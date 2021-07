Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van juni 2021

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



iCulture App van de Maand: Philips Hue Fans van de Philips Hue app kunnen sinds deze maand de volledig nieuw ontworpen app downloaden. In versie 4 van Philips Hue heeft de ontwikkelaar het design aangepast, maar ook wat nieuwe functies toegevoegd. Zo zijn routines nu automatiseringen. Deze werken nu op basis van individuele gebruikers. Zo kon de app vroeger alleen bepalen dat de lichten aan moesten als er iemand thuiskomt. Nu kun je instellen dat bepaalde lampen alleen aan springen als een specifiek persoon thuiskomt. Deze persoon moet wel de app hebben geïnstalleerd. Een nadeel is wel dat de widgets zijn verdwenen. Dat is geen ramp, want je kunt in de Opdrachten-app van Apple nog steeds zelf widgets maken voor de lampen. De Hue-app had hier presets voor kunnen maken, maar dat is niet ingebouwd. Er is dus wel ruimte voor verbetering. Wil je weten wat er nog meer is vernieuwd? Bekijk dan ons artikel, want wij mochten de app alvast testen. Bekijk ook Getest: Nieuwe Philips Hue 4.0-app brengt een nieuw design en meer Philips Hue heeft een geheel nieuwe app. De Hue-app 4.0 wordt nu uitgerold en wij hebben de app de afgelopen dagen getest, met onder andere een nieuw design en verbeterde functies.

Notifly

Woon je in de buurt van Schiphol en ervaar je (soms) overlast van laagvliegende vliegtuigen? Of ben je gewoon fan van vliegtuigen spotten? Dan kun je de nieuwste app van Schiphol downloaden: Notifly. Deze creatief gekozen naam (met bijbehorend creatief app-icoon) zegt al wat het doet: de app houdt je op de hoogte van vliegtuigen die over je huis vliegen. Hiervoor kijkt de app naar je huidige locatie. Omdat veel aanvliegroutes al vastliggen weet de app waar jij mogelijk last van krijgt.

Notifly laat ook zien welke banen zijn geopend en welke banen die dag waarschijnlijk worden gebruikt. De app toont ook live vliegtuigen. Tik erop om te zien of het een helikopter betreft of een jumbo-Boeing. De app biedt mogelijkheden om aan te geven hoeveel last je op dit moment ervaart.

Statiegeld

Per 1 juli zit er ook statiegeld op kleine PET-flessen. Maar niet iedere fles heeft statiegeld. Daarom heeft Statiegeld Nederland een app ontwikkeld waarmee het doodeenvoudig wordt om dit te checken. Met de app scan je de barcode van de fles en de app geeft aan hoeveel statiegeld erop zit. Handig, zeker als je nog moet wennen aan het nieuwe beleid. Helaas heeft de app geen ondersteuning voor andere flessoorten, zoals bierflesjes. Dat komt hopelijk in een latere update.

VideoMeister

VideoMeister kan video’s van je Mac naar een smart tv streamen, ook als je geen Apple TV hebt. Alle populaire tv-merken worden ondersteund. De voorwaarde is dat je tv en Mac op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Heb je al een Apple TV, dan is de app handig als je vaak op andere locaties video’s laat zien, bijvoorbeeld voor je werk. VideoMeister heeft ondersteuning voor heel veel videoformaten en kan tot 4K afspelen, mits je televisie genoeg pixels heeft.

BONLU

Houd je van luxe en ga je graag naar de meest exclusieve gelegenheden, zoals sterrenrestaurants, de mooiste hotels en bars? Download dan BONLU. Deze app helpt je met het vinden van dergelijke locaties. Het team achter BONLU geeft tips over (nieuwe) hotspots in de app. Heb je iets gevonden wat je interessant lijkt, dan kun je ook reviews en foto’s bekijken. Je kunt zelf ook een recensie achterlaten.

