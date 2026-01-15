Deze Apple CarPlay dongle is tijdelijk goedkoper dan ooit

Ben je het zat om telkens met kabels te rommelen voor CarPlay? Goed nieuws: met deze dongle maak je van jouw CarPlay eenvoudig een draadloos systeem. En extra fijn: je kunt ’m nu tijdelijk scoren voor de laagste prijs ooit. Hieronder vind je alle details overzichtelijk op een rij.

Haal deze top-dongle nu wel heel voordelig in huis

De Buddi Play 2 staat bekend als een van de top-dongles voor draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Normaal kost deze adapter €79,95, wat hem relatief duur maakt, maar je haalt hem tijdelijk flink goedkoper in huis. Je rekent hem nu namelijk af voor slechts €49,95. Deze korting is tijdelijk, dus wees er snel bij.

Hoe werkt de Buddi Play 2

Zeg vaarwel tegen kabelchaos met de Buddi Play 2. Deze handige Bluetooth-adapter zet je bedrade CarPlay of Android Auto eenvoudig om naar een draadloos systeem. Stap in, zet de auto aan en gaan: na één keer instellen verbindt hij vanzelf met je telefoon voor directe navigatie, muziek en berichten.

De Buddi Play 2 steek je in de USB-poort van je auto (USB-A of USB-C, kabels inbegrepen) en maakt bedrade CarPlay draadloos via Bluetooth en WiFi (5.8GHz + 2.4GHz voor minimale vertraging). Hij werkt met wel 5 toestellen tegelijk, perfect voor gezinnen met zowel een iPhone als Android-toestel.

Dit is hoe je hem installeert

Sluit aan: steek de USB-kabel (A of C, meegeleverd) in je auto-USB en de dongle. Wacht tot de LED blauw knippert.​ Bluetooth pairen: op iPhone: Instellingen > Bluetooth > ‘Buddi Play 2’ selecteren en koppelen.​ Activeren: start muziek of navigatie; CarPlay start vanzelf.

Waarom liever draadloos CarPlay dan bekabeld

Draadloos CarPlay is fijner dan met kabel omdat je telefoon los in je bekerhouder blijft liggen, zonder gesleep met allerlei snoeren of steeds opnieuw verbinden. Je stapt in, de verbinding gebeurt automatisch via Bluetooth/WiFi, en navigatie, muziek of bellen werken direct zonder vertraging of gedoe. Plus: je hebt geen rommelig dashboard, snellere verbinding en meer vrijheid tijdens het rijden.

Apple CarPlay in het kort: dit is wat je wil weten

Apple CarPlay toont een simpel iOS-scherm op je auto-display en biedt handige functies zoals navigatie met Apple Maps (incl. actueel verkeer, omwegen en Look Around), plus apps als Waze en Google Maps met spraak. Je bedient muziek en audio via Apple Music, Spotify, Deezer, Podcasts of Radio, met zoeken, lijsten en geluidsregelaars door Siri of op het scherm te tikken.

Met contacten kun je bellen, FaceTime-audio gebruiken, WhatsApp-berichten lezen en beantwoorden of je agenda bekijken, allemaal handsfree via de autospeakers zonder storende ruis. Verder bieden extra apps zoals audioboeken, weer, notities en parkeerinformatie toegang via stuurknoppen, touchscreen of Siri.

