal uitziende Cesar op de been houdt, is zijn drang om de mensen rondom hem ongelukkig te maken. In de aantrekkelijke en opgewekte huisgenote Clara vindt hij een nieuw slachtoffer.

Boss Level

Te zien bij: Pathé Thuis

Een gepensioneerde special forces officier zit gevangen in een oneindige tijdlus op de dag van zijn dood.