De leukste apps van week 45-2021 in App Gemist

iCulture App van de Week: Google Arts & Culture Heb je altijd al willen weten of jouw huisdier lijkt op een huisdier van een wereldberoemd schilderij? Met de Arts & Culture app van Google kun je het nu eenvoudig checken. Door een foto van je huisdier te selecteren wordt binnen no-time een vergelijking getrokken met kunstwerken over de hele wereld. Niet alles lijkt even goed, maar soms zit er toch een knap aardige vergelijking tussen. De app kan een beetje verwarrend overkomen, maar als je je draai hebt gevonden is het eenvoudig. Tip: maak gebruik van de zoekbalk in de fotokiezer. Tik hier bijvoorbeeld ‘hond’ of ‘kat’ in, want jouw iPhone heeft al je foto’s al voor je gecategoriseerd. De app is helemaal gratis. Lees meer over de achtergrond van de app in een blogpost van Google.

Kilowatt

Het is al weer flink koud en berijders van elektrische voertuigen zullen het vast gemerkt hebben: je moet weer wat vaker opladen. Onder koude weersomstandigheden presteert je accu immers minder goed. Met de Nederlandse app Kilowatt kun je zien hoe lang je moet opladen om een bepaald percentage te bereiken. De app heeft de laadcurve van veel elektrische voertuigen ingebouwd, zodat de laadtijd ook echt overeenkomt met hoe jouw voertuig zich gedraagt. In een nieuwe update kan Kilowatt ook het geschatte rijbereik laten zien.

Een prettige eigenschap van Kilowatt is dat je niet alleen DC snelladers (CCS en CHAdeMO) kunt kiezen, maar ook langzame AC-laders op allerlei verschillende kilowattages. Je moet dit wel zelf instellen, terwijl het niet altijd duidelijk is hoeveel kW een laadpaal kan geven in het geval van AC-palen. Om hierachter te komen, gebruik je apps voor elektrische auto’s.

Cooldown

We gaan nog even door met handige Nederlandse apps: met Cooldown krijg je een knop in de menubalk van je Mac. Hiermee schakel je eenvoudig over naar de energiebesparingsmodus op de Mac. Dit is handig, want zonder deze app moet je helemaal door de Systeemvoorkeuren spitten om het in te schakelen. Stiekem hopen we dat Apple het idee van deze app gewoon overneemt, maar tot die tijd is Cooldown een fijne oplossing. De app is ontwikkeld door de Nederlandse Jordi Bruin (@jordibruin), van wiens apps wij vaker blij worden!

In feite is Cooldown een snelkoppeling naar een opdracht die je ook in de Opdrachten-app kan vinden. Je dient dit nog wel even in te stellen tijdens het eerste gebruik, maar dat is eenvoudig. Het voordeel van Cooldown is dat er een speciaal icoontje voor is die aangeeft of de energiebesparingsmodus actief is.

Je kunt Cooldown downloaden op Gumroad. Je kiest zelf hoeveel je betaalt voor deze handige app.

Cooclip

Op zoek naar een gratis videobewerker voor je iPad? Cooclip is een goede optie om te overwegen. Je kunt geavanceerde functies gebruiken en bijvoorbeeld personen uit video’s knippen om ze vervolgens voor een andere achtergrond te plakken. Ook vind je een breed scala aan effecten en animaties. Ook welkom is de mogelijkheid om met meerdere tracks te werken, wat prettig is als je meer dan 1 shot hebt gemaakt voor je video. Cooclip is gratis en heeft geen advertenties. Er zit wel een privacymelding bij waar je wellicht op wil letten. Je vindt deze op de App Store pagina.

FastScripts

Voor iedereen die gek is op automatiseringen: FastScripts heeft een grote update gekregen. FastScripts heeft ondersteuning voor uitgebreide scripts die automatisch taken voor je regelen. In versie 3 kun je zelfs meerdere scripts tegelijk laten draaien. Ook word je na het uitvoeren van een script teruggestuurd naar het programma waarin je bezig was, zodat je die niet zelf weer hoeft te zoeken. Natuurlijk is dit niet voor iedereen interessant, maar een aantal lezers zal meteen denken: dit moet ik hebben!

Je kunt FastScripts downloaden voor $40 op de website van de ontwikkelaar, maar er is ook een gratis versie met wat minder functies.