Google TV Streamer 4K scoor je hier tijdelijk voor minder dan €100,

Wil je je favoriete films en series in haarscherpe 4K-kwaliteit streamen, maar vind je de Apple TV 4K wat aan de dure kant? Goed nieuws: de Google TV Streamer 4K is nu tijdelijk verkrijgbaar voor minder dan €100,-. Wij zetten de beste deals voor je op een rij.

Een van de populairste mediaspelers van Google is momenteel flink goedkoper verkrijgbaar dan de normale adviesprijs. De Google TV Streamer 4K is bij vier grote Nederlandse webshops te vinden voor minder dan €100,-, terwijl het apparaat normaal €119,- kost. We hebben de aanbiedingen hieronder voor je op een rij gezet.

Google TV Streamer 4K is hier flink in prijs gedaald

MediaMarkt, Coolblue en Amazon bieden de Google TV Streamer momenteel aan voor €94,-, wat een besparing van €25,- betekent ten opzichte van de adviesprijs. Bol hanteert een prijs van €97,90, alle vier de prijzen liggen ver onder de reguliere verkoopprijs van €119,-.

De Google TV Streamer is niet vaak in de aanbieding, wat de huidige aanbieding daarom extra aantrekkelijk maakt. De aanbiedingen zijn waarschijnlijk maar voor beperkte tijd geldig, waardoor je er zeker snel bij moet zijn.

Dit is wat je wilt weten over dit handige apparaatje

De Google TV Streamer is de directe opvolger van Google’s Chromecast-lijn en wordt gezien als een van de krachtigste mediaspelers die momenteel beschikbaar zijn. Het apparaatje heeft een strak, minimalistisch ontwerp en staat daardoor stijlvol op elk tv-meubel, in tegenstelling tot de hangende Chromecast-dongles uit het verleden.

De aansluiting gebeurt via een HDMI-kabel, waarna je direct kunt beginnen met streamen. Het apparaat draait op Google TV als besturingssysteem, wat toegang geeft tot alle populaire streamingapps zoals Netflix en Disney+. Deze kunnen eenvoudig worden gedownload en geïnstalleerd via de interface.



4K-streaming en smart home-integratie

De mediaspeler ondersteunt 4K-streaming voor haarscherpe beeldkwaliteit. Voor gebruikers die de voorkeur geven aan een stabiele verbinding, heeft Google een Ethernet-poort ingebouwd die een bekabelde internetverbinding mogelijk maakt naast de standaard wifi-verbinding.

Verder wordt hij geleverd met een geheel vernieuwde afstandsbediening. Deze is gebruiksvriendelijker dan de afstandsbediening die werd meegeleverd met de eerdere Chromecast met Google TV. De bediening van apps en navigatie door het systeem gebeurt volledig via deze afstandsbediening.

Dit stream je allemaal in 4K vanaf jouw nieuwe Google TV Streamer

Benieuwd welke films en series je in 4K kunt streamen met de Google TV Streamer 4K? Streamingdiensten zoals Netflix, Amazon Prime Video en Disney+ bieden een flink aantal titels aan in deze haarscherpe kwaliteit mits je tv 4K ondersteunt natuurlijk.

Op Netflix stream je veel Originals in 4K, zoals Bird Box, Dark en diverse seizoenen van Black Mirror. Disney+ pakt uit met grote franchises als Marvel (Eternals, Shang-Chi), Star Wars (Rogue One, The Mandalorian) en Pixar-klassiekers (Moana, Encanto), allemaal in 4K met HDR voor extra diepte. Amazon Prime Video heeft ook honderden UHD-titels, waaronder series als The Rings of Power en Jack Ryan.

