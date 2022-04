De leukste apps van week 14-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: WristChat Today is launch day for my next app! 🚀 The biggest request from Shift Keyboard (now @WristBoardApp!) users was support for WhatsApp. I’m now launching @WristChatApp as a way to access WhatsApp on your Apple Watch! ⌚️ Get it here: https://t.co/iunQfqEoVf pic.twitter.com/sWOoM2RP23 — Adam Foot (@adamfootdev) April 5, 2022 Al sinds de allereerste Apple Watch vragen gebruikers om een officiële app voor WhatsApp. Helaas kunnen we die (nog) niet downloaden, maar deze week verscheen wel een alternatief. Met WristChat kun je vanaf je Apple Watch berichten sturen en ontvangen van WhatsApp. De app ziet er strak uit en ondersteunt ook WhatsApp-functies zoals de blauwe vinkjes (al zijn de kleuren iets anders). Naast individuele chats kun je ook groepsgesprekken bekijken. Je stelt zelf in welke kleur de tekstbubbels hebben voor als groen niet je ding is. Daarnaast kun je ook een complicatie instellen voor op je wijzerplaat. Zo kun je gauw bij je gesprekken en hoef je niet te zoeken tussen al je apps. De kleur van de complicatie wordt aangepast aan de kleur van je tekstbubbels.

Vivid

Heb je een Pro Display XDR of de nieuwste MacBook Pro met M1 Pro of M1 Max chip? Dan beschik je over een scherm met een helderheid tot 1600 nits. Deze helderheid wordt echter alleen geactiveerd als je HDR-content afspeelt. Je Mac biedt standaard geen mogelijkheid om altijd op deze helderheid te zitten. Met Vivid kan dat wel. Deze app is ontwikkeld door Jordi Bruin (@jordibruin) en werkt eenvoudig. Gebruik je de functietoetsen op je toetsenbord om de helderheid op te schalen en bereik je 100%? Dan schakelt Vivid in om je nog meer stappen te geven.

Je kunt Vivid gratis proberen in de split-view modus. Hier wordt de ene helft van je scherm fel en de andere helft blijft beperkt tot de normale maximale helderheid. De ontwikkelaar heeft een speciale kortingscode voor iCulture gemaakt. Met code ICULTURE krijg je 50% korting en betaal je nog maar €7,50 voor de app. Je kunt meer leren over de app en een licentie kopen op de website van de ontwikkelaar.

Koi Farm

Op zoek naar een ontspannende game die je altijd wel even kunt spelen? Probeer dan eens de Nederlandse game Koi Farm. In dit spel kun je koi vissen fokken om tot de mooiste variaties te komen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk variaties te fokken. Heb je een mooie? Dan kun je ‘m delen met andere spelers. Het koi handboek helpt je met het vinden van onontdekte soorten. De game bestond al langer voor Windows en Mac.

Bento

Bento is niet zomaar weer een takenlijst die we wel vaker tegenkomen. Deze app vindt zichzelf juist een aanvulling op je dagelijkse to-do-lijstje. Zoals een bento box (traditionele Japanse lunch) normaalgesproken drie elementen bevat, kun je met de Bento-app de drie belangrijkste taken op een dag opschrijven. Eén grote taak, één middelgrote taak en één kleine taak. De bedoeling is dat je niet overspoeld wordt door alles wat je nog moet doen, maar dat je je juist beperkt tot de kern.

De app heeft een focus-stand waarmee je onder meer een countdown krijgt en bewust aan die ene taak moet gaan werken zonder afleiding. Je kunt een hele week aan Bento-lijstjes voorbereiden.

Tailscale

De laatste jaren zijn VPN’s steeds populairder. Voor veel mensen is het echter nog een abstract concept. Met een VPN kun je in de basis veiliger internetten. Tailscale is een eenvoudige VPN-client waarvoor je geen technische kennis nodig hebt. Het werkt goed met beveiligingssystemen bij bedrijven, zoals G Suite, Okta en meer.

Tailscale is gratis te downloaden voor 1 gebruiker, maar kost geld zodra je alle functies wil voor meerdere gebruikers. Je kunt de app downloaden op de website van de ontwikkelaar.