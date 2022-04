Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van maart 2022

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



iCulture App van de Maand: Posture Pal Krijg je last van je nek en schouders omdat je wellicht te veel naar een laag scherm kijkt? Daar heeft de Nederlandse ontwikkelaar Jordi Bruin iets slims op bedacht. Posture Pal houdt je zithouding deels in de gaten en geeft je een seintje als je je hoofd niet recht houdt. Om dit te meten, maakt de app gebruik van sensoren in je AirPods 3, AirPods Pro AirPods Max of Beats Fit Pro. Rafi is de naam van de giraffe in Posture Pal. Zit je meerdere secondes niet goed, dan maakt hij een geluidje. Aan het begin klinkt dat raar, maar als je Posture Pal al even hebt gebruikt, wen je eraan. Je kunt zelf instellen welke kijkhoek een seintje zou moeten genereren. De app is gratis te gebruiken, maar voor alle functies betaal je een klein bedrag. De opbrengst gaat naar oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Jorde Bruin heeft de laatste tijd meerdere toffe en originele apps gemaakt. Een voorbeeld is de Navi-app, waarmee je via SharePlay ondertiteling toevoegt aan je FaceTime-gesprekken. Ook Cibo is een favoriet, waarmee je menukaarten kunt vertalen.

BlokTen Colors

Afgelopen december schreven we nog over de Nederlandse app BlokTen. Nu is er een nieuwe variant, getiteld BlokTen Colors. De gameplay is hetzelfde: in een speelveld van 10×10 is het de bedoeling om puzzelblokken te combineren en het speelveld leeg te maken. Hoewel de game er op het oog hetzelfde uit ziet, is er wel een twist: in de nieuwe versie draait het ook om het matchen van kleuren. Blokken kun je dus alleen verwijderen door dezelfde kleuren naast elkaar te zetten. De game voelt daardoor meer als een andere spelstand voor de bestaande BlokTen, maar voor wie dol is op dit soort games is het de moeite waard. De app is gratis te spelen en wordt niet geblokkeerd door vervelende advertenties. Alleen onderaan de app verschijnt een advertentie, die je met een eenmalige in-app aankoop kunt afkopen.

Alle Timers

Wie regelmatig in de keuken staat om van alles te bakken, braden en koken, is deze app handig. Met de Nederlandse app Alle Timers zet je meerdere timers op je scherm met ieder een titel. Je zou ook gebruik kunnen maken van meerdere timers met de HomePod, maar een app kan handig zijn omdat je dan snel een live timer ziet. Ook is het handig om te weten waar iedere timer voor dient. Om dat te benadrukken kun je iedere timer een andere vorm geven. Ook is er een speciale kookstand waarmee je timers groter worden getoond.

ANWB Streetwise

Met deze game van de ANWB testen kinderen hun verkeerskennis op een manier die helemaal past bij 2022. In ANWB Streetwise heb je een virtuele buurt die je veilig moet maken. Dit doe je door vragen te beantwoorden. Ook kunnen kinderen met hun ouders praktische spellen doen in de eigen buurt met behulp van augmented reality. Ouders krijgen tools om kinderen te helpen met de app. ANWB Streetwise is volledig gratis.

Klender

Deze app is ook van Nederlandse komaf. Met Klender heb je een agenda-app voor je hele huishouden waar iedereen in je huishouden lid van kan worden. Nu kun je ook delen met de Agenda-app, maar Klender biedt meer. Zo kun je ook boodschappenlijstjes doorgeven, deel je contactenlijsten en heb je alles voor het huishouden op één plek. Qua design moet je er maar net van houden, want Klender heeft wat weg van een soort krijtbord, maar dan gemengd met strakke tekst.

HectometerPaal

Moet je weten waar een hectometerbord langs een Nederlandse weg ligt? Met deze eenvoudig opgestelde app kun je dat opzoeken. Ook kun je meteen een route ernaartoe starten. HectometerPaal maakt onderscheid tussen de linker en rechter weghelft als je daar behoefte aan hebt. Is er bijvoorbeeld een stuk op je route waar vaak file staat, dan kun je even snel de betreffende hectometer invullen om op de kaart de toestand te bekijken.

