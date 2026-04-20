Dit is waarom de MacBook Neo heel snel een opvolger krijgt

De MacBook Neo wordt slachtoffer van zijn eigen succes. Apple’s instap-MacBook heeft op dit moment al een enorm lange levertijd en is nauwelijks aan te slepen. Nu is er echter nóg een probleem.

Met de MacBook Neo heeft Apple een van de meest geslaagde introducties van een Mac ooit achter de rug. Deze instapper met iPhone-chip gaat als gesneden brood over de toonbank. Als je er nu eentje bij Apple gaat bestellen, dan moet je minimaal tot mei wachten voordat je hem binnenkrijgt.

Nu kent Apple deze problemen qua levertijd wel met de introducties van nieuwe iPhones, maar voor een Mac is dit redelijk uniek. Meestal duurt het dan zo’n paar weken tot maanden totdat de productie helemaal goed op rolletjes staat.

Onverwacht succes MacBook Neo zorgt voor chiptekort

In het geval van de MacBook Neo is er mogelijk echter nog een groter probleem aan de hand. Zoals je wellicht weet wordt de Neo aangestuurd door een iPhone-chip, om precies te zijn door de A18 Pro die je al kent van de iPhone 16 Pro. Het gaat hierbij om een zogeheten ‘binned’ versie van de processor, met een GPU-kern minder dan bij de telefoon. Dat-ie een kern minder heeft, komt gewoon door fouten in het ingewikkelde productieproces van de chip. Door ze in de MacBook Neo te stoppen, kan Apple deze ‘uitgeklede’ A18 Pro’s toch nog voor iets gebruiken. Maar daar ligt nu juist de crux.

De iPhone 16 Pro is al een tijdje uit productie gegaan en er worden dan op dit moment ook geen nieuwe A18 Pro-chips gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk heeft Apple op dit moment nog genoeg chips liggen (anders had het de MacBook Neo nooit uitgebracht), maar als het model zo’n verkoopknaller blijft, zou dat snel kunnen veranderen.

Twee opties als oplossing

Als de chips opraken, dan heeft Apple twee mogelijke opties. Optie 1: het bedrijf gaat de productie van de A18 Pro weer opstarten. Je zou denken dat dit de gemakkelijkste oplossing is, maar vergis je niet: dat productieproces weer op gang krijgen zal een behoorlijke logistieke klus zijn.

Optie 2 achten wij dan ook veel aannemelijker. Als de MacBook Neo écht zo succesvol blijft, krijgt die eerder vroeger dan later al een opvolger met een nieuwe chip. De meest logische keuze is dan uiteraard de A19 Pro, want die zit qua rekenkracht het dichtst in de buurt. De productie van die chip is nog gaande, dus is het – in theorie – voor Apple gemakkelijker om ermee door te gaan. De ‘gewone’ A19 zou overigens nóg gemakkelijker zijn, maar die heeft te grote beperkingen en is niet geschikt voor een laptop anno 2026.

Voor wie is de Neo?

Hoe dan ook, Apple zit hier natuurlijk wel met een luxeprobleem.