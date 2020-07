Zowel Apple als Ierland gingen in beroep tegen de eerdere uitspraak van de Europese Commissie. Zij vonden dat de belastingdeal voldeed aan de Europese en Ierse wetgeving. Het Europese Gerechtshof geeft beide partijen gelijk en vindt dat er onvoldoende bewijs is dat er sprake is van illegale staatssteun. Dat betekent overigens niet dat daarmee de zaak is afgedaan. De Ierse vicepremier Leo Varadkar wil ongeacht de uitkomst in hoger geroep gaan bij het Europese Hof van Justitie. De uiteindelijke uitspraak kan vele jaren duren.



In 2016 werd Apple gesommeerd om 13 miljard dollar euro aan Ierland te betalen voor achterstallige belastingbetalingen. In 2018 maakte Apple het bedrag alvast over naar de Ierse overheid, maar beide partijen gingen in beroep. Vier jaar later is er nu voor het eerst een uitspraak in deze zaak.

Overigens hebben Apple en Ierland al sinds 1991 belastingdeals. Apple heeft in Ierland twee dochterbedrijven om bepaalde omzet buiten de VS te kunnen boeken. Niet alleen loopt de Amerikaanse overheid daarmee belastinginkomsten mis, maar het zorgt er ook voor dat Apple extreem weinig belasting betaalt. In 2003 betaalde Apple effectief maar 1 procent belasting over de behaalde winst. In 2014 was dat percentage zelfs gedaald naar 0,005 procent van de winst. Ondertussen heeft Apple de bedrijfsstructuur in Ierland wel gewijzigd, maar betaalt nog steeds weinig belasting. Ook andere grote techbedrijven hebben complexe constructies verzonnen om via omwegen in verschillende landen extreem weinig belasting te betalen. Apple’s wereldwijde effectieve belastingpercentage is ongeveer 20%.

Dat de Europese Unie tegen de gang van zaken in actie kwam, had ermee te maken dat Apple’s belastingdeal met Ierland ‘selectief’ werd gevonden. Andere bedrijven kregen niet zo’n deal en daardoor zou Apple oneerlijk bevoordeeld zijn. De beslissing van vandaag houdt in dat er onvoldoende bewijs is dat Apple economisch voordeel heeft genoten. De belastingdeal tussen Apple en Ierland is dertig jaar geleden gesloten, toen Apple nog een klein bedrijf was.