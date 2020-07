iOS 14 beta schakelt corona-apps uit

Voorlopig is er nog maar een kleine groep Twentenaren die meedoet aan de test met de officiële CoronaMelder-app. In België komt de officiële app in september beschikbaar, als alles volgens plan verloopt. Toch zijn er ook al landen waar een dergelijke app al op grote schaal beschikbaar wordt gesteld, zoals in Duitsland, Zwitserland en Ierland.



In deze landen blijkt de app te worden uitgeschakeld als je de iOS 14 beta gebruikt. Dit staat overigens ook in de releasenotes.

Ga je naar Instellingen > Privacy > Gezondheid, dan zul je zien dat de Blootstelling aan COVID-19 is uitgeschakeld, ook als je voorheen gebruik maakte van een app. Probeer je het weer in te schakelen, dan krijg je een melding dat de functie in jouw regio niet beschikbaar is. Je krijgt hier echter geen melding van, op het moment dat de functie wordt uitgeschakeld, waardoor je valse zekerheid kunt hebben dat je braaf de app gebruikt.

Aanvankelijk dachten we dat het om een bug in iOS 14 ging, maar omdat het ook in de releasenotes staat lijkt het meer om een bewuste keuze te gaan. Op het moment dat iOS 14 beschikbaar komt, in september of oktober, is het uiteraard wel de bedoeling dat de landgebonden apps voor iedereen werken. Heb je hiermee te maken, dan kun je van de iOS 14 beta op elk moment weer downgraden naar iOS 13. De functie werd in iOS 13.5 toegevoegd en zit ook in iOS 13.5.1, de huidige laatste versie.