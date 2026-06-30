Later dit jaar verschijnt de A20 Pro-chip. Deze nieuwe chip is sneller, efficiënter en energiezuiniger, waardoor de nieuwe iPhones betere prestaties leveren en langer meegaan op een acculading.

Hoewel Apple het toestel en de chip nog niet heeft aangekondigd, zijn nu al de eerste beelden van het moederbord van de iPhone 18 Pro gelekt. Daarop is de A20 Pro-chip te zien, die naar verwachting dit najaar debuteert in de iPhone 18 Pro-modellen en de iPhone Fold.

Nieuwe chiptechniek in A20 Pro

De eerste beelden van het moederbord van de iPhone 18 Pro zijn op Weibo verschenen. Daaruit blijkt dat Apple voor de A20 Pro-chip een nieuwe packaging architecture gebruikt, wat inhoudt dat Apple voor deze chip het een en ander heeft verschoven aan de indeling van de chiponderdelen.

Bij eerdere A-chips gebruikte Apple een zogeheten package-on-package-ontwerp. Daarbij zit het werkgeheugen direct boven de processor, zodat gegevens sneller kunnen worden uitgewisseld en het energieverbruik laag blijft.

Een close-up van het vermoedelijke moederbord met de A20 Pro-chip

Voor de A20 Pro stapt Apple volgens het lek over op Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM). Bij deze techniek is het werkgeheugen anders geplaatst, waardoor de chip tijdens zware taken beter warmte kan afvoeren en minder warm wordt.

De A20 Pro zou even groot blijven als de A19 Pro, maar wordt naar verwachting geproduceerd met een 2-nanometerproces. Daardoor zou de chip tot 15 procent sneller en 30 procent efficiënter zijn dan zijn voorganger. Ook krijgt de iPhone 18 Pro naar verwachting een krachtigere NPU voor AI-taken, waardoor Apple Intelligence en andere AI-functies soepeler moeten werken.

Wanneer komt de iPhone 18 Pro?

Apple kondigt nieuwe iPhones normaal gesproken in het najaar aan, maar vanaf dit jaar verandert dat. De iPhone 18 Pro-modellen en de opvouwbare iPhone Fold worden naar verwachting in het najaar onthuld, terwijl de iPhone 18 en iPhone 18e pas in het voorjaar van 2027 volgen. Wij zetten alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 18 Pro voor je op een rij.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

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