De leukste apps van week 9-2021 in App Gemist

iCulture App van de Week: Controller for HomeKit Controller for HomeKit is een handige app voor iedere Apple -gebruiker met HomeKit -accessoires in huis. In feite is dit een soortgelijke app als de ingebouwde Woning-app. Je kunt er automatiseringen mee maken en je accessoires mee bedienen. Controller for HomeKit is echter een stuk geavanceerder en biedt functies die Apple eigenlijk zelf ook zou moeten bieden. Een voorbeeld is het maken van een slimme map. Zo kun je je automatiseringen handiger organiseren. Een andere functie van Controller for HomeKit is het maken van een workflow. Dat is een reeks aan opdrachten die achter elkaar worden uitgevoerd. Dat lijkt op een automatisering, maar er is een verschil. Een workflow moet je handmatig activeren, bijvoorbeeld voordat je naar bed gaat. Een automatisering stel je in voor een bepaalde tijd, ongeacht van wat jij dan daadwerkelijk aan het doen bent. Controller for HomeKit is beschikbaar voor iPhone, iPad, Mac en Apple Watch.

wave-a-cab (België)

Er is een nieuwe Belgische taxi-app te downloaden. Met wave-a-cab kies je zelf je taxichauffeur. In tegenstelling tot een populaire dienst als Uber werkt wave-a-cab alleen samen met erkende Belgische taxibedrijven. Een ander verschil is dus dat je zelf een chauffeur kiest, terwijl Uber er een kiest voor jou. Wil je dus graag zelf de auto kiezen, dan kan dat. Wel zo handig, al vragen we ons wel af of dit systeem goed is in het kader van discriminatie. Betaling verloopt via de app en op voorhand, daar staan we dan weer wel helemaal achter.

Soro

Heb je Sonos geluidssystemen in je huis? Dan is Soro wellicht iets voor jou. Deze app maakt het maken van automatiseringen met Sonos makkelijk. De app wordt gekoppeld aan je installaties en is vervolgens beschikbaar in de Opdrachten-app van Apple. Hier kun je veel verschillende taken opnemen in (al bestaande) opdrachten. Zo maak je bijvoorbeeld een opdracht voor tijdens het eten: lampen wat zachter, gordijnen een beetje sluiten en wat rustgevende muziek aan. Zoals altijd werkt een dergelijke opdracht het beste als je ook andere slimme accessoires hebt. Bekijk de app in de App Store voor meer inspiratie.

Group Transcribe

Met Microsoft Group Transcribe worden je gesprekken automatisch getranscribeerd voor alle deelnemers van een gesprek. Het maakt niet uit of iedereen dezelfde taal spreekt: de app vertaalt automatisch. Er is ondersteuning voor 36 talen, waaronder natuurlijk Nederlands en de bekendste talen op de wereld. Het is de bedoeling dat je gesprekspartner de app ook installeert op hun eigen apparaat. Zo kan iedereen live meelezen in een eigen taal. De app is helemaal gratis en heeft ook geen advertenties.

NX Studio

Gebruikers van Nikon-camera’s opgelet: met NX Studio van Nikon kun je je foto’s bekijken en bewerken. In feite is dit gewoon een fotobewerker voor de Mac, maar er is een voordeel voor Nikon gebruikers: het design en het taalgebruik komt overeen met Nikon-camera’s. Er is ondersteuning voor veel uitgebreide instellingen die ook professionals zullen waarderen. Zo hoef je niet twee termen voor dezelfde instelling te onthouden. Uiteraard werkt de app ook samen met andere Nikon-software, waaronder Camera Control Pro 2 en Picture Control Utility 2.

Je kunt NX Studio gratis downloaden op de website van Nikon.

Cloud Battery

Houd je graag op al je apparaten de batterijstatus van die apparaten bij? Met Cloud Battery kan dat. Bijvoorbeeld met het widget voor je iPhone of Mac, waar je een snel overzicht van alle apparaten op jouw iCloud-account ziet. De app werkt heel makkelijk: gewoon installeren en het bijhouden activeren. Dat doe je op elk apparaat. Let op dat het alleen werkt als jij bent ingelogd bij iCloud op dat apparaat. Helaas werkt het niet voor AirPods, maar dat is een technische beperking vanuit Apple.