‘Gelekte A20 Pro-chip wijst op snellere iPhone 18 Pro: dit zijn de verbeteringen’
Hoewel Apple het toestel en de chip nog niet heeft aangekondigd, zijn nu al de eerste beelden van het moederbord van de iPhone 18 Pro gelekt. Daarop is de A20 Pro-chip te zien, die naar verwachting dit najaar debuteert in de iPhone 18 Pro-modellen en de iPhone Fold.
Nieuwe chiptechniek in A20 Pro
De eerste beelden van het moederbord van de iPhone 18 Pro zijn op Weibo verschenen. Daaruit blijkt dat Apple voor de A20 Pro-chip een nieuwe packaging architecture gebruikt, wat inhoudt dat Apple voor deze chip het een en ander heeft verschoven aan de indeling van de chiponderdelen.
Bij eerdere A-chips gebruikte Apple een zogeheten package-on-package-ontwerp. Daarbij zit het werkgeheugen direct boven de processor, zodat gegevens sneller kunnen worden uitgewisseld en het energieverbruik laag blijft.
Voor de A20 Pro stapt Apple volgens het lek over op Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM). Bij deze techniek is het werkgeheugen anders geplaatst, waardoor de chip tijdens zware taken beter warmte kan afvoeren en minder warm wordt.
De A20 Pro zou even groot blijven als de A19 Pro, maar wordt naar verwachting geproduceerd met een 2-nanometerproces. Daardoor zou de chip tot 15 procent sneller en 30 procent efficiënter zijn dan zijn voorganger. Ook krijgt de iPhone 18 Pro naar verwachting een krachtigere NPU voor AI-taken, waardoor Apple Intelligence en andere AI-functies soepeler moeten werken.
Wanneer komt de iPhone 18 Pro?
Apple kondigt nieuwe iPhones normaal gesproken in het najaar aan, maar vanaf dit jaar verandert dat. De iPhone 18 Pro-modellen en de opvouwbare iPhone Fold worden naar verwachting in het najaar onthuld, terwijl de iPhone 18 en iPhone 18e pas in het voorjaar van 2027 volgen. Wij zetten alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 18 Pro voor je op een rij.
Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:
- 6,1-inch iPhone 17e: maart 2026 (reeds verschenen)
- 6,3-inch iPhone 18 Pro: najaar 2026
- 6,9-inch iPhone 18 Pro Max: najaar 2026
- Eerste opvouwbare iPhone Fold: najaar 2026
Alles over de iPhone 17e
Alles over de iPhone 18 Pro
Alles over de iPhone 18 Pro Max
Alles over de iPhone Fold
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iPhone 18 Pro
De iPhone 18 Pro is het aankomende Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro wordt in het najaar van 2026 verwacht en brengt vermoedelijk verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en de Cameraregelaar. Ook komen er nieuwe kleuren en wordt het design iets aangepast. Het 6,3-inch display krijgt een kleiner Dynamic Island, waarbij sommige sensoren van Face ID achter het scherm geplaatst zijn. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.