De leukste apps van week 33-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Vrank Voel je je niet altijd op je gemak bij anderen omdat je niet weet waar je het over kan hebben? Of heb je het idee dat gesprekken met een bepaalde persoon vaak snel droog liggen? Dan is Vrank misschien iets voor jou. De app van Nederlandse bodem biedt kaartsensets voor allerlei situaties: vlugge gesprekken, op bezoek bij opa en oma, een date, een avond met vrienden en nog veel meer. De app heeft sinds kort ook een donkere modus en eigen widgets. Dat maakt het bovendien ook wat makkelijker om subtiel een onderwerp te vinden, maar probeer natuurlijk niet te veel op je telefoon te kijken. Voor een paar euro koop je alle kaartensets, waaronder kaarten voor een eerste date en een sollicitatiegesprek. De makers beloven dat er meer kaartensets worden toegevoegd.

Seterra Geography

Deze app is ideaal voor je topografie. Met Seterra Geography leer je waar alle landen van de wereld zijn en welke vlaggen erbij horen. Je kunt kiezen voor Europese vlaggen, waarbij je de juiste vlag bij het land moet aanwijzen. Ook de Nederlandse provincies, Duitse deelstaten en Amerikaanse staten hebben hun eigen categorie. Naast vlaggen kun je ook aan de hand van contouren aangeven welk land je ziet. De app is tijdelijk helemaal gratis, dus pak je kans!

McClockface

Vind je het leuk om de huidige datum en tijd wat vrolijker te zien op je beginscherm? Met de widgets van McClockface kan het. De app zit vol originele designs, van een simpele digitale klok tot een nagebootste Mac-Terminal en een Amerikaans kenteken. Er zit zelfs een widget bij die laat zien op hoeveel procent van de dag je zit. De app kost een paar euro, maar heeft verder geen in-app aankopen of advertenties.

Usage

Met Usage bekijk je alle activiteiten van je Mac in één duidelijk overzicht. Hoeveel ruimte is er nog vrij? Hoe staat de batterij ervoor? Heb ik nog genoeg RAM op dit moment? Dat en meer kan Usage je vertellen. De informatie vind je ook op andere manieren op je Mac, maar een overzicht kan prettiger zijn. Je kunt de app in je menubalk zelf samenstellen. Dat wil zeggen dat je extra informatieblokken kan toevoegen, maar ook irrelevante data kan verwijderen. Usage biedt 21 soorten menubalk-items en 13 widgets. Er komen meer widgets aan.

AlDente

AlDente is een zeer geavanceerde batterijmanager voor je MacBook. De app is gericht op het uitrekken van de levensduur van je batterij. Zo is het bijvoorbeeld niet goed om continu op 100% te blijven. Daarom kan de app zorgen dat de batterij niet verder wordt opgeladen dan een bepaald percentage of dat je Mac alleen op de batterij teert – zelfs als de oplader is aangesloten.

De betaalde versie van app kan zorgen dat de batterij alleen wordt opgeladen als deze niet heet is. Dat is beter voor de levensduur. AlDente kan ook je batterij kalibreren, helemaal automatisch. Voor een levenslange licentie betaal je iets meer dan twee tientjes, wat een stuk minder is dan wat je neerlegt voor een nieuwe batterij. Het is daarom misschien wel de moeite waard.

Je kunt AlDente downloaden op de website van de ontwikkelaar. De app is inbegrepen bij de SetApp bundel.