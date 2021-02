iCulture Vandaag: dit was donderdag 4 februari 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 4 februari 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Gebruik jij nog een Apple TV 3? Dan kun je binnenkort geen YouTube meer op de Apple TV 3 afspelen. Het werkt dan alleen nog met AirPlay. En het nieuws over een Apple Car blijft maar binnenkomen: vandaag horen we dat de Apple Car volledig autonoom zou worden. Verder in Apple’s glazen bol: een VR/AR-headset met twee 8K-displays moet met handen en ogen te bedienen zijn. Dat en meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Met deze fietsnavigatie-apps op de Apple Watch kom je er wel.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Douane reizen (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - De app is samengevoegd met Reisapp BZ.

Affinity Photo, Designer en Publisher hebben een nieuwe update met mooie functies. Tijdelijk met korting.

Home+ 4 (€16,99, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 14.0+) - Nu met een mooi nieuw design en handige functies.