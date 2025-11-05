Dit zijn alle nieuwe functies en verbeteringen in iOS 26.2

Apple is druk bezig met iOS 26.2 en iPadOS 26.2, de volgende middelgrote updates voor iPhone en iPad. Wat wordt er nieuw in iOS 26.2 en welke verbeteringen kun je verwachten?

Voor 2025 verwachten we nog een grote nieuwe update voor de iPhone en iPad, in de vorm van iOS 26.2. Hoewel er van tevoren geen aangekondigde functies waren waar we nog op zaten te wachten, heeft Apple toch weer wat nieuwe mogelijkheden voor ons in petto. In deze round-up lees je welke functies iOS 26.2 biedt. Het gaat om een aantal verrassende nieuwe mogelijkheden, maar ook wat kleine subtiele wijzigingen.

#1 Live Vertalingen op AirPods in de EU

De belangrijkste nieuwe functie is ondersteuning voor Live Vertalingen voor AirPods in de EU. Apple introduceerde deze functie afgelopen september, maar bracht dit niet uit in de EU. De reden hiervoor zijn de strengere regels, maar nu zo’n twee maanden later is het Apple toch gelukt om de functie in de EU uit te brengen. Met de Live Vertalingen met AirPods wordt een gesprek met iemand in een andere taal live via de oordopjes vertaald. Spreekt er iemand Spaans tegen je, dan hoor je de vertaling live in een andere gekozen taal via je AirPods. Nederlands wordt helaas niet ondersteund.

#2 Liquid Glass-schuifknop voor klok op toegangsscherm

Er is nog altijd veel te doen over het Liquid Glass-design van iOS 26 en Apple blijft daar wijzigingen in aanbrengen. In iOS 26.1 kwam al de optie om voor het gehele besturingssysteem te kiezen voor een heldere of getinte look. Voor sommigen had Apple wel verder kunnen gaan, met een schuifknop waarmee je zelf de mate van transparantie kan bepalen. Die komt er nu, maar alleen voor een specifieke plek: de klok op het toegangsscherm. Je hebt nog steeds de keuze tussen de opties Glas en Effen, maar zodra je voor Glas kiest kun je met een schuifknop precies bepalen hoe transparant het glas van de klok is: van helemaal helder tot aan matglas en alles wat ertussen zit.

#3 Aangepaste slaapscores

Sinds watchOS 26 en iOS 26 wordt bij het tracken van je slaap ook een slaapscore gegeven, van 0 tot 100. Deze score wordt berekend op basis van drie onderdelen: hoe laat je naar bed gegaan bent, hoelang je geslapen hebt en hoeveel onderbrekingen je gedurende de nacht had. Op basis van de totaalscore, wordt er ook een beoordeling gegeven, variërend van Erg laag tot Uitstekend. In iOS 26.2 wordt de schaalverdeling voor deze classificatie aangepast. Dit zijn de nieuwe beoordelingen en bijbehorende scores:

Erg laag: 0 – 40 (was 0 – 29)

Laag: 41 – 60 (was 30 – 49)

OK: 61 – 80 (was 50 – 69)

Hoog: 81 – 95 (was 70 – 89)

Uitstekend: 96 – 100 (was 90 – 100)

In de praktijk komt het er dus op neer dat je een hogere score moet behalen om een beoordeling als Hoog of Uitstekend te krijgen.

#4 Alarm voor Herinneringen

Nieuw in de Herinneringen-app is dat je bij een herinnering kan aangeven dat deze dringend is. Schakel je dit in, dan wordt er een alarm afgespeeld op het toegangsscherm, vergelijkbaar met een wekker. Je kunt er hier voor kiezen om het alarm te snoozen, maar je kan hem ook stoppen door over de knop te vegen (net als bij een wekker). Bij het snoozen verschijnt er een Live Activiteit-achtige melding op het toegangsscherm, zodat de herinnering duidelijk in beeld blijft en je hem ook kan afvinken. Ook kun je hem vanuit hier opnieuw plannen. Het alarm gaat op slechts een toestel af. Dat is je hoofdtoestel, dat ook gebruikt wordt voor het delen van je locatie via bijvoorbeeld Zoek mijn.

#5 Verbeteringen in de Podcasts-app

De Podcasts-app krijgt drie nieuwe functies. Allereerst kan de app automatisch hoofdstukken aanmaken in podcastsafleveringen, zodat je er makkelijker doorheen kan bladeren. Podcastmakers kunnen dat zelf al jarenlang doen, maar de app kan dat nu ook automatisch tonen. Een tweede nieuwe functie is het bekijken van vermelde podcats. Als er in een aflevering gesproken wordt over een andere podcast, verschijnt deze nu als vermelding in de speler en in de transcriptie. Tot slot vind je in op de afleveringspagina de links waarnaar verwezen wordt.

#6 Uitgesloten websites voor opslaan inloggegevens

Voor de Wachtwoorden-app kun je een lijst van websites bijhouden waarvan je niet wil dat je inloggegevens automatisch opgeslagen worden. In iOS 26.2 is er in de instellingen van de Wachtwoorden-app een optie toegevoegd om deze lijst van websites te bekijken en te beheren. Deze functie is vooral handig bij websites waar je een andere wachtwoordenapp voor gebruikt.

#7 Scherm laten flitsen bij inkomende meldingen

Je kan al jarenlang de LED-flitser van je iPhone laten knipperen bij inkomende meldingen en in iOS 26.2 breidt Apple dit uit. Er komt een optie bij om het scherm te laten knipperen. Je kan de twee ook combineren, zodat zowel het scherm als de LED-flitser knipperen bij een inkomende melding.

iOS 26.2: scherm flitsen bij melding

#8 Overige kleine verbeteringen

Freeform : Je kunt nu tabellen maken in je Freeform-werkblad.

: Je kunt nu tabellen maken in je Freeform-werkblad. Apple News: Het ontwerp van de Apple News-app, die niet in Nederland beschikbaar is, is aangepast. Er zijn bovenaan knoppen waarmee je snel naar bepaalde nieuwscategorieën kan gaan.

Het ontwerp van de Apple News-app, die niet in Nederland beschikbaar is, is aangepast. Er zijn bovenaan knoppen waarmee je snel naar bepaalde nieuwscategorieën kan gaan. Weer: In de code van iOS 26.2 zijn nieuw soort meldingen voor de Weer-app verschenen. Je zou in de toekomst meldingen kunnen krijgen dat het bijvoorbeeld “aankomende vrijdag” gaat regenen.

In de code van iOS 26.2 zijn nieuw soort meldingen voor de Weer-app verschenen. Je zou in de toekomst meldingen kunnen krijgen dat het bijvoorbeeld “aankomende vrijdag” gaat regenen. Verbeterde noodmeldingen: In sommige landen is er een nieuwe sectie bij Meldingen genaamd Enhanced Safety Alerts. Daarmee kan je kiezen om meldingen over aardbevingen en onmiddellijke dreiging te ontvangen.

In sommige landen is er een nieuwe sectie bij Meldingen genaamd Enhanced Safety Alerts. Daarmee kan je kiezen om meldingen over aardbevingen en onmiddellijke dreiging te ontvangen. AirDrop: Er zijn in de code aanwijzingen gevonden naar een nieuwe AirDrop-functie, waarmee je een code kan delen met iemand anders zodat je gedurende dertig dagen onafgebroken AirDrop met diegene kunt gebruiken. Momenteel werkt AirDrop alleen met contacten en kun je de Iedereen-instelling alleen voor 10 minuten gebruiken.

iOS 26.2 is nu als beta beschikbaar. De uiteindelijke release verwachten we midden december.