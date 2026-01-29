Sebastiaan de With van Halide

Nederlandse ontwerper Sebastiaan de With van Halide gaat aan de slag bij Apple’s designteam

Nieuws Apple
Sebastiaan de With, bekend van de populaire camera-app Halide, gaat aan de slag bij Apple. Hij sluit zich aan bji het designteam. Hij werkte in het verleden al eerder bij Apple.
Benjamin Kuijten -

Halide is een populaire camera-app voor iPhone, waarin je talloze extra functies vindt die de standaard Camera-app niet heeft. Een van de makers en oprichters achter deze app is ontwerper Sebastiaan de With, een Nederlandse ontwerper. Jaren geleden vertrok hij met z’n gezin naar de VS, waar hij eerder gewerkt heeft voor Apple, maar ook Sony en Mozilla. In 2017 verscheen de camera-app Halide, dat meteen een groot succes was. Maar nu gaat hij weer terug naar z’n favoriete bedrijf: Apple.

Sebastiaan de With terug naar Apple

Op onder andere X laat hij weten dat hij zin heeft om “met het beste team van de wereld” te werken aan zijn “favoriete producten”. Waar hij precies aan gaat werken is niet bekend, maar wel dat hij nu onderdeel is van het Design Team. Met De With haalt Apple een goede ontwerper in huis, maar ook iemand die de afgelopen jaren kritiek geuit heeft op Apple.

Op zijn blog heeft hij door de jaren heen regelmatig zijn visie op Apple’s producten gedeeld en ook op X en Threads deelt hij vaak zijn mening. Gezien zijn werk aan Halide bespreekt hij vaak de kracht van de camera’s in de nieuwste iPhones. Zijn stukken hebben vaak een positieve insteek, maar in een stuk over Apple Intelligence laat hij ook duidelijk merken dat Siri “verschrikkelijk” is. Of hij daar in zijn rol als lid van het Design Team wat aan kan gaan doen is niet duidelijk, maar feit is wel dat het team iemand als De With goed kan gebruiken.

Apple heeft veel kritiek gekregen op de introductie van Liquid Glass met iOS 26, dat mede ontworpen is door Alan Dye. Eind vorig jaar werd duidelijk dat Dye bij Apple vertrekt, in ruil voor een rol bij Meta. Inmiddels zou hardwarebaas John Ternus Apple’s designteam overzien. Sinds het vertrek van Jony Ive rommelt het al een tijdje en zijn er veel wisselingen van de wacht bij deze tak van Apple.

Sebastiaan de With werkte bij Apple eerder aan iCloud, MobileMe en de Zoek mijn-apps. In 2018 hielden wij nog een interview met hem, naar aanleiding van het succes van Halide. Daarin vertelde hij ook meer over drie grote mislukkingen in zijn leven. Zo vertelde hij dat destijds veel van zijn ontwerpen werden afgekeurd door Steve Jobs.

Bekijk ook
Sebastiaan de With AppDevCon 2018

Interview: Sebastiaan de With over het succes van Halide

In het rijtje van bekende appmakers is Sebastiaan de With een opvallende naam. Sebastiaan is niet alleen de designer van de enorm succesvolle fotografie-app Halide, maar blijkt gewoon uit Nederland te komen. Wij spraken hem na afloop van zijn presentatie op AppDevCon 2018, waar Sebastiaan de afsluitende keynote verzorgde.

Het laatste nieuws over apple van iCulture

Gerucht: 'Apple organiseert volgende maand presentatie voor de nieuwe Siri, release in maart of april'
26-01-2026
'Hardwarebaas John Ternus overziet nu ook Apple's designteam'
23-01-2026
Amac opent binnenkort nieuwe kassaloze flagshipstore: 'Grootste Apple Premium-winkel in Nederland'
21-01-2026
Apple stopt met Pixelmator Classic – dit betekent het voor jou
14-01-2026
Apple introduceert Apple Creator Studio – een bundel van Apple's creatieve apps
13-01-2026

Apple

Apple is het bedrijf achter de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en de andere mooie producten die we op iCulture bespreken, maar ook de vele diensten zoals de App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud en meer. Lees meer over Apple's CEO Tim Cook en de andere Apple-topmensen, hoe je contact opneemt met Apple Support en de Apple Stores in Nederland en België.

Apple logo zo terug
Alles wat je wil weten over Apple Apple Park, het hoofdkantoor van Apple Apple's managementteam Alles over Apple CEO Tim Cook Alles over de iPhone Alles over de iPad Alles over de Apple Watch Alles over de MacBook Contact opnemen met Apple Support Apple Stores in Nederland: Amsterdam, Haarlem, Den Haag Apple Stores in België: Brussel en verder Alles over Apple's diensten

Ook interessant

Vrouw met verschrikt gezicht, via Shutterstock (shutterstock_317213303).

Cadeau vergeten? 10 last-minute cadeautips waarmee je geen flater slaat

Gidsen
24-12-2025
Johny Srouji van Apple

Johny Srouji blijft bij Apple: de chipbaas ontkracht geruchten over vertrek

Nieuws
09-12-2025
Alan Dye vertrekt bij Apple design

Apple’s designbaas en man achter Liquid Glass stapt over naar Meta

Nieuws
04-12-2025
Tim Cook Eddy Cue

Als het aan Eddy Cue lag, had Apple Tesla en Netflix gekocht

Nieuws 2 reacties
29-08-2025
Jeff Williams september 2023

Dit belangrijke Apple-gezicht vertrekt dit najaar, grote verschuiving in de top

Nieuws
09-07-2025
Tim Cook met Vision Pro

‘Waarom 2027 voor Apple zo’n belangrijk jaar wordt’

Nieuws 1 reactie
12-05-2025

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.