Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van augustus 2021

iCulture App van de Maand: Vrank Voel je je niet altijd op je gemak bij anderen omdat je niet weet waar je het over kan hebben? Of heb je het idee dat gesprekken met een bepaalde persoon vaak snel droog liggen? Dan is Vrank misschien iets voor jou. De app van Nederlandse bodem biedt kaartsensets voor allerlei situaties: vlugge gesprekken, op bezoek bij opa en oma, een date, een avond met vrienden en nog veel meer. De app heeft sinds kort ook een donkere modus en eigen widgets. Dat maakt het bovendien ook wat makkelijker om subtiel een onderwerp te vinden, maar probeer natuurlijk niet te veel op je telefoon te kijken. Voor een paar euro koop je alle kaartensets, waaronder kaarten voor een eerste date en een sollicitatiegesprek. De makers beloven dat er meer kaartensets worden toegevoegd.

Hue Widgets

We hebben deze app al eens eerder besproken bij iCulture. Hue Widgets is een app van Nederlandse bodem om je slimme lampen van Philips Hue te bedienen. De app laat je allerlei widgets maken voor op je beginscherm. Zo hoef je niet een app te zoeken en openen om vervolgens in die app weer de juiste scène te kiezen. Sinds deze maand kan de app zichzelf automatisch weer afsluiten als je een scène hebt geactiveerd vanuit een widget. Handig!

AirShot

AirShot is een app die je Mac bureaubladafbeelding automatisch kan aanpassen naar je huidige locatie. Er wordt dan een satellietfoto van Apple Kaarten gedownload en ingesteld. Dat doet de app zodra je je Mac uit de slaapstand haalt, dus het slurpt volgens ontwikkelaar Tijmen de Haan geen batterij. Je kunt zelf de hoogte van de satellietfoto kiezen. Heb je geen internetverbinding? Dan schakelt de app tussen 45 afbeeldingen die al zijn gedownload in hoge kwaliteit.

Gigit

Hoewel de festivalsector nu op zijn gat ligt, betekent dat niet dat er geen feesten meer zullen zijn. “Echte” festivallers kennen het wel: al die bandjes om je pols na een festivalzomer brengen mooie herinneringen terug. Met Gigit heb je een digitale kluis van al je festivalherinneringen. Je kunt al je tickets importeren en reviews schrijven over concerten. Je vrienden met Gigit kunnen jouw reviews ook bekijken, wat natuurlijk vooral leuk is als jullie samen zijn gegaan.

Speel mee met nijntje

Eentje voor de kleintjes: deze nieuwe app van nijntje biedt leerzame spelletjes in de bekende stijl. Er zitten puzzels in en je kleine leert van 1 tot 10 tellen. Verder vind je muziek, kleurplaten, vormen, objecten en nog meer. Er zitten geen advertenties in de app en je kunt ‘m gratis downloaden, maar om alles te ontgrendelen moet je een in-app aankoop doen van €4,99.

