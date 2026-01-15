CarPlay in een Amerikaanse Porsche

Deze Apple CarPlay dongle is tijdelijk goedkoper dan ooit

Deals
Ben je het zat om telkens met kabels te rommelen voor CarPlay? Goed nieuws: met deze dongle maak je van jouw CarPlay eenvoudig een draadloos systeem. En extra fijn: je kunt ’m nu tijdelijk scoren voor de laagste prijs ooit. Hieronder vind je alle details overzichtelijk op een rij.
Jane van Brakel -

Haal deze top-dongle nu wel heel voordelig in huis

De Buddi Play 2 staat bekend als een van de top-dongles voor draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Normaal kost deze adapter €79,95, wat hem relatief duur maakt, maar je haalt hem tijdelijk flink goedkoper in huis. Je rekent hem nu namelijk af voor slechts €49,95. Deze korting is tijdelijk, dus wees er snel bij.

Scoor de Buddi Play 2 flink goedkoper

Hoe werkt de Buddi Play 2

Zeg vaarwel tegen kabelchaos met de Buddi Play 2. Deze handige Bluetooth-adapter zet je bedrade CarPlay of Android Auto eenvoudig om naar een draadloos systeem. Stap in, zet de auto aan en gaan: na één keer instellen verbindt hij vanzelf met je telefoon voor directe navigatie, muziek en berichten.

De Buddi Play 2 steek je in de USB-poort van je auto (USB-A of USB-C, kabels inbegrepen) en maakt bedrade CarPlay draadloos via Bluetooth en WiFi (5.8GHz + 2.4GHz voor minimale vertraging). Hij werkt met wel 5 toestellen tegelijk, perfect voor gezinnen met zowel een iPhone als Android-toestel.

Dit is hoe je hem installeert

  1. Sluit aan: steek de USB-kabel (A of C, meegeleverd) in je auto-USB en de dongle. Wacht tot de LED blauw knippert.
  2. Bluetooth pairen: op iPhone: Instellingen > Bluetooth > ‘Buddi Play 2’ selecteren en koppelen.
  3. Activeren: start muziek of navigatie; CarPlay start vanzelf.
Bekijk de deal hier

Waarom liever draadloos CarPlay dan bekabeld

Draadloos CarPlay is fijner dan met kabel omdat je telefoon los in je bekerhouder blijft liggen, zonder gesleep met allerlei snoeren of steeds opnieuw verbinden. Je stapt in, de verbinding gebeurt automatisch via Bluetooth/WiFi, en navigatie, muziek of bellen werken direct zonder vertraging of gedoe. Plus: je hebt geen rommelig dashboard, snellere verbinding en meer vrijheid tijdens het rijden.

Apple CarPlay in het kort: dit is wat je wil weten

Apple CarPlay toont een simpel iOS-scherm op je auto-display en biedt handige functies zoals navigatie met Apple Maps (incl. actueel verkeer, omwegen en Look Around), plus apps als Waze en Google Maps met spraak. Je bedient muziek en audio via Apple Music, Spotify, Deezer, Podcasts of Radio, met zoeken, lijsten en geluidsregelaars door Siri of op het scherm te tikken.

Apple CarPlay in een auto

Met contacten kun je bellen, FaceTime-audio gebruiken, WhatsApp-berichten lezen en beantwoorden of je agenda bekijken, allemaal handsfree via de autospeakers zonder storende ruis. Verder bieden extra apps zoals audioboeken, weer, notities en parkeerinformatie toegang via stuurknoppen, touchscreen of Siri.

Scoor de Buddi Play 2 flink goedkoper
Bekijk ook
Apple CarPlay in een auto

CarPlay: alles over Apple’s software voor de auto

Met CarPlay kun je in de auto bellen, sms’en, muziek luisteren en met je iPhone navigeren. In dit overzichtsartikel lees je alles over de mogelijkheden en beschikbaarheid van CarPlay, met welke apps het werkt en lees je de beste CarPlay-tips.

Bekijk ook
Beginscherm van CarPlay in iOS 26

Met deze CarPlay-tips haal je alles uit Apple’s systeem voor in de auto

Ben je op zoek naar CarPlay-tips? Dan ben je hier aan het goede adres. In deze gids zetten we de beste tips voor CarPlay op een rijtje. Hierdoor haal je meer uit Apple’s softwaresysteem voor in de auto.

Informatie

Laatst bijgewerkt
15 januari 2026 om 10:02
Onderwerp

CarPlay

Apple CarPlay zorgt ervoor dat je allerlei belangrijke iPhone-functies veilig kunt gebruiken in de auto. Je kan ermee navigeren, muziek bedienen, bellen, berichten sturen en meer. Er zijn diverse apps voor CarPlay beschikbaar, waaronder WhatsApp op CarPlay, Spotify en Google Maps. Haal meer uit CarPlay met deze tips en apps! Inmiddels is er ook een volledige nieuwe generatie CarPlay, waarbij alle schermen van een auto (indien aanwezig) aangestuurd en aangepast kunnen worden. Daarbij zijn er ook veel meer widgets en kan CarPlay standaardfuncties van de auto bedienen, zoals de klimaatbeheersing en radio.

CarPlay in iOS 16 met achtergrond.
Wat is CarPlay en wat kun je ermee? De beste tips voor CarPlay CarPlay Dashboard gebruiken CarPlay-apps en notificaties instellen De beste CarPlay-apps De beste navigatie-apps met CarPlay Tanken met CarPlay Parkeren met CarPlay De beste radio- en podcast-apps voor CarPlay Deze autoradio's hebben CarPlay Apple Kaarten gebruiken met CarPlay CarPlay 2.0: de volgende generatie CarPlay CarPlay-apps voor elektrische auto's Android Auto vs CarPlay

Ook interessant

Pioneer SPHERA met Dolby Atmos in CarPlay

Pioneer komt met eerste CarPlay-radio met Dolby Atmos (en werkt met je huidige speakers) [CES 2026]

Nieuws
06-01-2026

Review AAWireless TWO+: Instapklare draadloze CarPlay

Reviews 4 reacties
27-11-2025
Tesla infotainment

Gerucht: ‘CarPlay werkt binnenkort ook op Tesla’s’

Nieuws 2 reacties
14-11-2025

Dongles om Apple CarPlay draadloos te maken: dit zijn onze aanraders

Deals
13-10-2025
Beginscherm van CarPlay in iOS 26

Screenshot maken van CarPlay: zo doe je dat (ook met iOS 26)

Tips
10-10-2025
Beginscherm van CarPlay in iOS 26

Grotere tekst instellen in CarPlay: zo maak je het beter leesbaar in iOS 26

Tips
09-10-2025