Uitgelicht - Alles over de WWDC
Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
A20 Pro-chip mockup

‘Gelekte A20 Pro-chip wijst op snellere iPhone 18 Pro: dit zijn de verbeteringen’

Nieuws Geruchten iDevices
Later dit jaar verschijnt de A20 Pro-chip. Deze nieuwe chip is sneller, efficiënter en energiezuiniger, waardoor de nieuwe iPhones betere prestaties leveren en langer meegaan op een acculading.
Sasha Koevoets -

Hoewel Apple het toestel en de chip nog niet heeft aangekondigd, zijn nu al de eerste beelden van het moederbord van de iPhone 18 Pro gelekt. Daarop is de A20 Pro-chip te zien, die naar verwachting dit najaar debuteert in de iPhone 18 Pro-modellen en de iPhone Fold.

Nieuwe chiptechniek in A20 Pro

De eerste beelden van het moederbord van de iPhone 18 Pro zijn op Weibo verschenen. Daaruit blijkt dat Apple voor de A20 Pro-chip een nieuwe packaging architecture gebruikt, wat inhoudt dat Apple voor deze chip het een en ander heeft verschoven aan de indeling van de chiponderdelen.

Bij eerdere A-chips gebruikte Apple een zogeheten package-on-package-ontwerp. Daarbij zit het werkgeheugen direct boven de processor, zodat gegevens sneller kunnen worden uitgewisseld en het energieverbruik laag blijft.

A20 Pro chip moederbord
Een close-up van het vermoedelijke moederbord met de A20 Pro-chip

Voor de A20 Pro stapt Apple volgens het lek over op Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM). Bij deze techniek is het werkgeheugen anders geplaatst, waardoor de chip tijdens zware taken beter warmte kan afvoeren en minder warm wordt.

De A20 Pro zou even groot blijven als de A19 Pro, maar wordt naar verwachting geproduceerd met een 2-nanometerproces. Daardoor zou de chip tot 15 procent sneller en 30 procent efficiënter zijn dan zijn voorganger. Ook krijgt de iPhone 18 Pro naar verwachting een krachtigere NPU voor AI-taken, waardoor Apple Intelligence en andere AI-functies soepeler moeten werken.

Wanneer komt de iPhone 18 Pro?

Apple kondigt nieuwe iPhones normaal gesproken in het najaar aan, maar vanaf dit jaar verandert dat. De iPhone 18 Pro-modellen en de opvouwbare iPhone Fold worden naar verwachting in het najaar onthuld, terwijl de iPhone 18 en iPhone 18e pas in het voorjaar van 2027 volgen. Wij zetten alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 18 Pro voor je op een rij.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

iPhone 16e zwart achterkant

Alles over de iPhone 17e

Review: iPhone 17 Pro in de hand

Alles over de iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max oranje

Alles over de iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Alles over de iPhone Fold

Bekijk ook
iPhone 17 Pro, iPhone Air en iPhone 17

iPhone in 2026: dit wordt de line-up van huidige én nieuwe modellen – hoelang blijven ze in het assortiment?

Hoe ziet de iPhone line-up er in 2026 uit? In deze round-up zetten we alle huidige iPhone-modellen op een rij, maar werpen we ook een blik op de modellen die komen gaan. En hoe lang blijven de huidige modellen nog in het assortiment?

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

Gelekt: 'Video toont grijze iPhone 18 Pro met gewijzigde achterkant'
Nu te downloaden: derde beta van watchOS 26.6
Gerucht: 'Ook de iPhone 18e krijgt geen 120Hz-scherm'
Datum iPhone-event van 2026: 'Dit is wanneer Apple de iPhone 18 Pro en iPhone Ultra onthult'
Aderlating: 'Hardwarebaas van Apple's Vision-team vertrekt naar OpenAI'

iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro is het aankomende Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro wordt in het najaar van 2026 verwacht en brengt vermoedelijk verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en de Cameraregelaar. Ook komen er nieuwe kleuren en wordt het design iets aangepast. Het 6,3-inch display krijgt een kleiner Dynamic Island, waarbij sommige sensoren van Face ID achter het scherm geplaatst zijn. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.

Review: iPhone 17 Pro in de hand
Alles over de iPhone 18 Pro Alles over de grotere iPhone 18 Pro Max Apple past iPhone 18 Pro-design aan iPhone 18 Pro kleuren Camera in iPhone 18 Pro: dit weten we al iPhones vergelijken iPhone 2026 line-up: dit zijn de modellen Nieuwe iPhone nodig? Hier kun je uit kiezen

Ook interessant

iPhone 18 Pro kleuren dummy modellen Sonny Dickson

Gelekt: ‘Video toont grijze iPhone 18 Pro met gewijzigde achterkant’

Nieuws
John Ternus in mei 2024

Datum iPhone-event van 2026: ‘Dit is wanneer Apple de iPhone 18 Pro en iPhone Ultra onthult’

Nieuws
iPhone 18 Pro kleuren gerucht MacRumors

Gerucht: ‘iPhone 18 Pro wordt duurder, maar de schade blijft beperkt’

Nieuws 2 reacties
iPhone 18 Pro kleuren gerucht MacRumors

Wanneer komt de iPhone 18 Pro? Op deze datum kun je hem verwachten (en nee, dat is niet vandaag)

Nieuws
iPhone 18 Pro kleuren gerucht MacRumors

Tegenvaller: ‘iPhone 18 Pro krijgt nauwelijks grotere batterij’ – maar er is ook goed nieuws

Nieuws
iPhone 18 Pro kleuren dummy modellen Sonny Dickson

Nieuwe foto’s duiken op: ‘Zo zien de iPhone 18 Pro-kleuren eruit’

Nieuws 8 reacties

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar