De leukste apps van week 27-2021 in App Gemist

iCulture App van de Week: Brickit Deze app maakt gebruik van indrukwekkende technologie. Met Brickit kun je een hoop losse LEGO-blokjes scannen, waarna de app verzint wat je daarmee zou kunnen bouwen. Heel interessant dus voor LEGO-fans die altijd wel blokjes los hebben liggen en niet weten wat ze ermee aan moeten. https://www.instagram.com/p/CP8l4-7n4yM/ In Brickit krijg je na de scan een overzicht van alles wat je kunt bouwen. Daar staat bij welke blokjes je nodig hebt en of je nog iets mist. Ook interessant: kies je voor een ontwerp, dan krijg je de bouwinstructies er gewoon bij. Wil de app dat je een blokje gebruikt die je niet kan vinden, dan laat Brickit zien waar hij ligt in jouw stapel. Brickit is helemaal gratis en bevat geen advertenties.

Ben je geïnteresseerd in het heelal of wil je iemand anders er wat over leren? Dan is The Sky misschien wat voor jou. De app is gericht op beginners die geen voorkennis hebben over het heelal. The Sky leert je over sterren, planeten, manen, satellieten en astronomische fenomenen. Ook kun je bekijken wat er vanavond zoal gaat gebeuren. Bij vrijwel alle objecten staat ook een eenvoudig te begrijpen uitleg. Kortom: ben je geïnteresseerd in het heelal en heb je weinig tot geen voorkennis? Download dan The Sky.

Twitter wordt gebruikt voor allerlei doeleinden: het nieuws volgen, leuke dierenfilmpjes bekijken, met beroepsgenoten in contact komen en ga zo maar door. Omdat het medium zo gevarieerd gebruikt kan worden, is het handig als je tweets ook gesorteerd kunt opslaan. De officiële Twitter-app laat je nu enkel tweets opslaan zonder deze verder te categoriseren. Met Tweet Catcher doe je dat eenvoudig. De app laat je mappen aanmaken en doorzoeken. Zo raak je een tweet van weken geleden niet kwijt.

Houd je er niet van om je aan regels te houden die worden opgelegd? Dan is deze game iets voor jou. In Baba Is You bepaal jij de regels van de puzzel. De bedoeling van iedere puzzel verschilt en je zal het alleen bereiken door bepaalde game-regels aan te passen. Deze regels zijn vermomd als blokken die je moet aanraken. Naarmate je verder komt in het spel zijn er meerdere uitkomsten mogelijk en kun je de regels naar je hand leggen.

Bij dating-apps als Tinder kennen we allemaal het bekende ‘swipen’ om een andere persoon te keuren. Daar probeert dating-app Vibe een einde aan te maken. Je vult jouw interesses en voorkeuren in op je profiel en probeert je te koppelen aan de ware. Vinden jullie elkaar allebei interessant, dan presenteert Vibe een locatie voor een date. Je hoeft alleen nog maar akkoord te gaan. Met Vibe heb je dus wat minder keuzevrijheid, maar dat kan het daten ook juist wat makkelijker en zorgelozer maken.