Volg alles van het EK Voetbal 2021 met deze apps

Aangezien het kampioenschap vorig jaar niet door kon gaan, vindt het daarom een jaartje later plaats. Officieel heet het toernooi dan ook nog UEFA Euro 2020, maar voor het gemak spreken we over het EK Voetbal 2021. Het is alweer een tijdje geleden dat Nederland überhaupt meedeed aan een eindtoernooi, dus dat maakt deze editie van het Europees Kampioenschap Voetbal extra leuk om te volgen. Dit jaar vindt het toernooi niet plaats in één land, maar worden de wedstrijden in elf verschillende landen gespeeld. Het Nederlands elftal trapt af op 13 juni om 21:00 tegen Oekraïne, terwijl België op 12 juni begint tegen Rusland. Wil je niks missen van het aankomende voetbaltoernooi? Check dan deze gids met apps voor het EK Voetbal 2021.

Tip! Wist je dat Siri ook veel van voetbal weet? Je kan aan de assistent vragen wanneer Nederland speelt, in welke groep we zitten en wat de stand is.

Bekijk ook Voetbaluitslagen opvragen met Siri Siri weet alles over voetbal. Vraag naar de uitslag van voetbalwedstrijden, de stand van de Eredivisie, spelersinformatie of andere voetbalstatistieken.

UEFA-app voor het EK

Eén van de meest uitgebreide en complete apps die je kunt downloaden, is die van de organisatie UEFA zelf. Bekijk snel het schema en check de uitslagen van alle wedstrijden. In de app lees je van alles over de verschillende teams en zul je ook analyses tegenkomen van individuele spelers. Kies je favoriete team en ontvang live meldingen wanneer er is gescoord of een kaart wordt uitgedeeld. Afhankelijk van de coronamaatregelen die deze zomer zullen gelden, kun je in de app ook terecht voor tickets. Aangezien een deel van de wedstrijden ook in Amsterdam wordt gespeeld, is dat dus zeker een goede manier om de beschikbaarheid van kaartjes te controleren. Nieuw in de app is de mogelijkheid om samen met je vrienden uitslagen van het toernooi te voorspellen. Ook kun je een eigen team samenstellen en er als manager virtueel mee spelen. De progressie die jouw spelers maken, is gebaseerd op hun prestaties tijdens het echte kampioenschap.

EK App 2020 in 2021

Deze app is simpel van opzet, maar daardoor niet minder doeltreffend. De app zet de belangrijkste functionaliteiten centraal: het wedstrijdschema, de stand en een globaal overzicht met de groepen. De app heeft weinig poespas en is daardoor best overzichtelijk. Je kunt pushberichten inschakelen, waarbij je zelf kan kiezen voor welke teams je ze wil krijgen. Er zijn ook allerlei categorieen waarvoor je het in of uit kunt schakelen, zoals strafschoppen en doelpunten.

KNVB Oranje

Speciaal voor de Oranjefans heeft de Nederlandse Voetbalbond een eigen app gebouwd. Hierin kun je terecht voor de voetbalplanning van de Oranjeleeuwen en krijg je het laatste nieuws over het elftal te lezen. Voorafgaand aan de wedstrijd kun je de opstellingen bestuderen en krijg je een inkijkje hoe Oranje zich voorbereidt. Het leukste van deze app is de mogelijkheid om het hele elftal in AR te bekijken. Zo kun je via de app Memphis Depay of Frenkie de Jong op tafel neerzetten en van dichtbij bekijken hoe ze juichen als ze hebben gescoord. Oude tijden komen tot leven door de mogelijkheid om de EK-beker van 1988 via AR in de kast te zetten. Ook met deze app kun je een poule aanmaken, zodat je met je vrienden en familie de wedstrijden kunt voorspellen. De Oranje-app kun je volgend jaar ook gebruiken als de Oranjeleeuwinnen beginnen aan het EK voor de vrouwen.

De OneFootball-app is een hele uitgebreide app als je op de hoogte wil blijven van al het voetbalnieuws. Blijf op de hoogte van alle wedstrijden en uitslagen door je favoriete voetbalteam en -land te kiezen, zodat je meldingen over opstellingen, doelpunten en andere bijzonderheden kunt ontvangen. Ook het schema en de uitslagen van het EK vind je in de app terug. De app doet het bijzonder goed op het gebied van transfernieuws. Van transfergeruchten rondom spelers die uitblinken op het EK en daarmee de aandacht van grote clubs trekken, is OneFootball al snel op de hoogte. Het is handig dat de app ook te gebruiken is op je Apple Watch, want zo hoef je niet steeds op je iPhone te kijken wie er precies heeft gescoord.

FotMob

Een andere app met ondersteuning voor de Apple Watch is die van FotMob. Hij is simpel vormgegeven, dus je vindt gemakkelijk je weg. Je krijgt alle belangrijke informatie over het EK van deze zomer en je wordt live op de hoogte gehouden van wedstrijden van je favoriete team. De app is ook na het EK te gebruiken, want hij bevat ook allerlei informatie over de reguliere competities, zoals de eredivisie of de Champions League. Ook heeft FotMob een speciale nieuwspagina, zodat je weet wat er speelt binnen de voetbalwereld.

Forza Football

Forza Football is één van de bekendere apps als het gaat live updates van scores en wedstrijdstatistieken. Tijdens het EK Voetbal 2021 is Forza er uiteraard ook bij, met live updates, videohoogtepunten en nog veel meer. Je checkt het speelschema en voor de wedstrijd check je de line-ups met foto’s van de spelers. Als je alle ins en outs van de wedstrijden wil weten, dan komt Forza Football goed van pas. Buiten het EK-seizoen is de app ook te gebruiken voor het volgen van de wedstrijden van je favoriete team.

De Apple Watch-app houdt je met uitgebreide pushmeldingen op de hoogte en je ziet in een cirkeltje hoe lang de wedstrijd nog precies duurt. Ook sommige statistieken bekijk je vanaf je pols.

Scorito

Deze app is eigenlijk een soort spelletje voor zogenaamde Fantasy Sports, waarbij je een team van spelers samenstelt en punten krijgt op basis van de daadwerkelijke resultaten. Maar Scorito biedt naar eigen zeggen ook de grootste EK-poule van Nederland. De app is dus vooral leuk om te gebruiken om het tegen je vrienden op te nemen. Om mee te spelen heb je wel een account bij de dienst nodig, maar verder is de app voor het EK gratis te gebruiken. Een eigen poule aanmaken is zo gebeurd, maar als je dat teveel gedoe vindt kun je ook deelnemen aan reeds bestaande poules. Er is helaas geen iPad-versie van Scorito, maar je kan als alternatief wel de website gebruiken.

Voetbalpoules

Zoek je een eenvoudige app om samen met je vrienden via een poule de wedstrijden te voorspellen? Dan is de Voetbalpoules-app ideaal. De app is bijgewerkt voor het EK van 2021, zodat je de aanstaande winnaar van het zomertoernooi kunt bepalen. Je kunt individuele wedstrijden, het toernooiverloop en de topscorer voorspelen en dat deze met 25 vrienden, collega’s of familieleden. Als je meer mensen aan een poule wil toevoegen, kun je dat voor €4,99 uitbreiden. De app is zowel op je iPhone als je iPad te gebruiken. Je kunt Voetbalpoules na de zomer ook gebruiken om het aankomende kampioen van de Eredivisie te voorspelen.

SofaScore

Voor de echte sportnerds is SofaScore een hele toffe app. Alle statistieken die je kan wensen, vind je namelijk hierin terug. Volg de wedstrijden van je team op de voet en ontvang meldingen van alles wat er live gebeurt. Je kunt ook bekijken hoe je favoriete speler het tijdens de wedstrijd precies heeft gedaan. Lees over z’n kansen, passes, tackles en zie precies waar hij op het veld heeft gelopen. Ook de progressie die een speler heeft gemaakt kun je nader bekijken. Kortom, dit is de app die je meer leert over voetbal door je de statistieken van spelers te laten onderzoeken. SofaScore is trouwens niet alleen voor voetballiefhebbers. In totaal geven ze gedetailleerde informatie van zo’n 25 sporten! De Apple Watch-app biedt ook een gedetailleerd overzicht van allerlei statistieken over de wedstrijd.

Voetbal kijken via de NOS-app

Dit jaar mag in Nederland wederom de NOS het EK uitzenden. De ideale manier om de wedstrijden dus te bekijken, is via de app van de NOS zelf. Deze app is natuurlijk handig als je het gewone nieuws wil volgen, maar vanaf juni kun je er dus ook terecht voor alle EK-updates. De NOS-app is geoptimaliseerd voor je iPhone, iPad én Apple Watch, dus als je even niet thuis bent, kun je alsnog alles volgen. Op het grote scherm thuis kun je terecht bij NPO1 of NPO3, maar je kunt natuurlijk ook gewoon de Apple TV-app van de NOS installeren. Via de app op de Apple TV kun je ook picture-in-picture naar de wedstrijd kijken, zodat je tegelijkertijd spelletjes kunt spelen op je tv. Kortom, dit is de beste app live mee te kijken met Oranje.

Overige apps om het EK Voetbal 2021 te kijken

Er zijn natuurlijk tal van andere apps om het EK Voetbal 2021 mee te kijken. Dit jaar kun je bij onder andere Ziggo en KPN ook de wedstrijden in 4K bekijken dankzij het tijdelijke kanaal NPO 1 4K. Maar je hebt daar voor je televisie wel de juiste spullen voor nodig, zoals (uiteraard) een 4K-tv en een geschikte mediabox.

Liever kijken op een iPhone, iPad of Apple TV? Dat kan natuurlijk ook, met de bekende Nederlandse apps voor televisiekijken. Voor de televisie-apps voor Apple TV hebben we een aparte lijst.

Bekijk ook Televisiekijken op je iPhone en iPad met Nederlandse apps Televisiekijken doe je net zo makkelijk op je iPhone en iPad, waar je maar wilt. Met deze Nederlandse apps kijk je tv, overal en op elk moment. Bekijk ook Televisiekijken op de Apple TV: dit zijn de mogelijkheden Wil je televisiekijken met je Apple TV? Dat kan! Sommige apps zijn beschikbaar op de Apple TV zelf, terwijl je voor andere apps gebruik moet maken van AirPlay. Wat zijn de mogelijkheden voor televisiekijken op de Apple TV? Je leest het hier!

Voor Belgen: de Rode Duivels via Sporza Voetbal

In België heeft VRT de rechten voor de aankomende editie van het EK Voetbal bemachtigd. Via de app Sporza Voetbal voor je iPhone en iPad kijk je normaalgesproken de wedstrijden van de Belgische beker, maar ook de zomerse wedstrijden van de Rode Duivels zijn via de livestream te volgen. De app geeft je alle nodige informatie over het EK van 2021, laat je een favoriet team kiezen en houdt je vervolgens op de hoogte van alle ontwikkelingen via meldingen. Als het EK voorbij is, kun je de app vervolgens gebruiken om allerlei competities te volgen. Ook kun je in de app allerlei nieuwsartikelen lezen over al deze competities.

Beleef het EK ook op je Apple Watch!

De apps in dit overzicht kunnen je een melding op je iPhone geven als er is gescoord of als er andere updates over jouw favoriete land zijn. Wil je echt niks missen? De onderstaande apps hebben ook een Apple Watch-versie. Je kan dan net wat meer info bekijken, zonder dat je je iPhone erbij hoeft te pakken. Wel zo handig als je net van de bank springt om te juichen voor een goal.

Nog meer voetbalplezier met apps voor Euro 2020

Met deze voetbalgames laat je het geluk niet afhangen van het succes van de echte Oranjeleeuwen en bepaal je zelf of er prijzen worden gewonnen of niet.

FIFA Voetbal (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.2+) - Speel zelf met de grote sterren die deze zomer ook op het EK staan te schitteren. Bouw een team en speel online tegen anderen.

, iOS 12.2+) - Speel zelf met de grote sterren die deze zomer ook op het EK staan te schitteren. Bouw een team en speel online tegen anderen. Score! Hero 2 (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Herbeleef iconische momenten uit het voetbal door ze zelf na te maken. Probeer het zo goed mogelijk na te doen, zodat je zo hoog mogelijk scoort.

, iOS 14.0+) - Herbeleef iconische momenten uit het voetbal door ze zelf na te maken. Probeer het zo goed mogelijk na te doen, zodat je zo hoog mogelijk scoort. Online Soccer Manager (OSM) (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Ook in OSM kun je je favoriete land vertegenwoordigen op grote internationale toernooien. Stel de beste selectie samen en win het EK.

Zorg dat je geen wedstrijd mist door de hele EK-planning in de Agenda-app te plaatsen. Lees er in het onderstaande artikel meer over.