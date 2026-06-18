Sinds iOS 26 ondersteunt CarPlay ook Live Activiteiten. Get us een handige manier om via het scherm van je auto een live gebeurtenis op je iPhone te kunnen volgen, zoals je eerstvolgende vlucht of een sportwedstrijd.

De functie Live Activiteiten op je iPhone wordt steeds vaker gebruikt. Met dit type meldingen kun je vanaf het toegangsscherm op je iPhone of in het Dynamic Island live gebeurtenissen in de gaten houden. Denk aan de bezorging van een bestelde maaltijd, een vertrekkende vliegtuigvlucht of een sportwedstrijd. Live Activiteiten worden voor allerlei manieren gebruikt en sommige daarvan zijn ook nuttig onderweg in de auto. Gelukkig kunnen Live Activiteiten ook in CarPlay getoond worden, maar daar moet je wel wat voor doen.

Wat heb je nodig voor Live Activiteiten in CarPlay?

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet je aan een aantal eisen voldoen:

iPhone met iOS 26 of nieuwer

Auto met CarPlay

App met ondersteuning voor Live Activiteiten

Zorg er dus eerst voor dat je een app hebt die Live Activiteiten ondersteunt. Er zijn bijvoorbeeld talloze sportapps die dit bieden (waaronder Apple Sports), maar ook een app als Fotmob, Thuisbezorgd en Flighty.

Bekijk ook Live Activiteiten op iPhone, iPad, Apple Watch en binnenkort op de Mac: zo werkt het Live Activiteiten, ook wel Live Activities genoemd, is een handige functie om een gebeurtenis realtime te volgen. In deze tip lees je wat Live Activiteiten zijn en vind je enkele praktische voorbeelden. Live Activiteiten zijn te vinden op de iPhone, iPad, Apple Watch en dit najaar ook op de Mac!

Voor CarPlay zal niet elke Live Activiteit even nuttig zijn. De meest praktische toepassingen in CarPlay zijn:

Sportwedstrijden: Bekijk live de standen tussen twee teams vanaf je CarPlay-scherm. Ideaal om te combineren met live radiocommentaar op de wedstrijd.

Vluchtinformatie: Onderweg naar het vliegveld? In de auto hou je altijd zicht op de planning van je vlucht.

Eten bezorging: Ben je op je werk en wil je alvast eten bestellen voor als je thuis komt? Onderweg check je of de bezorging volgens plan loopt.

Live Activiteit in CarPlay gebruiken

Je gebruikt de Live Activiteiten in CarPlay als volgt: Zorg er eerst voor dat het tonen van Live Activiteiten ingeschakeld is. Ga eventueel naar de instellingen van de desbetreffende app op je iPhone en zet daar Live activiteiten aan. Zorg dat de Live Activiteit gestart is. Check ook Instellingen > Apps > naam van de app > Live activiteiten. Verbind je iPhone met CarPlay en open op je CarPlay-scherm de instellingen. Zet daar Live activiteiten aan. Open het CarPlay Dashboard. De Live Activiteit wordt rechtsonder getoond.

Het CarPlay Dashboard is het scherm met daarin je navigatie, muziekbediening en eventuele agenda-afspraken. Op de plek waar eventuele agenda-afspraken verschijnen, zal de Live Activiteit automatisch in beeld komen. Je kunt wisselen naar de agenda-afspraak door over dit vak omhoog te vegen. Ook als er meerdere Live Activiteiten zijn (zoals meerdere sportwedstrijden die tegelijkertijd gespeeld worden) kun je ertussen wisselen door eroverheen te vegen. Hou hem ingedrukt om de Live Activiteit voor deze rit te verbergen.