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Krijgt de Apple Watch Series 12 een speciaal bandje met een sensor? Deze bron beweert van wel

Nieuws
Een bron speculeert dat Apple voor de Apple Watch Series 12 een speciaal bandje gaat uitbrengen waar een sensor in verwerkt zit. Hoe logisch is dit gerucht?
Benjamin Kuijten -

Er zijn nog maar weinig geruchten geweest over de aankomende Apple Watch Series 12 en dat kan eigenlijk maar een ding betekenen: er wordt weinig in vernieuwd. Dit zagen we ook vorig jaar al en uiteindelijk bleek dat de Apple Watch Series 11 maar weinig écht nieuwe functies kreeg. Toch duikt er nu, zo’n twee maanden voor de aankondiging, een opmerkelijk gerucht op over de Apple Watch Series 12: een speciaal bandje met sensor.

‘Bandje met sensor voor Apple Watch Series 12’

Het gerucht is verspreid door Kosutami, een bron met een wisselende reputatie. De bron is vooral bekend van het verzamelen van allerlei Apple-prototypen, maar heeft de afgelopen maanden ook wat informatie gedeeld over nog aan te kondigen Apple-producten. Nu zegt de bron dus dat de Apple Watch Series 12 een sensor in het siliconenbandje verwerkt krijgt. Meer informatie geeft hij niet: hij zegt niet wat voor sensor het is, wat je ermee kan meten en ook niet waarom dit alleen zou werken voor de Apple Watch Series 12. Apple’s huidige bandjes zijn namelijk uitwisselbaar, tot het allereerste model Apple Watch aan toe.

Wel zegt hij specifiek dat de sensor alleen zou werken met het siliconen bandje, omdat het Apple nog niet gelukt zou zijn om de sensor in andere materialen te verwerken. Het is voor het eerst dat we zo concreet iets horen over een bandje met ingebouwde sensor.

In het verleden zijn er wel patenten opgedoken die wijzen op bandjes met extra functies. Zo is er een patent over slimme bandjes, dat gebruikt zou worden voor een glucosemeter. Dit patent stamt al uit 2017, maar dat is geen reden dat het nu niet geïmplementeerd zou kunnen worden. Een ander patent, afkomstig uit 2019, heeft het over het herkennen van gebruikers dankzij een slim bandje. Een soort Touch ID dus, maar dan via het bandje om je pols. Recent was er wel een gerucht die wees op de komst van Touch ID op de Apple Watch. Volgens de nieuwste berichten zou Apple daar vanaf zien omdat het teveel ruimte inneemt in de Apple Watch zelf. In dat opzicht zou een Wrist ID-achtige functie in het bandje een uitkomst zijn.

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Gerucht: ‘Apple Watch met Touch ID op komst’

Hoewel Touch ID al weg is bij de huidige iPhones leeft het voort op iPads en Macs. En nu lijkt het erop dat ook op de Apple Watch Touch ID gaat komen.

Apple onthult de Apple Watch Series 12 naar verwachting in september, tegelijkertijd met de iPhone 18 Pro en iPhone Fold. Tot die tijd verwachten we nog wel wat geruchten over dit nieuwe model. Naar verwachting komt er in ieder geval een nieuwe snellere chip en blijft het design verder grotendeels ongewijzigd. Wil je niks missen, abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief en krijg het laatste Apple-nieuws rechtstreeks in je inbox.

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Laatst bijgewerkt
4 juli 2026 om 9:00
Bron
Kosutami

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