WhatsApp-baas: 'We maken graag een iPad-app' Maar wanneer dan? Nieuws

Heel wat mensen zouden graag een native iPad-app willen hebben. Volgens Will Cathcart, hoofd van WhatsApp bij moederbedrijf Meta, zit die kans er wel in. "We’d love to do it", vertelde hij in een interview met The Verge.