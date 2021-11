Onlangs werd duidelijk dat Apple een aanklacht indient tegen de NSO Group, maker van de bekende Pegasus-spyware. Apple gaat meerdere maatregelen nemen om de verspreiding van spyware tegen te gaan en in een supportdocument legt het bedrijf uit hoe ze gebruikers hierover gaan informeren.



Apple gaat gebruikers waarschuwen voor spyware

Het gaat om zogenaamde threat notifications die verstuurd worden als er sprake is van aanvallen met spyware die door bepaalde overheden gesteund worden, waaronder dus Pegasus. Dergelijke spyware is gericht op een zeer specifieke groep gebruikers en is de afgelopen tijd misbruikt tegen journalisten en onderzoekers. Ondanks dat verreweg het grootste deel van de gebruikers nooit te maken zal krijgen met dit soort spyware-aanvallen, gaat Apple toch maatregelen nemen.

Apple heeft een systeem gebouwd die soortgelijke aanvallen detecteert. Omdat het gaat om hele ingewikkelde aanvallen, is dit systeem niet waterdicht. Er kan daardoor dus sprake zijn van vals alarm. Apple gaat je op twee manieren waarschuwen:

Er verschijnt een melding op de Apple ID-website, waarin staat dat je een threat notification ontvangen hebt.

Je ontvangt van Apple een e-mail en bericht in iMessage op het e-mailadres en telefoonnummer dat bij het Apple ID hoort.

In de berichten geeft Apple advies wat je volgende stappen zijn. Zorg er altijd voor dat je apparaten up-to-date zijn en beveiligd zijn met een toegangscode en dat tweefactorauthenticatie voor je Apple ID ingesteld is. Ook adviseert Apple om alleen apps uit de App Store te downloaden, gebruik te maken van sterke wachtwoorden en niet op bijlages of links te klikken van onbekende afzenders.

Het is voor het eerst dat Apple zich zo openlijk uitspreekt over spyware. Hoewel je er als gewone gebruiker waarschijnlijk (en hopelijk) nooit door getroffen wordt, is het goed om te weten wat je moet doen als je toch zo’n melding krijgt. Lees ook ons artikel over het verbeteren van de beveiliging van je iPhone of iPad.