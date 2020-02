Met een USB-stick met Lightning- of USB-C-aansluiting kun je makkelijk en overal bestanden van je iPhone of iPad opslaan. In deze gids laten wij je de beste USB-sticks voor je iPhone en iPad zien.

USB-sticks voor je iPhone en iPad

Een USB-stick met Lightning-aansluiting kan handig zijn als je het iPhone-geheugen wilt uitbreiden. Maar het kan ook handig zijn op vakantie, als je je vakantiefoto’s wil backuppen maar geen internetverbinding tot je beschikking hebt. Het werkt als volgt: je sluit de USB-stick aan op de Lightning-poort van de iPhone of iPad en je kunt via een filemanager (zoals Apple’s Bestanden-app) door de bestanden bladeren en bijvoorbeeld een backup maken. Dezelfde stick kun je met de USB-A aansluiting ook op een computer aansluiten, zodat je de foto’s en andere bestanden ook daarop kunt opslaan. Tegenwoordig werkt dergelijke bestandsoverdracht steeds meer via een draadloze verbinding, maar er zijn ook mensen die een fysieke oplossing handiger vinden. Voor die mensen zijn er dergelijke USB-sticks met Lighting-aansluiting! Heb je een nieuwere iPad, dan kun je ook kiezen voor een geheugenstick met USB-C.



De prijzen en de kwaliteit variëren sterk en dat geldt ook voor de opslagcapaciteit. Vaak moet je bij deze USB-sticks met Lightning-aansluiting een speciale app van de fabrikant installeren om de bestanden te kunnen lezen. Vanaf iOS 13 is het mogelijk om usb-sticks en harddisks aan te sluiten en te benaderen via de Bestanden-app, maar dat werkt nog niet voor iedereen.

Bekijk ook Zo koppel je USB-sticks, harddisks en andere opslagmedia aan je iPhone en iPad Sinds iOS 13 en iPadOS 13 is het mogelijk om externe (harde) schijven, SD-kaarten en USB-sticks te koppelen aan je iPhone en iPad. In deze tip leggen we uit hoe je externe opslag kunt aansluiten op je iPhone en iPad en wat je ermee kan doen.

Sandisk iXpand

Een van de bekendste USB-sticks met Lightning-aansluiting is de iXpand van Sandisk. Het design is opmerkelijk. Aan de ene kant lijkt het op een gewone USB-A-stick, maar aan de andere kant zit een buigzame Lightning-aansluiting. Je kunt deze USB-stick ook gebruiken met een ‘gewone’ USB-A-poort. Deze USB-stick met Lightning-aansluiting maakt gebruik van USB 3.0. De Sandisk iXpand is in meerdere opslagcapaciteiten te verkrijgen:

LEEF iBridge

De LEEF iBridge heeft, net als de Sandisk iXpand, een opmerkelijk design. Het is goed ontworpen voor gebruik met een mobiel apparaat als een iPhone. Je steekt de Lightning-aansluiting in je iPhone of iPad en de rest van het accessoire verdwijnt achter het apparaat dankzij de buiging in de stick. Aan de andere kant van de stick zit weer een USB-A-aansluiting, voor gebruik met een ‘gewone’ USB-poort. De LEEF iBridge is verkrijgbaar in de volgende opslagcapaciteiten:

16GB

32GB

64GB

128GB

256GB

Je kunt de LEEF iBridge bestellen bij diverse winkels. De prijzen zijn verschillend bij de webshops voor alle opslagcapaciteiten, dus let daarop bij het aanschaffen.

DrPhone Flashdrive

De DrPhone Flashdrive is qua design minder spannend dan de twee USB-sticks hierboven, maar in ruil daarvoor ligt de prijs wel een stukje lager. Je schuift de Lighting-en USB-A-aansluiting heen en weer met een schakelaar in het midden. De stick is gemaakt van een zinklegering, dus geen kwetsbaar plastic. De DrPhone Flashdrive is verkrijgbaar in de kleuren zilver en goud, met de volgende opslagcapaciteiten:

8GB

16GB

32GB

64GB

De prijzen van de verschillende opslagcapaciteiten liggen vrij dicht bij elkaar. Het wordt daardoor dus aantrekkelijker om voor een hogere opslagcapaciteit te kiezen. Je kunt de DrPhone Flashdrive bestellen bij bol.com.

Omars iOS USB

Net als de DrPhone Flashdrive heeft de Omars iOS USB geen spannend design. Je kunt de aansluitingen niet in- en uitschuiven van de behuizing, en de USB-A zijde wordt alleen beschermd door een plastic kapje. Je moet deze zelf bewaren als je de USB-A zijde gebruikt. Het is in ruil voor die nadelen wel de allergoedkoopste USB-stick met Lightning-aansluiting in deze gids. De fabrikant geeft geen duiding over de snelheid van de USB-stick, dus we kunnen ervan uitgaan dat het niet om USB 3.0 gaat. De Omars iOS USB is dus vooral bedoeld als tijdelijke backup. De stick is in de volgende opslagcapaciteiten te koop:

32GB

64GB

128GB

Je kunt de Omars iOS USB bestellen bij Amazon.

Sandisk USB-C-stick voor de nieuwste iPad Pro

Heb je de nieuwste iPad Pro met USB-C-aansluiting? Ook dan kan het van pas komen om een offline opslagmedium te hebben. Er zijn inmiddels al verschillende USB-C-sticks op de markt. Eén daarvan is de Sandisk Dual Drive Ultra. Deze compacte USB-C-stick heeft ook een USB-A zijde en is razendsnel. Je kunt wisselen tussen USB-C en USB-A door de schuif naar links en rechts te bewegen. Als je geen van beiden uitschuift is het een mooi, symmetrisch ontwerp.

De SanDisk Dual Drive Ultra is verkrijgbaar in verschillende opslagcapaciteiten:

Alternatief: Geheugenkaartlezer voor iPhone en iPad

Heb je nog geheugenkaartjes liggen die je bijvoorbeeld voor je digitale camera gebruikt, dan zou je ook kunnen kiezen voor een geheugenkaartlezer. Apple verkoopt twee modellen:

Je bepaalt hierbij zelf de opslagcapaciteit en je kunt dit ook gemakkelijk verder upgraden, door een nieuwe geheugenkaart erbij te kopen. Voor kleinere formaten zoals microSD kun je een adapter gebruiken. Je vindt deze kaartlezers van Apple ook bij diverse andere winkels, zoals hierboven genoemd.

Lees er meer over in ons artikel over microSD op de iPhone gebruiken.

Bekijk ook Zo gebruik je microSD-geheugenkaarten op de iPhone Te weinig opslag op je iPhone? Dan voeg je toch een microSD-kaart toe! Met een microSD-lezer voor de iPhone kun je bestaande geheugenkaartjes blijven gebruiken én je hebt extra opslag op je iPhone.

Hopelijk kun je met een van deze USB-sticks met Lightning- of USB-C-aansluiting goed voorbereid op reis. Wil je meer tips en accessoires voor je iPhone en iPad op reis? Check dan onze uitgebreide iCulture vakantiespecial! Lees bijvoorbeeld hoe je je iPhone het beste kunt voorbereiden voor je vakantie.

Zoek je iets met nog meer opslag, dan is een externe SSD misschien een idee.