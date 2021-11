De leukste apps van week 46-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: time to momo Hoewel deze periode misschien niet de beste periode is om op reis te gaan, is deze app zeker het downloaden waard. In ‘time to momo’ lees je alles wat je moet weten voordat je op citytrip gaat. Lees wat Nederlandstalige locals te zeggen hebben over de stad en bekijk welke buurten je niet mag missen. Op dit moment biedt de app informatie voor 43 steden waaronder Amsterdam, Kopenhagen, Parijs, New York en Londen. Met ‘time to momo’ kun je ook hotels vinden en boeken. Dit gaat via Booking.com, dus we adviseren alsnog om even bij de hotelsite te kijken voor een eventuele lagere prijs. Maak je een boeking vanuit ‘time to momo’, dan ontvang je een gratis reisgids naar keuze uit de webshop van de app. Je kunt ook zelf losse gidsen aanschaffen in de app om ook alle ‘premium’ informatie snel bij de hand te hebben.

Macro by Camera+

Op de iPhone 13 Pro-modellen vind je een macro-modus, maar heb je niet het nieuwste toestel dan kun je gebruik maken van de nieuwe Macro-app van de makers van Camera+. Deze app zorgt softwarematig voor een macrofunctie, zonder dat je speciale lenzen nodig hebt. De app kiest intelligent de beste lens voor jouw situatie. Het werkt met elke iPhone die op iOS 15 of nieuwer draait. Ook zitten er handmatige tools in. Zo laat ‘Focus peaking’ zien welke delen van jouw foto in focus zijn. Ook is er een raster om te zorgen dat je object recht staat. En een histogram om de helderheid van je foto te tonen. Camera+ zegt dat de Macro-app een ‘geheime formule’ gebruikt om te zorgen dat je onderwerp er scherp op staat, zonder dat het onnatuurlijk oogt.

Amazon Prime Video

Heb je een abonnement op Amazon Prime Video, of overweeg je het aan te schaffen? Dan is het goed om te weten dat er nu ook een officiële Mac-app is van Amazon Prime Video. Een groot voordeel ten opzichte van kijken via de website, is dat je met de Prime Video app ook films en series kunt downloaden voor onderweg. Functies als picture in picture, pushberichten en AirPlay worden ondersteund. Dat maakt het een vrij complete app en we hopen dan ook dat concurrenten snel zullen volgen.

Pomodoreau

Wie ooit een cursus productiviteit heeft gevolgd, is ongetwijfeld bekend met de Pomodorotechniek. Als je deze toepast, zul je in sets van 25 minuten werken, gevolgd door 5 minuten pauze. Het is een bewezen effectieve techniek. De Nederlandse Pomodoreau-app is speciaal gemaakt voor je Apple Watch. De insteek is simpel: je kunt een sessie starten en bijhouden vanaf je pols. Er is ook een complicatie voor je wijzerplaat, zodat je snel bij de app kunt komen. Heb je een Always On scherm op je Apple Watch? Dan biedt Pomodoreau daar, mits je watchOS 8 hebt, ondersteuning voor.

Speedy

We schrijven de laatste tijd vaker over apps van Jordi Bruin (@jordibruin) en ook deze week komt de ontwikkelaar weer met een nieuwe app. Met Speedy kun je snel vanuit de menubalk van je Mac je internetsnelheid controleren. Deze test duurt 10 secondes en laat je downloadsnelheid, uploadsnelheid en vertraging zien. Voor de tests worden Apple-servers gebruikt, dus wat dat betreft zit het goed met je privacy. Via bekende platformen als Speedtest is dat een ander verhaal.

Je kunt Speedy downloaden op Gumroad. Je bepaalt zelf hoeveel je betaalt.

Lockscreen Weather

Oké, dit is niet echt een app, maar we vonden hem toch het delen waard. De Lockscreen Weather shortcut verandert het beginscherm van je iPhone in het weerbericht. De app kan een bijpassende foto instellen als achtergrond en heeft ook de mogelijkheid om een design aan te nemen van hoe de iPhone er jaren geleden uit zag. Je kunt de opdracht automatiseren om regelmatig een nieuw weerbericht te zien. Het is vereist dat je telefoon staat ingesteld op Engels.

Bekijk meer informatie over de opdracht op de website van de maker.