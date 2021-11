De leukste apps van week 44-2021 in App Gemist

iCulture App van de Week: Roughly, the time in words

“Hoe laat is het ongeveer?” zal vast geen onbekende vraag voor je zijn. En ook hier is weer een app voor. De app Roughly, the time in words is een complicatie voor op de wijzerplaat van je Apple Watch. Het doel? Vertellen hoe laat het ongeveer is. Dat doet de app met woorden, zoals “Het is ongeveer tien over half vier”.

Deze app werkt in de tekstgedeeltes op wijzerplaten. Op andere plekken is immers te weinig ruimte. Het prettige van deze app is dat je sneller een antwoord hebt in woorden. Je moet er wel even aan wennen. Roughly, the time in words is beschikbaar in het Nederlands. Je hebt de mogelijkheid om zelf wat met de kleuren van de tekst te spelen, als je dat wil.