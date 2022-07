De beste iPad-deals voor Amazon Prime Day

Profiteer van mooie kortingen op de iPad tijdens Amazon Prime Day . Amazon heeft altijd al scherpe prijzen voor de iPad zelf, maar je kunt ook diverse koopjes verwachten voor accessoires! Op deze pagina verzamelen we de beste iPad-deals voor Prime Day, waar je van kunt profiteren als je Prime-abonnee bent . Dus schrijf je alvast in!

iPad Prime Day deals 2022: korting op Apple’s populaire tablet

iPads zijn meestal relatief duur, dus korting is altijd welkom. Prime Day is een goed moment om eens te kijken of jouw iPad nog een tijdje mee kan, of aan vervanging toe is. In afwachting van de Prime Day-deals hebben we alvast de prijzen van Amazon (en andere winkels) voor je verzameld, zodat je weet of je met een goede deal te maken hebt. Uiteraard updaten we deze pagina als er nieuwe koopjes bekend worden gemaakt.

Hou er rekening mee dat de prijzen in aanloop naar Prime Day snel kunnen wisselen, ook omdat andere winkels reageren op de prijzen van Amazon. Onze prijsvergelijker kan deze snelle wijzigingen niet altijd bijbenen. We zijn daarbij afhankelijk van de data die winkels aan ons aanleveren en daar zit wel eens een kleine vertraging in. Check daarom altijd goed of de prijs klopt.



Wanneer starten de iPad deals voor Prime Day?

We weten al dat Prime Day dit jaar op 12 en 13 juli plaatsvindt. Bereid je dus voor, zodat je weet welke iPad je wilt hebben en welke accessoires je daarvoor nodig hebt. Niet alleen het model, maar ook het schermformaat en de kleur kan bepalend zijn voor de prijs, want soms zijn bepaalde kleuren extra afgeprijsd omdat er meer voorraad van is.

Heb ik Amazon Prime nodig voor de iPad Prime Day deals?

Om te kunnen profiteren van alle koopjes (ook die voor de iPad) moet je abonnee van Amazon Prime zijn. Je kunt een proefabonnement van 30 dagen afsluiten om te kijken of het iets voor jou is. Je profiteert dan meteen van alle extra’s, zoals gratis verzending en kijken naar de tv-series van Amazon Prime Video. Amazon heeft daarnaast ook wel koopjes voor mensen die geen Prime-lid zijn, maar dan heb je minder keuze. Wat je ook zou kunnen doen is kijken welke andere winkels de prijzen verlagen tijdens Prime Day, om beter te kunnen concurreren met Amazon. We houden voor jou daarom ook de koopjes bij Coolblue, BCC, MediaMarkt en andere winkels in de gaten.

Beste iPad-deals in aanloop naar Prime Day

Kun je niet wachten op de eerste iPad deals van Prime Day? Je kunt nu alvast kijken wat de huidige prijzen bij Amazon zijn, zodat je weet of je met een goede deal te maken hebt.

Prime Deals voor de standaard iPad

De standaard iPad 2021 is de beste keuze als je gewoon een iPad zoekt, die lang mee gaat. Voor doorsnee gebruikt voldoet de 10,2-inch iPad prima voor het spelen van games, internetten en notities maken. Er zijn vaak aanbiedingen voor eerdere modellen, maar als je zo lang mogelijk van je iPad wilt genieten moet je het 2021-model nemen.



Adviesprijs 64GB iPad bij Apple: €389,-

Adviesprijs 256GB iPad bij Apple: €489,-

Huidige laagste prijs bij Amazon: €369,- in spacegrijs of zilver

Deze prijs vind je overigens ook bij Bol.com (€369,-) en bij MediaMarkt (€369,-).

Prime Deals voor de iPad Air

De iPad Air 5 is het nieuwste model en een aanrader als je de Pro-functies zoekt, maar voor een middenklasse prijs. Wil je je iPad wat intensiever gebruiken dan zul je van de M1-chip veel profijt hebben. Ook kun je deze goed gebruiken voor de wat zwaardere foto- en videobewerking, zelfs voor professionals met een beperkt budget.



Huidige laagste prijs bij Amazon: €679,- (alle kleuren).

Lagere prijs elders: €677,- bij YourMacStore (maar dit scheelt niet veel).

iPad Air bij andere winkels: bekijken bij Amac | bij YourMacStore | bij Coolblue | bij MediaMarkt | bij Bol.com

Prime Deals voor de iPad mini

Zoek je de kleinste iPad, dan is dit je keuze. De 2021-versie heeft een groter scherm (8,3-inch in plaats van voorheen 7,9-inch) dankzij de smallere schermranden. Hij is klein genoeg om altijd mee te nemen en is nog makkelijk in één hand vast te houden. Dankzij de A15 Bionic-chip is ‘ie ook nog eens heel erg snel. Nu de iPad mini al wat langer op de markt is, kun je goede deals verwachten.



Adviesprijs 64GB iPad mini 2021 bij Apple: €559,-

Adviesprijs 256GB iPad mini 2022 bij Apple: €729,-

Huidige laagste prijs bij Amazon: €534,- (paars).

Bekijken bij Coolblue | bij YourMacStore | bij Bol.com | bij MediaMarkt | bij Amac

Prime Deals voor de iPad Pro

Wil je de grootste en meest krachtige iPad, dan moet je kijken naar de iPad Pro. Deze heeft ook een M1-chip en heeft een groot Liquid Retina-display met keuze uit twee modellen: 11-inch en 12,9-inch. Het grootste model heeft bovendien ProMotion voor nog soepeler swipen en tappen. Dit model heeft ook betere camera’s en is te koppelen met een extern scherm en toetsenbord, zodat je bijna een laptop krijgt.



Dit zijn de adviesprijzen van de iPad Pro:

Huidige laagste prijs bij Amazon voor 11-inch: €846,-.

Dezelfde prijs vind je elders, bijv. bij Belsimpel (€846,-).

De iPad Pro-modellen van 2021 zijn ook te vinden bij deze winkels: bij bij Amac | bij Coolblue | bij MediaMarkt | bij Bol.com | bij Yourmacstore

Huidige laagste prijs bij Amazon voor 12,9-inch: €1.118,-.

Dezelfde prijs vind je elders, bijv. bij Bol.com (€1.118,-).