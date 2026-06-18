De Rabobank rolt vanaf nu een nieuwe versie uit van haar app, met een gloednieuw design en meer personalisatie. Wij mochten langs bij het hoofdkantoor in Utrecht voor een preview.

De Rabobank-app heeft een turbulent verleden, met name op iPhone. Ruim tien jaar geleden kreeg de Rabobank bakken met kritiek op de overstap naar een webapp. Het meer serieuze karakter werd overboord gegooid in ruil voor een speelser ontwerp. Het was met name de overstap van een native app naar een webinterface die onder iPhone-gebruikers met weinig enthousiasme werd ontvangen. In de jaren erna kwam de ondersteuning voor native iOS-functies maar langzaam op gang. Ondersteuning voor Touch ID (en later Face ID) kwam later dan bij andere banken. Sterker nog: ondersteuning voor een donkere modus is er pas sinds twee jaar. Nu is daar een volledig nieuwe versie van de Rabobank-app, die geleidelijk uitgerold wordt.

Nieuwe look voor Rabobank-app

De nieuwe versie van de Rabobank-app is nog altijd een web-based app. Het nieuwe ontwerp wordt daarom geleidelijk uitgerold over gebruikers. Je hebt dus ook geen app-update uit de App Store nodig om het nieuwe ontwerp te krijgen. Het design bestaat uit veel meer blauwe elementen, waaronder in het inlogscherm. Maar ook op het startscherm met je saldo en afschrijvingen, is er een nieuwe look zichtbaar.

Het saldo van je hoofdrekening staat groot in beeld op de startpagina, mede doordat het checken van je saldo een van de meestgenoemde redenen is om de app te openen. Gemiddeld gebruiken de Rabobank-appgebruikers de app zo’n veertig keer per maand. In totaal heeft de app 2,6 miljoen unieke dagelijkse gebruikers, zo laat de Rabobank in een gesprek aan iCulture weten. Maar die hebben allemaal hun eigen wensen en behoeftes.

Rabobank-app: oud vs nieuw. Met oude iPhone voor het extra dramatische effect.

In het startscherm komen meer soorten widgets beschikbaar, zoals je dat nu ook al hebt. De app van de bank kan dat op basis van gebruik aan specifieke gebruikers voorstellen om te activeren, voor een persoonlijkere ervaring. Hele grote vernieuwingen qua functionaliteiten staan er niet op de planning, hoewel de bank wel speelt met enkele ideeën. Het draait nu vooral om een meer persoonlijkere app die een modernere look heeft.

De reden daarvoor is dat de bank met de app een zo breed mogelijke doelgroep aan wil spreken. Er zijn gebruikers die enthousiast worden van nieuwe functies, maar er is ook een doelgroep die wat minder staat te springen om vernieuwingen en het liefst alles houdt zoals het is. Het is een kwestie om daar een balans in te vinden.

Nog steeds web-based

De nieuwe Rabobank-app is dus nog steeds een op web-gebaseerde app. Dat zie je ook terug in de look: de app ziet er op iOS en Android hetzelfde uit. Daarmee negeert het als het ware de designrichtlijnen die bij elk platform horen. De Rabobank kiest bewust voor een eigen stijl, met eigen icoontjes die dus net wat anders zijn dan die je elders op je iPhone ziet (bijvoorbeeld in Apple’s eigen apps). Je hoeft dan ook geen Liquid Glass-look te verwachten.

In ons gesprek vroegen wij waarom de Rabobank hiervoor kiest. Wij vroegen het aan Julian Bongaards, Lead Digital Platform Consumers en daarmee verantwoordelijk voor de Rabobank-app. Zeker gezien het verleden en de kritiek die de bank voor de keuze voor web kreeg. “Wij waren destijds eigenlijk te vroeg met het kiezen voor een op web-gebaseerde app”, zo zegt hij. Wat daarbij ook meespeelde, is dat de prestaties van apparaten nog niet optimaal waren om te zorgen voor een soepelere ervaring, zo vult hij aan.

Het voordeel van een op web-gebaseerde app is dat de bank sneller updates kan doorvoeren, zonder dat ze daarvoor een geheel nieuwe app-update klaar hoeven te zetten. De bank past soms wel tientallen dingen per dag aan, zonder dat de gebruikers daar iets van merken. Een nadeel is dus wel dat er minder native functies in de app zitten, maar dat is dus een bewuste keuze. Overigens zie je bij andere banken, zoals ING, dat er ook steeds vaker gebruikgemaakt wordt van een webinterface.

Behalve de nieuwe look, staan er nog wel wat functies op de planning. Zo zie je binnenkort bij je af- en bijschrijvingen icoontjes van winkels en bedrijven, zodat een betaling makkelijker te herkennen is. Verder zijn er hier en daar ook taalveranderingen doorgevoerd voor makkelijker taalgebruik en zijn benamingen en termen in de app ook gestandaardiseerd, zodat alles consistenter is.

Rabobank Versie 7.57.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.0+ Grootte 117.76 MB Uitgever Rabobank Nederland Leeftijd 4+ Talen