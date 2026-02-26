Uitgelicht
Alles over Apple's verwachte maart-aankondigingen
Toon of verberg de lijst met posts
Google TV Streamer

Google TV Streamer 4K scoor je hier tijdelijk voor minder dan €100,-

Deals
Wil je je favoriete films en series in haarscherpe 4K-kwaliteit streamen, maar vind je de Apple TV 4K wat aan de dure kant? Goed nieuws: de Google TV Streamer 4K is nu tijdelijk verkrijgbaar voor minder dan €100,-. Wij zetten de beste deals voor je op een rij.
Jane van Brakel -

Een van de populairste mediaspelers van Google is momenteel flink goedkoper verkrijgbaar dan de normale adviesprijs. De Google TV Streamer 4K is bij vier grote Nederlandse webshops te vinden voor minder dan €100,-, terwijl het apparaat normaal €119,- kost. We hebben de aanbiedingen hieronder voor je op een rij gezet.

Bol logo

Bekijk de Google TV Streamer 4K bij Bol

Amazon logo

Bekijk de Google TV Streamer 4K bij Amazon

Bekijk de Google TV Streamer 4K bij Coolblue

Bekijk de Google TV Streamer 4K bij MediaMarkt

MediaMarkt, Coolblue en Amazon bieden de Google TV Streamer momenteel aan voor €94,-, wat een besparing van €25,- betekent ten opzichte van de adviesprijs. Bol hanteert een prijs van €97,90, alle vier de prijzen liggen ver onder de reguliere verkoopprijs van €119,-.

De Google TV Streamer is niet vaak in de aanbieding, wat de huidige aanbieding daarom extra aantrekkelijk maakt. De aanbiedingen zijn waarschijnlijk maar voor beperkte tijd geldig, waardoor je er zeker snel bij moet zijn.

Dit is wat je wilt weten over dit handige apparaatje

De Google TV Streamer is de directe opvolger van Google’s Chromecast-lijn en wordt gezien als een van de krachtigste mediaspelers die momenteel beschikbaar zijn. Het apparaatje heeft een strak, minimalistisch ontwerp en staat daardoor stijlvol op elk tv-meubel, in tegenstelling tot de hangende Chromecast-dongles uit het verleden.

De aansluiting gebeurt via een HDMI-kabel, waarna je direct kunt beginnen met streamen. Het apparaat draait op Google TV als besturingssysteem, wat toegang geeft tot alle populaire streamingapps zoals Netflix en Disney+. Deze kunnen eenvoudig worden gedownload en geïnstalleerd via de interface.

Google TV Streamer popcorn


4K-streaming en smart home-integratie

De mediaspeler ondersteunt 4K-streaming voor haarscherpe beeldkwaliteit. Voor gebruikers die de voorkeur geven aan een stabiele verbinding, heeft Google een Ethernet-poort ingebouwd die een bekabelde internetverbinding mogelijk maakt naast de standaard wifi-verbinding.

Verder wordt hij geleverd met een geheel vernieuwde afstandsbediening. Deze is gebruiksvriendelijker dan de afstandsbediening die werd meegeleverd met de eerdere Chromecast met Google TV. De bediening van apps en navigatie door het systeem gebeurt volledig via deze afstandsbediening.

Dit stream je allemaal in 4K vanaf jouw nieuwe Google TV Streamer

Benieuwd welke films en series je in 4K kunt streamen met de Google TV Streamer 4K? Streamingdiensten zoals Netflix, Amazon Prime Video en Disney+ bieden een flink aantal titels aan in deze haarscherpe kwaliteit mits je tv 4K ondersteunt natuurlijk.

Op Netflix stream je veel Originals in 4K, zoals Bird BoxDark en diverse seizoenen van Black Mirror. Disney+ pakt uit met grote franchises als Marvel (EternalsShang-Chi), Star Wars (Rogue OneThe Mandalorian) en Pixar-klassiekers (MoanaEncanto), allemaal in 4K met HDR voor extra diepte. Amazon Prime Video heeft ook honderden UHD-titels, waaronder series als The Rings of Power en Jack Ryan.

Bol logo

Bekijk de Google TV Streamer 4K bij Bol

Amazon logo

Bekijk de Google TV Streamer 4K bij Amazon

Bekijk de Google TV Streamer 4K bij Coolblue

Bekijk de Google TV Streamer 4K bij MediaMarkt

Bekijk ook
Google TV Streamer wit

Apple TV vs Google TV Streamer: dit zijn de verschillen

Heeft de Google TV Streamer meer te bieden dan de Apple TV? Welke functies loop je mis als Apple TV-gebruiker, of ben je beter af door voor Apple’s tv-kastje te kiezen? We zetten de verschillen voor je op een rij!





Informatie

Laatst bijgewerkt
26 februari 2026 om 12:00
Onderwerp
,

Google

Google heeft meerdere apps en diensten die voor Apple-gebruikers interessant zijn. Bekende apps zijn Google Maps, de Google Assistent en Gmail. Bekijk in deze lijst wat Google zoal doet voor mensen met een iPhone, iPad of Mac.
Google-logo
Alle Google-apps voor iPhone en iPad Alles over Google Maps Gmail instellen op iPhone en iPad Google Home: alles over de slimme speaker van Google Haal meer uit Google Foto's Haal meer uit Google Drive Haal meer uit Google Maps Google-account: controleer welke apparaten toegang hebben Alles over Google Home en Google Nest Google Assistent Alternatieven voor Google-diensten

Ook interessant

Netflix kijkgeschiedenis

Welk Netflix-abonnement is geschikt voor mij? Dit zijn de opties

Tips

Weekend kijktips: The Night Agent, 56 Days, Portobello en veel meer

Nieuws
Romantische films voor Valentijn

Zwijmelen mag! Met deze Valentijnsdag-films kom je in een romantische stemming

Gidsen

Weekend kijktips: Eternity, Over de A4, Nuremberg en veel meer

Nieuws

Weekend kijktips: The Lincoln Lawyer, The Muppet Show, The Running Man en nog veel meer

Nieuws

Weekend kijktips: Shrinking, Wonder Man, Bridgerton en nog veel meer

Nieuws