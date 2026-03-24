Updates voor Apple TV en HomePod: tvOS 26.4 en meer zijn nu te downloaden

Iedereen met een Apple TV of HomePod kan weer updaten, want tvOS 26.4 en HomePod software-update 26.4 zijn uit. Dit moet je weten over de updates.

Samen met alle andere updates kunnen ook de Apple TV en HomePod-modellen weer worden bijgewerkt. Apple heeft alle versienummers weer gelijkgetrokken en respectievelijk tvOS 26.4 en HomePod software-update 26.4 uitgebracht. Maar wat zit hier nou eigenlijk in?

tvOS 26.4 beschikbaar

Op de Apple TV vinden we van deze twee apparaten de meeste zichtbare verbeteringen. Zo kun je rechtstreeks vanuit een video de stijl van ondertiteling aanpassen, zonder dat je in de instellingen van je Apple TV hoeft te duiken. Ook is er een nieuwe instellingen voor de audio, voor speakers die via hdmi verbonden zijn. Deze instelling zorgt ervoor dat er bij het overschakelen naar Dolby Atmos geen stiltes zijn en het volume niet ineens heel anders is. Verder is er een nieuwe Genius-functie voor aanbevelingen in de TV-app en verdwijnt de iTunes Movies-app, die al langer onbruikbaar is maar nu ook definitief van je Apple TV verdwenen is.

tvOS 26.4 downloaden

Je downloadt tvOS 26.4 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Voor de HomePod en HomePod mini zijn de verbeteringen een stuk minder spectaculair: Apple zegt in de releasenotes dat er alleen maar verbeterde prestaties en stabiliteitsverbeteringen zijn. Oftewel: er zijn geen zichtbare (of in het geval van de HomePod, hoorbare) vernieuwingen. Toch raden we aan om de updates te installeren, om te zorgen voor de beste ervaring.

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

