De leukste apps van week 26-2021 in App Gemist

iCulture App van de Week: JUKE Luister je graag naar Nederlandse radio? Dan is daar sinds deze week een makkelijkere manier voor om dit op je Mac te doen. Met de nieuwe Mac -app van JUKE is luisteren naar radio slechts één druk op de knop van je verwijderd. De app bevat veel verschillende radiozenders en het is doodeenvoudig om een station te beluisteren. Je zoekt ‘m in de zoekbalk en je klikt erop. De populairste stations staan zelfs al op de voorpagina. In feite is deze app niet verschillend van de website van JUKE, maar het is desalniettemin prettig om snel ergens bij te kunnen. Zo kun je je browser vrij houden voor andere taken en afsluiten wanneer je deze niet meer wil gebruiken. De app is gratis te downloaden en vereist voor sommige functies een account. Je kunt JUKE voor Mac gratis downloaden op de website van JUKE.

Controller

Controller is een handige app voor HomeKit-gebruikers die net even meer uit hun domoticasysteem willen halen dan wat je met de gewone Woning-app kan. Al een tijdje is Controller hiervoor een goede optie en deze week zijn er weer nieuwe functies bijgekomen. Zo is het nu mogelijk om van al je instellingen een back-up te maken, mocht er ooit iets verloren gaan. Ook handig: je kunt nu koppelcodes van apparaten opslaan. Dat komt van pas wanneer je apparaten opnieuw moet koppelen, maar de bekende HomeKit-sticker kwijt bent.

EasyColor

Met EasyColor kun je – zoals de naam doet vermoeden – eenvoudig kleuren bij elkaar vinden. Het kan knap lastig zijn om de juiste tinten van iedere kleur uit te kiezen om te gebruiken in je huisstijl. Daarom bevat EasyColor de kleurenschema’s van bekende bedrijven, die dit allemaal al eens hebben uitgezocht. Onder andere Apple’s schema’s vind je in de app. Je kunt makkelijk de HEX-codes of RGB-codes kopiëren om zelf te gebruiken. Er zitten advertenties in de app, maar die blokkeren je zicht niet. In ruil daarvoor is de app helemaal gratis te gebruiken.

Artscape

Kunstliefhebbers opgelet: deze app schotelt iedere dag een ander schilderij voor. Daarbij krijg je een kort stukje tekst in het Engeland met tekst en uitleg bij het kunstwerk. Je leert zo ook meer over de schilder en de details van het originele doek. Vind je het kunstwerk niet interessant of ken je het al helemaal, dan kun je bovenin het scherm een willekeurig nieuw doek laten verschijnen. Artscape laat je ook in hun hele catalogus zoeken naar schilderijen, samen met uitlegpagina’s over stromingen en musea.

Music Widget

Ben je al lang Mac-gebruiker? Dan komt de onderstaande afbeelding je wellicht bekend voor. Het gaat hier om een app genaamd Music Widget, ontwikkeld door Mario Guzman. Deze app heeft het design van de oude minispeler van iTunes uit 2005 overgenomen en is te gebruiken als je Apple Music hebt. De bediening werkt precies zoals in 2005 met Mac OS X Tiger. Het werkt helaas niet voor Spotify of andere muziekstreamingdiensten.

Music Widget is nog in beta, maar je kunt de app gratis downloaden op de Githubpagina van de ontwikkelaar.