AirTag 2 bestellen: dit is de nieuwe lagere prijs (die niet helemaal nieuw is)

De tweede generatie AirTag is er. Deze uitermate handige locatietracker heeft na bijna vijf jaar een opvolger en het goede nieuws is dat deze goedkoper is dan de vorige.
De AirTag hangt aan menig sleutelbos en wordt regelmatig gebruikt in de koffer als iemand op vakantie gaat. Na lang wachten is er nu de AirTag 2. We hebben al eerder besproken wat de nieuwe functies van de AirTag 2 zijn, maar we hebben ook over een ander aspect nog goed nieuws: de prijs. Apple heeft de AirTag 2 namelijk een lagere adviesprijs gegeven dan de voorganger de afgelopen jaren had.

AirTag 2: dit is de nieuwe lagere de prijs

Toen Apple in 2021 de eerste AirTag introduceerde, lag de adviesprijs op €35,- voor één exemplaar en €119,- voor een set van vier. Later werd de prijs verhoogd naar respectievelijk €39,- en €129,-. Het was lange tijd de vraag welke prijs Apple voor de AirTag 2 zou hanteren: de oorspronkelijke adviesprijs uit 2021 of toch de iets verhoogde prijs die en paar jaar later doorgevoerd is? Het goede nieuws: Apple kiest voor het eerste. De nieuwe tweede generatie AirTag heeft een adviesprijs van €35,- per stuk en €119,- voor een 4-pack.

De nieuwe AirTag 2 heeft een nieuwe Ultra Wideband-chip, groter Bluetooth-bereik en een luidere speaker. Je zoekgeraakte voorwerpen terugvinden is daarom nu nog makkelijker, zeker als je dat graag vanaf je Apple Watch doet. Met het juiste model kun je namelijk ook vanaf je pols snel extra nauwkeurig een AirTag 2 opsporen. Lees meer over de AirTag 2-functies in onze round-up.

AirTag 2 kopen kan hier

Vanaf de komende dagen ligt de AirTag 2 in de winkels en kun je hem zelf in huis halen. Bij de Apple Store wordt hij ergens eind van deze week verwacht. De meeste winkels zullen de vernieuwde adviesprijs hanteren en we verwachten dat het wel even zal duren voordat de eerste aanbiedingen binnen druppelen.

Op dit moment is de AirTag 2 alleen nog bij Appelhoes, Amazon en Coolblue opgedoken, maar we verwachten dat hij de komende uren ook bij de andere gebruikelijke winkels opduikt. Let bij het bestellen goed op de aanduiding AirTag 2/AirTag 2026/AirTag 2e generatie, zodat je weet dat je het juiste model hebt.

Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe AirTag, maar vind je de nieuwe tweede generatie niet nodig of toch te duur? Veel winkels verkopen momenteel nog de eerste generatie, vaak met flinke korting. Je kunt dus nog meer besparen als je kiest voor de eerste generatie. En neem je een set van vier stuks, dan kun je nog meer besparen. In onze prijsvergelijker vind je de actuele laagste prijs.

Prijzen AirTag (1e generatie, 2021)

Binnenkort lees je op iCulture onze uitgebreide review van de AirTag 2. Wil je die niet missen, abonneer je dan op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het Apple-nieuws, de beste tips en de laatste reviews.

AirTag

De AirTag is Apple's Bluetooth-tracker voor het terugvinden van zoekgeraakte voorwerpen. De AirTag werkt samen met het Zoek mijn-netwerk van Apple om je voorwerpen terug te vinden, ook als je zelf buiten bereik bent. Je kunt tot op de centimeter de locatie bepalen, dankzij Ultra-Wideband. In 2026 bracht Apple de tweede generatie AirTag uit, ook wel de AirTag 2 genoemd. Lees alles over AirTag kopen en accessoires voor de AirTag. Ook zijn er diverse AirTag-alternatieven voor het Zoek mijn-netwerk.

airtag-hangers-apple
Alles over de AirTag en AirTag 2 AirTag 2 vs AirTag 1: de verschillen op een rij AirTag kopen AirTag (1e generatie) review De beste AirTag-accessoires Toepassingen voor de AirTag AirTag in je koffer gebruiken De beste AirTag-tips Onbekende AirTag beweegt met je mee? AirTag batterij vervangen

