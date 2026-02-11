tvOS 26 Update

Nieuwe update voor Apple TV en HomePod: tvOS 26.3 en meer nu uit

Apple heeft updates uitgebracht voor zowel de Apple TV als de HomePods. Met tvOS 26.3 en HomePod software-update 26.3 zorg je ervoor dat alles weer zo goed mogelijk werkt.
De afgelopen maand zijn er tijdens de testperiode van tvOS 26.3 en de HomePod 26.3-update geen veranderingen aan het licht gekomen. De nieuwe updates zorgen dan ook alleen voor meer stabiliteit, bugfixes en andere verbeteringen achter de schermen. Toch raden we weer aan om de update zo snel mogelijk te downloaden.

tvOS 26.3 beschikbaar

tvOS 26.3 is de nieuwste update voor zowel de Apple TV HD als Apple TV 4K (alle modellen). Hoewel we met tvOS 26.2 nog wat nieuws kregen, laat tvOS 26.3 wat dat betreft wat te wensen over. De update draait om ‘prestatie- en stabiliteitsverbeteringen’ voor de Apple TV. Mogelijk wordt er in de code later nog wat ontdekt over een mogelijke nieuwe aankomende Apple TV, maar voor nu zijn er in ieder geval geen zichtbare veranderingen gespot.

Releasenotes tvOS 26.3

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

tvOS 26.3 downloaden

Je downloadt tvOS 26.3 als volgt:

  1. Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app.
  2. Kies voor Systeem, helemaal onderaan.
  3. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden.
  4. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.
HomePod software-update 26.3

Bij bijna elke tvOS-update voor de Apple TV, hoort ook een nieuwe update voor de HomePod. Ook hier draait het om verbeteringen achter de schermen, dus hopelijk zou alles net weer een beetje beter moeten werken. Dit zijn de (weinig onthullende) releasenotes van HomePod software-update 26.3:

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

HomePod software-update 26.3 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

  1. Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad.
  2. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat.
  3. Tik op Software-update.
HomePod updaten naar HomePod software-update 16
  1. De app zal nu controleren op updates.
  2. Je ziet nu versienummer en grootte.
  3. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken.
  4. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

tvOS 26

tvOS 26 is de grote update voor de Apple TV van 2026. In tvOS 26 is het design vernieuwd volgens de Liquid Glass-designstijl, hoewel dit niet naar alle voor tvOS 26 geschikte Apple TV-modellen komt. Nieuwe functies zijn de uitgebreidere profielenopties, de vernieuwde Muziek-app, het kiezen van een standaardspeaker, nieuwe screensavers en meer. De update werd uitgebracht op 15 september 2025. Op onze pagina lees je meer over tvOS 26.

