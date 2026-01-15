Microsoft Office 2021 voor Mac(Book) in prijs verlaagd naar €44,99 voor het nieuwe jaar [ADV]

Een nieuw jaar is het perfecte moment voor een frisse start. Niets helpt je meer bij het behalen van succes in 2026 dan de juiste productiviteitstools. Of je nu jouw nieuwe doelen aan het plannen bent, bezig bent met werkprojecten, studeren of persoonlijke dagelijkse taken. Microsoft Office 2021 geeft je alles wat je nodig hebt om gefocust en efficiënt aan de slag te gaan.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Godeal24. Lees onze disclaimer.

Om het nieuwe jaar te vieren geeft Godeal24 een New Year Sale. Hiermee scoor je het Microsoft Office Home & Business 2021-pakket voor je Mac voor slechts €44,99. Het gaat om een volledige licentie als eenmalige aankoop, dus je kunt voor altijd op je Mac gebruiken.

Dit zit inbegrepen in Microsoft Office 2021 Home & Business voor Mac

De volgende programma’s zitten inbegrepen in het pakket: Word om gelikte documenten te schrijven, Excel om met al je data aan de slag te gaan, PowerPoint om presentaties in elkaar te zetten waarbij je publiek niet in slaap valt en Outlook om orde te scheppen in de chaos van je mailbox en verschillende agenda’s.

Daarnaast krijg je toegang tot de basisversie van Teams om samen te werken met anderen en OneNote om al je gedachtekronkels en ideeën vast te leggen. Office 2021 Home & Business bevat alles wat je nodig hebt als Mac-gebruiker in je dagelijkse leven, maar het is ook geschikt voor freelancers, kleine teams, studenten en gezinnen.

Werk jij op een Windows-laptop? Dan heb je geluk, want dan is een levenslange licentie nog goedkoper: slechts €30,25. De downloadlink en licentiesleutel ontvang je direct in je mailbox, waardoor je direct aan de slag kunt zonder verwarrende stappen. Scoor ‘m vandaag nog en begin 2026 met krachtige tools die gemaakt zijn om jou naar succes te helpen. En dat zonder meer te betalen dan nodig is.

Nog meer goede Microsoft Office-aanbiedingen

62% korting met kortingscode MAC62

Vul je tijdens het afrekenen de kortingscode MAC62 in, dan krijg je 62% korting op de volgende bundels:

Houd er rekening mee dat deze bundels alleen werken op Windows. Heb jij een MacBook, dan kan je deze aanbieding links laten liggen.

Officiële licenties voor lage prijzen bij Godeal24

Met een licentie van Godeal24 ben je verzekerd van een volledig werkend en betrouwbaar Office-pakket. Alle producten worden zorgvuldig gecontroleerd voordat ze op de website worden aangeboden. Zo garandeert de webshop dat elke verkochte licentie authentiek en veilig is.

De scherpe prijzen zijn mogelijk doordat Godeal24 groot inkoopt bij bedrijven en organisaties. Alleen licenties die aan strikte kwaliteitscontroles voldoen, worden beschikbaar gesteld aan klanten.

Je activeert je licentie eenvoudig via de officiële Microsoft-downloadlink. Loop je ergens tegenaan? De klantenservice van Godeal24 staat 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar om je te helpen met installatie en vragen. Op TrustPilot scoort Godeal24 maar liefst 98%! Voor vragen kun je altijd mailen naar service@godeal24.com.