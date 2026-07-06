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AirPods Pro 3 in oor

Verwijzing naar AirPods met camera ontdekt in iOS 27 en dit is waarvoor je het mogelijk gebruikt

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iOS 27 bevat een duidelijke aanwijzing naar de mogelijke AirPods met ingebouwde camera. De code omschrijft waar je deze nieuwe functie voor kan gebruiken.
Benjamin Kuijten -

Als alles volgens de planning verloopt, gaat Apple eind 2027 de eerste AirPods met ingebouwde camera’s uitbrengen. Hoewel je hier waarschijnlijk niet zomaar foto’s of video’s mee kan maken, kun je het waarschijnlijk wel gebruiken om meer informatie te krijgen over je omgeving. Dat blijkt ook uit de code van iOS 27, waarin verwijzingen naar deze AirPods met camera in opgedoken zijn.

Hint naar AirPods met camera in iOS 27

De verwijzing is ontdekt door ontwikkelaar Sam Henri Gold. In een post op X (Twitter) heeft hij het gedeelte waarin de verwijzing gevonden is gepost. In de code wordt gesproken over “twee beelden van camera’s aan elke kant van het hoofd van de gebruiker”. Daarbij wordt ook melding gemaakt van codenaam B790. Niet geheel toevallig hebben de huidige AirPods Pro 3 codenaam B788, dus vermoedelijk gaat het hier om een setje nieuwe AirPods. De ontwikkelaar vermoedde eerst dat het om een verwijzing naar een slimme bril gaat, maar die heeft volgens eerdere bronnen een hele andere codenaam (N50).

In de code wordt een functie omschreven die erg lijkt op Visual Intelligence. Zo wordt er als voorbeeld een situatie getoond waarbij een gebruiker naar de Eiffeltoren wijst en vraagt wat dit precies is. Vervolgens kan het systeem antwoord geven op de vraag in combinatie met waar er naar verwezen wordt.

Al eerder werd er in het geruchtencircuit gesproken over nieuwe ruimtelijke functies voor AirPods. In iOS 27 en de andere nieuwe versies van de besturingssystemen, heeft Apple een grote update gepland voor Visual Intelligence. Zo komt het naar de iPad en naar de Mac.

Met Visual Intelligence gebruik je nu al de camera van je iPhone om informatie op te vragen over wat er in beeld is. Zo kun je een foto maken van bijvoorbeeld een kledingstuk, waarna de functie online informatie hierover opzoekt. Je kan er een Google-zoekopdracht mee doen, maar ook vragen stellen zoals welk merk het is of waar het te koop is. Met de nieuwe aankomende AirPods met camera breidt de functie uit naar Apple’s wearables.

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Volgens recente betrouwbare bronnen komende eerste AirPods met camera dus eind 2027 uit. Maar een andere (wat minder betrouwbare bron) zei afgelopen week dat het project “opgeschort” was. Wat hiervan waar is, moet nog blijken. In zijn berichtgeving is deze geruchtenlekker behoorlijk vaag en zijn reputatie is twijfelachtig, dus neem dit vooral met een flinke korrel zout.

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