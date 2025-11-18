ING komt met 6 nieuwe functies onder de noemer AppDate: dit is er nieuw

De ontwikkeling rondom apps van banken staat de afgelopen jaren een beetje stil. Slechts mondjesmaat worden er af en toe wat nieuwe functies geïntroduceerd, maar grote vernieuwingen hebben we al een tijdje niet gezien. ING belooft vandaag dat er de komende tijd meerdere nieuwe functies toegevoegd gaan worden aan de ING-app, onder de noemer AppDate. Met de eerste AppDate worden er meteen zes functies toegevoegd, hoewel het niet allemaal appspecifieke functies zijn.

Meer nieuwe functies in ING-app

Voor de eerste AppDate is ING een campagne gestart om de nieuwe functies onder de aandacht te brengen. Je vindt de AppDate ook terug in de app zelf. Onder het Service-kopje vind je een overzicht van wat er nieuw is. Deze keer zijn dat vijf nieuwe functies, genaamd Rond af & Beleg, XRay, de pensioentool, een maandelijks budgetoverzicht, AI in de zoekfunctie en makkelijker inloggen in Mijn ING.

De belangrijkste toevoeging is Rond af & Beleg, een variant op de reeds bestaande functie Rond af & Spaar. Elke pinbetaling die je doet wordt naar boven afgerond, waarna het verschil automatisch op een beleggingsrekening gestort wordt zodra dit tot €10 komt. ING spoort gebruikers al langer aan om te starten met beleggen en de nieuwe functie is daar een voorbeeld van. Je activeert de functie in de app, hoewel dit ook gewoon via het web kan.

Tegelijkertijd is er nu een nieuwe XRay-functie, waarmee je als gebruiker meer inzicht krijgt in je beleggingen. Je ziet in een oogopslag de verdeling van al je beleggingen, waarbij je kan inzoomen op de categorieën, landen, bedrijven en fondsen. Ook in het kader van beleggingen is er de nieuwe Pensioen-tool. Daarmee bereken je je pensioentekort en kun je een pensioenbeleggen-rekening openen.

Voor de meer dagelijkse bankzaken is er een nieuw maandelijks budgetoverzicht. Daarmee zie je precies wat er per maand binnenkomt en wat er elke maand uit gaat. Je vindt dit bij het Inzicht-tabblad, dat al langer inzicht biedt in al je uitgaven en inkomsten. En mocht je toch ergens niet uit komen, dan helpt AI je met de verbeterde zoekfunctie. Zo krijg je direct antwoord, zonder dat je het zoekresultaat hoeft te openen.

De laatste verbetering heeft te maken met het inloggen in Mijn ING via de browser. Normaal gesproken voer je je gebruikersnaam en wachtwoord in, waarna je je aanmelding moet goedkeuren met de app. Nu kan je ook via een QR-code inloggen, zonder dat je je inloggegevens hoeft in te voeren. Je opent dus de ING-app en gebruikt daarin de scanner om in te loggen op het web.

Geen nieuwe iOS-functies

De meeste nieuwe functies zijn dus niet per se appgerichte functies, maar dienen meer ter promotie van de financiële mogelijkheden die de bank biedt. Er is dus nog geen sprake van een opgefrist Liquid Glass-design of andere iOS-specifieke functies. De AppDate van ING heeft qua opzet ook wat weg van de Update-releases van bunq, dat al langer met enige regelmaat meerdere nieuwe functies bundelt bij een gelijktijdige release.