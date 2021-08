De leukste apps van week 34-2021 in App Gemist

iCulture App van de Week: Mela

Mela is één van de betere apps voor recepten die we onlangs voorbij hebben zien komen. De app onderscheidt zich van concurrenten door een beter design te bieden zonder reclames en in-app aankopen. Uit onze beknopte test merken we dat er goed is nagedacht over de werking. Je kunt in Mela natuurlijk zelf recepten toevoegen, maar de app heeft ook een ingebouwde browser. Hiermee kun je naar je favoriete receptensite gaan en de recepten importeren.

Sommige recepten apps slaan gewoon een afdruk van de pagina op, waar wij weinig meerwaarde in zien. Mela heeft dit beter onder de knie. De app herkent ingrediënten, instructies en meer. Wanneer je een recept opslaat, sla je ook daadwerkelijk alleen het recept op zonder poespas. Deze vind je eenvoudig terug tussen je andere recepten. Je kunt zelfs het aantal personen handmatig aanpassen, waarna Mela de ingrediëntenlijst direct bijwerkt. Eenmaal in de keuken kun je gebruik maken van de goed ontworpen kookstand. Kortom: houd je van koken met recepten, zet dan Mela op je iPad of iPhone.