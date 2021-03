Crash Bandicoot is terug. De bekende buideldas heeft een nieuwe game die speciaal gemaakt is voor smartphones. Crash Bandicoot: On the Run is een variant op het runner-genre. Weet de game het oude Crash-gevoel te laten herleven?

Crash Bandicoot: On the Run review

Crash Bandicoot heeft altijd al een speciaal plekje in mijn hart. Het eerste deel voor de PlayStation was één van mijn favoriete games en ook de vervolgdelen heb ik veelvuldig gespeeld. In de loop der jaren raakte de Crash-serie flink in verval, maar sinds 2017 is de serie weer terug. De eerste vier games zijn al succesvol als remakes uitgebracht en onlangs verscheen zelfs een heel nieuw deel voor de spelcomputers. Voor iPhone, iPad en Android heeft Activision de hulp ingeslagen van de bekende mobile-ontwikkelaar King. Je kent King misschien wel van de razend populaire Candy Crush. Hebben ze met deze nieuwe Crash Bandicoot-game opnieuw goud in handen? Je leest het in deze review van Crash Bandicoot: On the Run.



Crash Bandicoot in Temple Run-stijl

Voor wie niet bekend is met de Crash Bandicoot-serie, eerst een korte uitleg. Crash Bandicoot is een buideldier dat ontwikkeld is door dokter Neo Cortex. Crash ontsnapt uit het kasteel van de gestoorde dokter en probeert vervolgens zijn sluwe plannen te dwarsbomen. Crash Bandicoot is bekend geworden met het platformgenre, waarin je veelal van voor naar achteren door de levels loopt in plaats van links naar rechts. Terwijl je Wumpa-fruit raapt, kistjes breekt en TNT’s en Nitro’s ontwijkt, verzamel je edelstenen om nieuwe levels te ontgrendelen. De games werden populair door de hoge moeilijkheidsgraad. Maar Crash Bandicoot: On the Run is een ander type game.

In Crash Bandicoot: On the Run ren je, net als in de eerdere delen, door de levels waarbij het camerastandpunt achter Crash staat. Crash Bandicoot rent vanzelf, waardoor de game ook wat wegheeft van smartphoneklassiekers als Temple Run. Het enige wat je hoeft te doen, is tikken om te spinnen en kistjes te breken en vegen om te springen, sliden en van baan te wisselen. Je ontwijkt obstakels, raakt vijanden met je spinaanval of andere wapens en verslaat tot slot de vijand aan het eind van het level.

De opzet van Crash Bandicoot: On the Run is daardoor nogal anders dan de doorsnee Crash-game. De gameplay is daardoor een stuk minder uitdagend dan je van Crash Bandicoot gewend bent. Wat ook meespeelt is dat de levels erg op elkaar lijken. Je begint het game in junglethema en naarmate je verder in het spel komt ga je ook naar andere gebieden in bijvoorbeeld de sneeuw.

Geschikt voor smartphones

Deze opzet van de gameplay past wel beter bij smartphones. Doordat de levels relatief kort zijn en eenvoudig met één hand te bedienen zijn, is de game ideaal om in korte potjes af en toe op te pakken. Maar niet alleen de opzet qua gameplay past bij smartphones, want ook de rest van de opzet van het spel is in een typisch smartphonesausje gegoten. Daar komt ook de aard van de ontwikkelaar King boven water.

Je begint het spel namelijk vanuit een soort kamp op het eiland. Voordat je een level kan starten, moet je eerst de nodige voorwerpen meenemen waarmee je de vijand aan het eind van het level kan verslaan. In het begin zijn dat voornamelijk nog serums die je in het lab moet maken. Maar voordat je zo’n serum kan maken, heb je ingrediënten nodig die je in andere levels verzamelt. Met de voorwerpen kun je de wapens maken, maar dit kost ook tijd. De tijd kan je weer versnellen met de paarse kristallen, die je weer via in-app aankopen kan aanschaffen.

De game doet er alles aan om je bezig te houden met het verzamelen en aanschaffen van voorwerpen, onderdelen en het upgraden van je laboratorium om weer nieuwe wapens te kunnen maken. Ook biedt de game allerlei tijdsgebonden aanbiedingen, waarbij je bijvoorbeeld extra voordelig kristallen kunt kopen. Je krijgt ook elke dag iets gratis en door reclames tussendoor te kijken, kun je je winst van een level verdubbelen. King doet er dus alles aan om je geregeld terug te laten keren naar de game. Dat zie je ook aan de pushberichten die Crash Bandicoot: On the Run je regelmatig stuurt.

Wij zijn niet bepaald een fan van deze opzet. Het lijkt door de in-app aankopen en het omslachtige systeem met voorwerpen, kristallen en meer nogal op geldklopperij. De game is ook speelbaar zonder er een rode cent aan uit te geven, want het spel is een gratis download.

Een andere mode in de game is bijvoorbeeld de Survival Runs. Je voegt je hierin bij een team van andere spelers. Het doel is om met je team zo lang mogelijk te blijven rennen, waarmee je weer trofeeën kunt verdienen. Maar je hebt wel een ticket nodig om zo’n Survival Run te kunnen spelen.

Graphics en sfeer van Crash Bandicoot: On the Run

Grafisch is de game prima verzorgd. Qua stijl past de game meer bij de nieuwste Crash-game dan bij de oudere titels, maar desalniettemin is de sfeer van de Crash-serie goed behouden gebleven. De game heeft een soort zaterdagochtendcartoon-stijltje, die goed past bij de Crash-serie. Voor fans van de reeks is het ook goed om te weten dat bekende personages zoals Dingodile en N. Brio ook van de partij zijn, al zit de game ook vol met personages waar we minder mee hebben.

De muziek van de game bestaat uit een mix van nieuwe tracks en oudere Crash-tunes in een nieuw jasje. Ook dat draagt bij aan de herkenbaarheid van de game. Het spel bevat tot slot ook nog veel skins die je kunt verzamelen, waarmee je Crash en Coco een nieuwe look kunt geven. Daarin zit ook een aantal herkenbare kostuums uit eerdere games. Al met al vinden we dat het qua sfeer wel goed zit met Crash Bandicoot: On the Run.

Score 7.5 Crash Bandicoot: On the Run Gratis (met in-app aankopen) Voordelen + Vermakelijke gameplay met her en der typische Crash-elementen

Type gameplay uitermate geschikt voor mobiel

Goede Crash-sfeer Nadelen – Teveel focus op verzamelen en kopen van onderdelen, kristallen en het bouwen van je thuisbasis

Levels zijn niet altijd even gevarieerd

Conclusie Crash Bandicoot: On the Run review

Crash Bandicoot: On the Run is een typische mobiele game, maar dan in de stijl van Crash Bandicoot. De gameplay is een mix van typische Crash Bandicoot-fun, gecombineerd met elementen die je kent van games als Temple Run en Candy Crush. De levels zijn leuk om te spelen, maar we vinden alles er omheen met het verzamelen van voorwerpen, kristallen en bouwen van laboratoria met onderdelen wel wat teveel van het goede. Je wil eigenlijk gewoon het liefst leuke gevarieerde Crash Bandicoot-levels spelen en daar ontbreekt het soms wat aan.

Voor fans van Crash Bandicoot is On the Run het spelen waard, al is de uitdaging in de levels wel wat ver te zoeken en biedt de game weinig nieuws. Liefhebbers van Temple Run en soortgelijke mobiele titels beleven wat ons betreft het meeste plezier aan deze nieuwe game.