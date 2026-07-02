Gerucht: ‘Nieuwe iPad Pro komt voorjaar 2027, maar verwacht geen grote veranderingen’

Apple werkt aan een nieuwe iPad Pro die gepland staat voor het voorjaar van 2027. Dit model volgt anderhalf jaar na het huidige model.

Apple heeft dit jaar al de iPad Air vernieuwd en van de iPad mini en het instapmodel worden ook nog voor dit jaar nieuwe versies verwacht. Maar hoe zit het met de iPad Pro? Daar moeten we nog wat langer op wachten. Bloomberg meldt nu dat Apple een nieuwe iPad Pro aan het voorbereiden is. Een grote update zal dat echter niet worden.

Volgens de bron behoudt de iPad Pro zijn huidige formaten van 11- en 13-inch. Apple zou aan vier uitvoeringen werken, vermoedelijk met en zonder cellular-verbinding in elk van de twee formaten. Het design blijft vermoedelijk ongewijzigd. Apple paste het ontwerp in het voorjaar van 2024, waarbij de iPad Pro veel dunner werd. Ook kreeg dit model toen een OLED-scherm.

Upgrades aan het ontwerp of scherm hoef je dus vermoedelijk niet te verwachten. Bloomberg zegt dat de focus ligt op het verbeteringen aan de binnenkant, waaronder snellere chips. Welke chip de iPad Pro van 2027 krijgt, zegt hij echter niet. Maar de kans is groot dat het een iPad Pro met M7-chip wordt. Apple is namelijk van plan om al volgend voorjaar de M7-chip aan te kondigen. Dit najaar komt Apple nog met de M6-chip, maar slaat daarna de Pro- en Max-varianten over. De M7-chip volgt dus relatief snel en het zou zomaar kunnen dat deze chip zijn debuut maakt in de iPad Pro. Net als dat de M4-chip debuteerde in de iPad Pro van 2024.

In het afgelopen jaar zijn er nog wel meer geruchten geweest over een nieuwe iPad Pro. Zo meldde Bloomberg eerder dat Apple overweegt om de iPad Pro een dampkamer te geven voor betere koeling, net als in de iPhone 17 Pro. Maar los van een snellere chip, betere koeling en andere verbeterde specificaties hoef je niet te verwachten. Sterker nog: er was een bron die beweerde dat je voor de komende jaren geen grote updates hoeft te verwachten voor de iPad Pro.

Bekijk ook Gerucht: ‘iPad Pro krijgt de komende jaren geen grote nieuwe updates’ Volgens de meest recente geruchten komt Apple de komende jaren met weinig nieuwe ontwikkelingen bij de iPad Pro. Wat je wel kan verwachten leggen wij je uit.

Als de nieuwe iPad Pro inderdaad in 2027 komt, verwachten wij die ergens aankomende maart. Apple gebruikt maart steeds vaker voor nieuwe producten. Zo verschenen dit jaar de nieuwe iPad Air, MacBook Air, MacBook Pro en MacBook Neo in maart. Het komt bovendien overeen met Apple’s gebruikelijke planning, want hij volgt dan anderhalf jaar na het huidige model. Apple brengt doorgaans elke anderhalf tot twee jaar een nieuwe iPad Pro op de markt.

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