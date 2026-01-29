Nederlandse ontwerper Sebastiaan de With van Halide gaat aan de slag bij Apple’s designteam

Sebastiaan de With, bekend van de populaire camera-app Halide, gaat aan de slag bij Apple. Hij sluit zich aan bji het designteam. Hij werkte in het verleden al eerder bij Apple.

Halide is een populaire camera-app voor iPhone, waarin je talloze extra functies vindt die de standaard Camera-app niet heeft. Een van de makers en oprichters achter deze app is ontwerper Sebastiaan de With, een Nederlandse ontwerper. Jaren geleden vertrok hij met z’n gezin naar de VS, waar hij eerder gewerkt heeft voor Apple, maar ook Sony en Mozilla. In 2017 verscheen de camera-app Halide, dat meteen een groot succes was. Maar nu gaat hij weer terug naar z’n favoriete bedrijf: Apple.

Sebastiaan de With terug naar Apple

Op onder andere X laat hij weten dat hij zin heeft om “met het beste team van de wereld” te werken aan zijn “favoriete producten”. Waar hij precies aan gaat werken is niet bekend, maar wel dat hij nu onderdeel is van het Design Team. Met De With haalt Apple een goede ontwerper in huis, maar ook iemand die de afgelopen jaren kritiek geuit heeft op Apple.

Some big personal news: I’ve joined the Design Team at Apple.



So excited to work with the very best team in the world on my favorite products. ✌️ pic.twitter.com/9gzU4ziIJ7 — Sebastiaan de With (@sdw) January 28, 2026

Op zijn blog heeft hij door de jaren heen regelmatig zijn visie op Apple’s producten gedeeld en ook op X en Threads deelt hij vaak zijn mening. Gezien zijn werk aan Halide bespreekt hij vaak de kracht van de camera’s in de nieuwste iPhones. Zijn stukken hebben vaak een positieve insteek, maar in een stuk over Apple Intelligence laat hij ook duidelijk merken dat Siri “verschrikkelijk” is. Of hij daar in zijn rol als lid van het Design Team wat aan kan gaan doen is niet duidelijk, maar feit is wel dat het team iemand als De With goed kan gebruiken.

Apple heeft veel kritiek gekregen op de introductie van Liquid Glass met iOS 26, dat mede ontworpen is door Alan Dye. Eind vorig jaar werd duidelijk dat Dye bij Apple vertrekt, in ruil voor een rol bij Meta. Inmiddels zou hardwarebaas John Ternus Apple’s designteam overzien. Sinds het vertrek van Jony Ive rommelt het al een tijdje en zijn er veel wisselingen van de wacht bij deze tak van Apple.

Sebastiaan de With werkte bij Apple eerder aan iCloud, MobileMe en de Zoek mijn-apps. In 2018 hielden wij nog een interview met hem, naar aanleiding van het succes van Halide. Daarin vertelde hij ook meer over drie grote mislukkingen in zijn leven. Zo vertelde hij dat destijds veel van zijn ontwerpen werden afgekeurd door Steve Jobs.