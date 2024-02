Mobile World Congress 2024: een man in zwarte coltrui voorspelt de toekomst. Het is de CEO van Deutsche Telekom, die beweert dat smartphone-apps en fysieke interactie op grote schaal zullen worden vervangen door AI-diensten. Is dit de nieuwe Steve Jobs, of raaskalt hij maar wat?

“Ik verzeker je dat over 5 tot 10 jaar niemand van ons meer apps zal gebruiken,” zei CEO Tim Hoettges van Deutsche Telekom. Hij deed zijn uitspraken tijdens een toespraak op Mobile World Congress, de jaarlijkse telecombeurs in Barcelona. Daar werden de afgelopen dagen nieuwe producten aangekondigd, die vooral voor Android-gebruikers interessant waren: de Samsung Galaxy Ring, de Xiaomi 14-serie, ’s werelds eerste transparante laptop van Lenovo en de OnePlus Watch 2. Voor Apple-gebruikers was iets heel anders interessant: de grote nadruk op kunstmatige intelligentie (AI) in de speeches van verschillende topmensen. Apple gaat later dit jaar ook een berg nieuwe AI-functies onthullen als onderdeel van iOS 18.

‘Niemand gebruikt meer smartphone-apps’

De baas van een van Europa’s grootste telecomproviders had een opvallende boodschap. Voor zijn bedrijfstak is AI momenteel de grootste olifant in de kamer. Hij voorspelt dat mensen over een paar jaar geen smartphones met apps meer gaan gebruiken. In plaats daarvan stappen we over naar multi- en crossmodale Large Language Models (LLM’s), die onderdeel zullen worden van veel apparaten.

Deutsche Telekom heeft zelf ook een concept ontwikkeld, namelijk hologramtelefonie. Dit ziet eruit als een glazen bol, waarbij een router (uiteraard eentje van Deutsche Telekom) zorgt voor de technologie. De provider zegt de router opnieuw te hebben uitgevonden, waardoor het apparaat een emotionele ervaring levert. Je kunt het apparaat bijvoorbeeld vragen om een nieuwe trui of nieuwe schoenen te laten zien. Je krijgt dan een hologram van het product in 3D te zien, zodat je het semi-realistisch voor je ogen ziet verschijnen.

Communiceren met hologrammen

De provider heeft een deal met onder andere Qualcomm gesloten om een eigen LLM te ontwikkelen, speciaal voor telecombedrijven. Hoettges denkt daarbij vooral het MKB te kunnen helpen: dit zijn bedrijven die zelf geen AI-toepassingen kunnen ontwikkelen, maar mogelijk wel gebruik willen maken van de B2B-oplossing van de provider. Al deze ideeën vallen samen onder de naam ‘Concept T’.

Een andere toepassing die Hoettges ziet, is het vervangen van allerlei diensten waar je normaal een persoon voor nodig hebt. Als je bijvoorbeeld vragen hebt over het pensioenplan van je werkgever, zul je daarvoor een HR-medewerker moeten spreken. Deutsche Telekom wil dit vervangen door een AI-medewerker. Dat is minder persoonlijk, maar scheelt wel een hoop tijd en geld. Intern heeft het bedrijf al 1,5 miljoen euro kunnen besparen door AI in te zetten op een technische afdeling.

Is dit de nieuwe Steve Jobs in coltrui die de toekomst voor ons voorspelt? We zullen het over een jaar of vijf weten. Hier kun je meer lezen over de toekomstvisie van Deutsche Telekom. En ondertussen is het wachten op wat Apple ons gaat voorschotelen in iOS 18, maar dat zal ongetwijfeld een wat meer praktische insteek hebben.