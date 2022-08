De leukste apps van week 32-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Batteries De afgelopen week was het nieuwe batterijsymbool voor iOS 16 een populair gespreksonderwerp op onder meer sociale media. Het nieuwe symbool laat (eindelijk?) weer het batterijpercentage zien op veel iPhone -modellen. Ben je er fan van en zou je graag hetzelfde symbool op de Mac willen zien? Dat kan nu met de Batteries-app! De app bestond al langer voor andere batterijgerelateerde functies en heeft dit snel weten na te bootsen. Het symbool zal er, als je dat wil, net zo uitzien als in de nieuwste beta van iOS 16. Dat wil zeggen: de cijfers in het batterijsymbool en een veranderende kleur op basis van de status. Ben je aan het opladen, dan wordt hij bijvoorbeeld groen. Overige functies van Batteries zijn het checken van de batterijniveaus van andere apparaten en meldingen ontvangen als deze bijna leeg zijn. Je kunt Batteries downloaden op de website van de ontwikkelaar. De app is inbegrepen bij Setapp.

WePlog

Al eens gehoord van plandelen? Dat is een combinatie van wandelen en het opruimen van plastic en ander afval. Op 27 augustus vindt de eerste Utrechtse Plandeldag plaats, een initiatief van journalist Anton Damen (ook wel de Plandelman genoemd). Om de 900ste verjaardag van de stad Utrecht te vieren, roept hij mensen op om te komen plandelen. Het doel is om 900 straten vrij te maken van afval. Met de WePlog app (afgeleid van ploggen, de jog-variant van plandelen) kun je dit veel eenvoudiger doen. In de app zie je welke gebieden al zijn opgeruimd en waar een grotere kans op afval is. Op www.plandelen.nl kun je je aanmelden en bekijken hoe je een speciale grijper en t-shirt kunt bestellen.

radioNED+

De app van radioNED+ heeft sinds deze week een prettige extra ontvangen, namelijk een eigen Apple Watch-app. Hiermee kun je een radiostation beluisteren dat je vanaf je Apple Watch hebt gestart. Ook kun je pauzeren en skippen naar andere zenders. Momenteel is de app gratis voor iedereen, maar we verwachten dat je over een tijdje moet betalen als alle functies gereed zijn. De app zit nu nog in een testfase. Het wordt mogelijk om je favoriete stations te beluisteren.

LaunchPadder

Voor iedereen die de Launchpad op de Mac gebruikt kan LaunchPadder een fijne app zijn. Of misschien helpt het je juist met Launchpad te gebruiken als je dat nu nog niet doet. Met Launchpad bekijk je in een soort iPad-weergave alle apps op je Mac. Je kunt dit zelf indelen en mapjes maken, maar dat kan handiger.

LaunchPadder kan je apps sorteren op alfabet, kleur, soort, gebruik en meer. Daarnaast past de app het formaat van de apps aan. Handig als je het te druk vindt of als er juist wel wat bij kan. Je kunt LaunchPadder downloaden op de website van de ontwikkelaar.

Bekijk ook Launchpad gebruiken op de Mac om snel apps te openen Met Launchpad in macOS kun. je snel apps openen en zoeken op de Mac. In deze tip vertellen we wat er met Launchpad allemaal mogelijk is en hoe je het zo slim mogelijk kunt gebruiken.

Gigit!

De Gigit!-app is een must-have voor concertgangers. In deze app bewaar je al je tickets op je eigen tijdlijn. Ook kun je je mening over concerten delen met anderen. Sinds kort kun je ook reageren op berichten en het gesprek aangaan. Ook is er een nieuwe functie waarmee je nieuwe artiesten of concertzalen kunt toevoegen aan de app. En kun je je echt niet meer herinneren wanneer je ergens was? Of staat je tijdlijn gewoon te vol? Dan zul je vast blij zijn met de nieuwe zoekfunctie!