Het moederbedrijf van Apple-winkelier YourMacStore is failliet verklaard. Daardoor raden we voorlopig af om nog een iPhone of Mac via deze onilne winkel te kopen, aangezien je niet zeker weet of je nog geleverd krijgt. Ook zijn partnerships beëindigd.

YourMacStore failliet

Moederbedrijf Lavador Retail uit Utrecht is donderdag failliet verklaard. Uit online informatie blijkt dat het moederbedrijf slechts drie medewerkers had, met als enige handelsnaam YourMacStore. Het bedrijf verkocht diverse Apple-producten, waaronder iPhones, iPads en Macs. YourMacStore dook vaak een paar cent onder de adviesprijs van Apple, om hoog in de prijsvergelijkers te staan. iCulture ontving een melding vanuit het affiliatenetwerk dat het programma van YourMacStore per direct beëindigd.



Faillissement YourMacStore: hoe treft het jou?

Over het algemeen had YourMacStore een goede reputatie en was ook aangesloten bij ThuisWinkel Waarborg, zodat je bij klachten en vermoedens van misleiding een aanspreekpunt hebt. Het vormt echter geen garantie in geval van surséance en faillissement, dus je kunt via deze organisatie géén geld terugkrijgen. Wie nog iets te vorderen heeft van YourMacStore zal zich tot de curator moeten wenden. De kans dat je niet meer geleverd krijgt en je geld kwijt bent, is helaas behoorlijk groot.

Het moederbedrijf werd in 2013 opgericht en hield zich volgens de KvK-registratie bezig met: “De exploitatie van webwinkels met betrekking tot electronica, witgoed, bruingoed en andere goederen; het verstrekken van consumentenkredieten, huurkoop, koop op afbetaling en andere vormen van consumentenfinanciering: holdingactiviteiten.” Het bedrijf had geen fysieke vestigingen en werkte uitsluitend online. Op hetzelfde adres is ook de bekende refurbished aanbieder Leapp gevestigd. Of zij ook bij het faillissement betrokken zijn, is op dit moment nog niet bekend. Er was wel sprake van een samenwerking tussen beide partijen.

Het is altijd jammer als een winkel wegvalt. Vooral voor de betrokken medewerkers, maar ook omdat je minder keuze hebt uit plekken waar je je Apple-producten kunt kopen. Dat betekent dat er nog meer consolidatie plaatsvindt en dat de volgende bekende winkels overblijven: