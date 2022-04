De leukste apps van week 13-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Angry Birds Classic Deze week hebben we een ware klassieker in de App Gemist. De originele Angry Birds is helemaal terug, zonder in-app aankopen. Angry Birds was jaren geleden een grote hype en is inmiddels een echte App Store-klassieker geworden. Voor wie onder een steen geleefd heeft: in Angry Birds katapulteer je boze vogels tegen een hout- en betonnen constructie om zo alle groene varkentjes kapot te maken. Door tactisch te richten, zorg je ervoor dat het bouwwerk zo instort dat je met zo min mogelijk pogingen alle varkens in een level vernietigd. Eer zijn allerlei soorten vogels die elk hun eigen specialiteiten hebben. De vernieuwde game is trouw aan het origineel, met dezelfde levels en dezelfde gameplay. De game is helemaal opnieuw opgebouwd met de Unity-engine, zodat hij geoptimaliseerd is voor alle recente toestellen. De game is verkrijgbaar voor nog geen euro en zoals gezegd vrij van in-app aankopen. Dat betekent dat de Mighty Eagle-powerup zonder extra kosten voor alle gebruikers beschikbaar is. Daarmee kun je zelfs de lastigste levels voltooien.

Away

Deze app is er voor iedereen die verslaafd is aan Twitter. Away is een Twitter-app zonder tijdlijn. Wat er dan wel in zit? Toegang tot je Twitter DM’s, je eigen tweets en statistieken van je tweets. De app geeft je inzicht in enkele belangrijke statistieken, zoals het aantal retweets, likes en meer, zonder dat je overspoeld wordt met tweets van anderen. De app is dus vooral handig als je vooral zelf tweet en minder geeft om wat andere tweeten. Het doel van Away is om je te ondersteunen in het gebruik van Twitter, terwijl je Twitter zelf minder gaat gebruiken.

Cider

Ben je Apple’s eigen Muziek-app op de Mac of iTunes op Windows helemaal zat? Dan kan je Cider eens proberen. Dit is een open-source Apple Music-app voor de desktop. De app toont veel overeenkomsten met iTunes en de Muziek-app, maar bevat ook functies die je nog niet bij Apple vindt. Vooral in vergelijking met iTunes op Windows is Cider een vooruitgang. Functies als synchrone songteksten moet je nog altijd missen in iTunes op Windows, maar zitten wel in Cider. De interface ziet er ook mooier uit. Hou er wel rekening mee dat de app nog in alpha-fase verkeert. Dat betekent dat er nog fouten in kunnen zitten en de app nog volop in ontwikkeling is.

Downloaden: Windows-gebruikers halen Cider uit de Microsoft Store. Je kunt het een dag lang proberen en daarna voor een euro aanschaffen. Mac-gebruikers halen Cider vanuit Github.

Mela

Deze receptenapp laat je je abonneren op je favoriete receptenblogs en biedt een overzichtelijke weergave van je favoriete recepten. Er is een kookstand, boodschappenlijstje en meer. Het handige van de app is dat je ook voor de week een soort planning kan maken. Je kan Mela koppelen aan je Agenda-app, waardoor je gerechten automatisch in de juiste dag in je agenda staan. Zo weet je altijd precies wat je op welke dag gaat eten. De app heeft ook zelf een eigen kalenderweergave, maar als je hem met de standaard Agenda-app synchroniseert, heb je er toegang toe op al je eigen apparaten.

Tot

Eén van de meest simpele aantekeningenapps is Tot. Of je nou hele verhalen wil vastleggen of kleine stukjes tekst wil noteren, de app is geschikt voor al dit soort toepassingen. Tot is beschikbaar voor iPhone, iPad en Mac en de nieuwste versie heeft ondersteuning voor Siri Shortcuts. Dat betekent dat je op al je apparaten allerlei taken kan automatiseren. Zo kan je bijvoorbeeld tekst uit je klembord automatisch in Tot zetten, gewoon met een eenvoudige Siri-opdracht. Op de Mac werkt de app zelfs met slimme iconen. Deze functie is er speciaal voor Mac-gebruikers die veel met Command + Tab werken. Hierdoor verschijnt de app in dit menu, naast de standaard beschikbaarheid in de menubalk bovenaan je Mac-scherm.