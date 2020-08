De leukste apps van week 35-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Als je de naam Algoriddim leest, gaat er misschien niet direct een belletje rinkelen. Maar als we het hebben over djay, dan klinkt het je misschien bekender in de oren. Algoriddim is de maker van de populaire dj-app djay, die al jarenlang beschikbaar is op iPhone , iPad en Mac. Deze zomer kwam de maker met de Neural Mix-functie in de djay-app . Daarmee kan je in real-time instrumenten en vocalen scheiden. Voor Mac-gebruikers is dit nu ook beschikbaar, maar dan in een geheel nieuwe app. De krachtige remix-app voor dj's biedt heel veel opties en maakt nu dus gebruik van slimme machine learning-functies van je Mac. De app werkt met Apple's Core ML, waardoor je de instrumentale versies van een nummer van je Mac kan creëren. Net als op de iPhone en iPad kun je dus de vocalen van de instrumenten scheiden. De app is ideaal voor producers, hobby-dj's en nog veel meer. De app is gratis beschikbaar, maar als je alle functies wil moet je een eenmalig bedrag afrekenen. De app is beschikbaar via deze link.



Not Phở

Dol op Vietnamees eten? Dan is Not Phở een app die je moet proberen. Deze universele app (hij is beschikbaar op iPhone, iPad, iMessage én Mac) heeft een verzameling van gerechten voor typisch Vietnamees eten. Een bekend gerecht is Phở, maar daar focust deze app dus juist niet op. Wat je dan wel vindt? Vijftien gerechten voor onder andere loempia’s, rijs, noodles en nog veel meer. De app is vooral bedoeld als kennismaking met de Vietnamese keuken.

Sound Waves

Voor muziekliefhebbers hebben we deze week Sound Waves. De app laat je piano- en drum-muziek maken door met je iPhone te bewegen. Door je iPhone te kantelen, draaien en op andere manieren te bewegen, produceer je unieke geluidjes voor het door jou gekozen instrument. De muzieknoten verschijnen op het scherm en met de regelaar pas je het tempo aan. De app heeft een lichte en donkere modus en werkt ook met Siri Shortcuts.

Dappre op Apple Watch

Dappre is een soort Nederlands alternatief voor Stocard. Je slaat je klantenkaarten van bekende winkelketens op in de app. Naast klantenkaarten kun je er ook cadeaukaarten in bewaren. Sinds kort heeft de app ook een Apple Watch-versie, zodat je de kaarten vanaf je pols kan laten scannen. Als je al de Wallet-app gebruikt heb je Dappre niet nodig, maar als je graag een Nederlands alternatief zoekt dan is de app het proberen waard.

Netatmo Comfort

Heb je een weerstation van Netatmo? Met de alternatieve Netatmo Comfort-app bekijk je alle gegevens overzichtelijk bij elkaar. Het is een snelle app voor temperatuur, luchtkwaliteit en meer. De app heeft grafieken met het verloop van de gegevens en er is ook een Apple Watch-app bij. Netatmo Comfort heeft ook een widget om informatie snel te kunnen zien. De app bestaat al langer, maar kan voor Netatmo-gebruikers van toegevoegde waarde zijn.