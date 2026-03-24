tvOS 26 Update

Updates voor Apple TV en HomePod: tvOS 26.4 en meer zijn nu te downloaden

Iedereen met een Apple TV of HomePod kan weer updaten, want tvOS 26.4 en HomePod software-update 26.4 zijn uit. Dit moet je weten over de updates.
Benjamin Kuijten -

Samen met alle andere updates kunnen ook de Apple TV en HomePod-modellen weer worden bijgewerkt. Apple heeft alle versienummers weer gelijkgetrokken en respectievelijk tvOS 26.4 en HomePod software-update 26.4 uitgebracht. Maar wat zit hier nou eigenlijk in?

tvOS 26.4 beschikbaar

Op de Apple TV vinden we van deze twee apparaten de meeste zichtbare verbeteringen. Zo kun je rechtstreeks vanuit een video de stijl van ondertiteling aanpassen, zonder dat je in de instellingen van je Apple TV hoeft te duiken. Ook is er een nieuwe instellingen voor de audio, voor speakers die via hdmi verbonden zijn. Deze instelling zorgt ervoor dat er bij het overschakelen naar Dolby Atmos geen stiltes zijn en het volume niet ineens heel anders is. Verder is er een nieuwe Genius-functie voor aanbevelingen in de TV-app en verdwijnt de iTunes Movies-app, die al langer onbruikbaar is maar nu ook definitief van je Apple TV verdwenen is.

Lees meer over de functies van tvOS 26.4 in onze round-up.

tvOS 26 functies

Deze drie nieuwe functies brengt tvOS 26.4 naar je Apple TV (maar er verdwijnt ook wat)

Binnenkort brengt Apple tvOS 26.4 uit, een nieuwe update voor de Apple TV. Normaal gesproken vinden we in tvOS-updates niet veel nieuws, maar deze keer zitten er wel wat nieuwe functies in.

tvOS 26.4 downloaden

Je downloadt tvOS 26.4 als volgt:

  1. Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app.
  2. Kies voor Systeem, helemaal onderaan.
  3. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden.
  4. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.
Apple TV HD in 2021

Apple TV updaten en apps bijwerken doe je zo

Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.

HomePod software-update 26.4

Voor de HomePod en HomePod mini zijn de verbeteringen een stuk minder spectaculair: Apple zegt in de releasenotes dat er alleen maar verbeterde prestaties en stabiliteitsverbeteringen zijn. Oftewel: er zijn geen zichtbare (of in het geval van de HomePod, hoorbare) vernieuwingen. Toch raden we aan om de updates te installeren, om te zorgen voor de beste ervaring.

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

HomePod software-update 26.4 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

  1. Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad.
  2. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat.
  3. Tik op Software-update.
HomePod updaten naar HomePod software-update 16
  1. De app zal nu controleren op updates.
  2. Je ziet nu versienummer en grootte.
  3. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken.
  4. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

HomePod vs HomePod mini.

Zo kun je de HomePod (mini) updaten en de software automatisch bijwerken

Wil je je HomePod of HomePod mini updaten, dan kan dat op twee manieren: handmatig of automatisch. Welke methode voor jou het handigst is, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. In deze tip leggen we uit hoe het handmatig HomePod updaten werkt en hoe je het automatisch updaten kunt in- en uitschakelen.

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

Apple brengt watchOS 26.4 voor Apple Watch uit: dit is er nieuw
'iPhone 18 Pro krijgt deze unieke camerafuncties – en een vernieuwde Camera-app voor pro's'
Apple blijft sleutelen aan de iPad: 'Opfrisbeurt voor standaardmodel komt nog in 2026'
Waar blijft de HomePod mini 2 toch? 'Nieuw model ligt al maanden klaar'
Nieuwste geruchten over de opvouwbare iPhone: 'Release volgt later dan eerder gedacht'

tvOS 26

tvOS 26 is de grote update voor de Apple TV van 2026. In tvOS 26 is het design vernieuwd volgens de Liquid Glass-designstijl, hoewel dit niet naar alle voor tvOS 26 geschikte Apple TV-modellen komt. Nieuwe functies zijn de uitgebreidere profielenopties, de vernieuwde Muziek-app, het kiezen van een standaardspeaker, nieuwe screensavers en meer. De update werd uitgebracht op 15 september 2025. Op onze pagina lees je meer over tvOS 26.

tvOS 26 overzicht
Alles over tvOS 26 De beste functies van tvOS 26 Nieuw voor de Muziek-app in iOS 26 en tvOS 26 Geschikte modellen voor tvOS 26 Liquid Glass, het nieuwe design van Apple

HomePod mini review in meerdere kleuren.

Waar blijft de HomePod mini 2 toch? ‘Nieuw model ligt al maanden klaar’

Nieuws 9 reacties
tvOS 26 functies

Deze drie nieuwe functies brengt tvOS 26.4 naar je Apple TV (maar er verdwijnt ook wat)

Nieuws
Amazon Echo Show 10 met videocall

‘HomePod met scherm hang je magnetisch aan de muur, verschijnt dit najaar’

Nieuws 15 reacties
Movies Apple TV

Deze app verdwijnt met tvOS 26.4 van je Apple TV – en waarom dat niet erg is

Nieuws 2 reacties
tvOS 26 Update

Nieuwe update voor Apple TV en HomePod: tvOS 26.3 en meer nu uit

Nieuws 4 reacties
Apple smart home

Met deze nieuwe producten neemt Apple de smart home-markt eindelijk serieus

Nieuws

