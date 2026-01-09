iPhone 15 tijdelijk maar liefst €434,- goedkoper

Is het tijd voor een nieuwe iPhone of verloopt je huidige abonnement binnenkort? Goed nieuws: de iPhone 15 is goedkoper geworden! We laten je zien waar je nu de beste aanbieding kunt vinden.

De iPhone 15 heeft bij de lancering een adviesprijs van €869,-. Toch kun je hem nu een stuk goedkoper scoren. Kies je voor een onbeperkt Odido-abonnement bij Belsimpel, dan betaal je nog slechts €435,- voor het toestel, wat neerkomt op een flinke korting van €434,- op de prijs bij introductie!

Wil je een kleinere databundel bij je iPhone 15-abonnement? Dan is het goed om te weten dat je bij Lebara via Belsimpel op dit moment het voordeligst uit bent als je kiest voor een bundel van 10GB. Je betaalt daar nog maar €501,- voor de iPhone 15.

Wil je liever geen abonnement en koop je de iPhone 15 graag als los toestel? Dan ben je het goedkoopst uit bij winkels als Bol waar je hem al kunt vinden voor €645,-. Schaf je het toestel los liever aan via Belsimpel? Daar betaal je voor de iPhone 15 op dit moment €633,-.

Type abonnement Provider Webshop Toestelprijs Met onbeperkt internet Odido Belsimpel €435,- Met 10GB data Lebara Belsimpel €501,- Los toestel – Belsimpel €633,- Los toestel – Bol €645,-





iPhone 15 bij webwinkels: kortingen tot €434,-

Wil je zoveel mogelijk besparen op een iPhone 15? Dan is het slim om je toestel te bestellen in combinatie met een abonnement bij een webwinkel zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. De totale korting is vaak afhankelijk van de databundel die je kiest: hoe groter je bundel, hoe hoger de korting. Vooral bij een abonnement met onbeperkt data loopt het voordeel flink op, maar ook bij bundels met minder data bespaar je flink ten opzichte van het kopen van een los toestel.

De scherpste prijs is op dit moment met een Odido-abonnement via Belsimpel. Zo betaal je voor de iPhone 15 bijvoorbeeld slechts €435,- als je een Odido-abonnement afsluit met onbeperkt data. Daarnaast zijn er soms extra acties, waardoor je besparing nog verder kan oplopen. En ga je liever voor een andere provider? Vergelijk dan zeker eens bij alle grote webwinkels, ook daar vind je regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen voor de iPhone 15 met abonnement.

iPhone 15 bij providers: kortingen tot €293,-

Als jij je nieuwe iPhone 15 het liefst rechtstreeks via je provider aanschaft, kun je daar vaak profiteren van aantrekkelijke kortingen. Het prettige is dat bij providers de prijs van het toestel doorgaans niet varieert met de grootte van je abonnement: of je nu kiest voor een kleine of grote bundel, de iPhone 15 behoudt dezelfde toestelprijs.

Op dit moment ben je bij KPN het voordeligst uit; daar kun je de iPhone 15 al aanschaffen voor €576,- in combinatie met een abonnement. Dit maakt het extra interessant om via je provider te bestellen, zeker als je ook al gebruikmaakt van hun netwerk. Je bespaart daarmee dus €293,- op de oorspronkelijke adviesprijs en hebt direct een nieuw abonnement met flinke korting.

Liever een abonnement van Vodafone of Odido?

Wil je liever je iPhone 15 aanschaffen via Odido of Vodafone? Ook dan profiteer je van scherpe deals en extra klantvoordelen. Bij Vodafone betaal je voor de iPhone 15 in combinatie met een abonnement momenteel €600,-. Bij Odido liggen de kosten voor het toestel op €648,-.

Ongeacht welke provider je kiest, profiteer je vaak van extra klantvoordeel: zo kan je bij zowel Vodafone als Odido per maand tot €7,50 korting op je abonnement krijgen als je vaste diensten combineert. Ook zijn er soms extra’s, zoals gratis extra data, korting op vast internet (bij Odido bijvoorbeeld €5 per maand), of een gratis tv-pakket bij je abonnement (zoals SkyShowtime of Ziggo Sport Totaal).