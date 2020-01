Net als bij de gewone Bluetooth LE staan de twee letters voor Low Energy. Nu de meeste smartphones geen standaard koptelefoonaansluiting meer hebben is Bluetooth belangrijker dan ooit. Bluetooth LE Audio omvat een aantal functies die handig zijn voor het luisteren en streamen van audio. Er worden meteen een paar veelgehoorde klachten opgelost. Zo zou de audiokwaliteit van Bluetooth-streaming niet goed genoeg zijn voor de echte audiofreaks. Bluetooth LE Audio lost dat op met een hogere kwaliteit audiostreaming. Maar de nieuwe standaard biedt ook functies voor gehoorapparaten en kan audio naar meerdere mensen streamen.



Dat laatste kennen we als Apple-gebruiker natuurlijk al: je kunt de audio van je AirPods delen met vrienden, zodat je samen naar dezelfde muziek kunt luisteren via je eigen oortjes. Maar dat werkt alleen bij Apple-producten met H1-chip. Bij Bluetooth LE Audio gaat het ook lukken met andere merken en met een mix van producten. Je zult er nog wel geduld voor moeten hebben: de eerste producten verschijnen pas in de loop van het jaar.

Bluetooth LE Audio werkt beter met draadloze oortjes. Eén van de functies waar je naar kunt uitkijken is de nieuwe Low Complexity Communication Codec (LC3). Deze codec levert betere audiokwaliteit en verbruikt minder energie. Het vervangt de al wat oudere SBC-codec en is een alternatief voor Qualcomm’s AptX. Helaas biedt Apple op de iPhone nog steeds geen ondersteuning voor AptX en omdat het een eigen codec van Qualcomm is, moet er licentiegeld voor betaald worden.

De functie Broadcast Audio houdt in dat twee mensen hun eigen draadloze signaal van de smartphone krijgen. Je kunt dan samen luisteren, zonder dat je afhankelijk bent van de meeluisteraar. Loopt de andere persoon even weg, dan valt niet meteen jouw signaal weg. Het werkt volgens de Bluetooth SIG niet alleen met twee mensen, maar met een veel grotere groep. Je zou een complete bioscoop vol mensen kunnen voorzien van Bluetooth-koptelefoons met hun eigen audiosignaal. De Bluetooth SIG zegt dat locatiegebaseerd audio-delen ook handig is op luchthavens, in sportscholen, café’s en conferentiecentra.

Wat gehoorapparaten betreft heeft de Bluetooth SIG samengewerkt met de Europese organisatie voor gehoorinstrumenten, om te zorgen dat er brede ondersteuning is, ook voor toekomstige producten. Het werkt met tv’s en andere apparaten, zodat je de audio kunt laten streamen naar je gehoorapparaat en alles goed kunt horen.

Wat echter ontbreekt is het makkelijk koppelen van smartphones en tablets, zoals bij Apple’s AirPods het geval is. De oplossing moet werken voor diverse merken oortjes en koptelefoons en dat betekent dat je veelal nog afhankelijk zult zijn van het standaard proces om een Bluetooth-verbinding te maken: scannen naar producten in de omgeving en de koppeling handmatig tot stand brengen.

De specificaties van Bluetooth LE Audio komen in de eerste helft van 2020 beschikbaar en de eerste producten worden pas in de tweede helft verwacht. Wil je veel keus hebben, dan kun je beter wachten tot 2021 als de fabrikanten meer tijd hebben gehad en er meer aanbod is.